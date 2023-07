Božinović o požaru kod Grebaštice: 'Zadnjih godina nismo imali situaciju da 8 zrakoplova gasi požar'

Ministar Davor Božinović predstavio je nova vozila koja će služiti policajcima.Potom je odgovarao na pitanja novinara:

O dojavama o bombama u Zagrebu:

"Već se provodi kriminalističko istraživanje. Radi se o 15-ak mailova koji su upućeni na različite adrese. Hrvatska policija izašla je odmah na teren. Napravljeni su protueksplozijski pregledi i svi nalazi su negativni. Kao što smo i pretpostavljali, ali nemamo luksuz da na tome stanemo - policija mora otkloniti bilo kakvu sumnju da se ne radi o stvarnoj dojavi. Ono što je utvrđeno da su sve dojave bile lažne. Policija će istraživati, nadamo se, obično su to prekriveni pošiljatelji koji koriste mogućnosti koje internet omogućava da se zametnu tragovi. Radimo na tome, sigurno da ćemo biti vrlo strogi prema svakome kao što i jesmo…"

O požaru kod Grebaštice:

"Jutros sam obišao teren kod Grebaštice. Radi se o velikom području, nekih 600 hektara. Vrlo ozbiljna situacija s obzirom na to da je sve bilo komplicirano zbog orkanskog juga. U kratko vrijeme se požar raširio velikom brzinom. Vatrogasne snage, sve sastavnice sustava Civilne zaštite, domovinske sigurnosti pojačane pripadnicima HRZ-a… U zadnjih godina nismo imali da je 8 zrakoplova bilo u zraku i gasilo požar. Pet kanadera, tri air tracotra. Požar je stavljen pod nadzor, cijelu noć ga je gasilo 160 vatrogasaca… Čuo sam se s vatrogasnim zapovjednikom, vjetra nema - to omogućava kanaderima, ali i zemaljskim snagama da saniraju rubove požarišta i da jednostavno čine sve da bi se spriječilo da požar ne bukne ili se proširi izvan područja. Uglavnom, vrlo efikasna akcija svih sastavnica, vrlo dobro vođena operacija. Od sinoć do maloprije sam bio dolje…"