OD 1. SRPNJA Ministar Filipović: 'Nitko od trgovaca neće propasti zato što će nedjelja biti neradna'

Plenković je na današnjoj sjednici Vlade dao konačni prijedlog Zakona o trgovini. 'Našli smo model o 16 radnih nedjelja, zakon ide u čitanje na Sabor, vjerujemo da će to pridonijeti kvalitetnom funkcioniranju svih. Željeli smo to napraviti da to bude održivo i kvalitetno i konzultirani su svi zainteresirani', rekao je premijer