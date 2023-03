Filipović blokirao poskupljenje vode u Zagrebu: 'Štitimo standard naših građana'

Ministar gospodarstva Davor Filipović u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja održava press konferenciju na temu cijena vodnih usluga.

"Jučer je Vijeće za vodne usluge odluku o povećanju cijena vode u Zagrebu obustavilo jer je utvrdilo niz nepravilnosti kod donošenja takve odluke. Vlada RH sa 116 milijuna kuna subvencionira Grad kada govorimo o eletričnoj energiju, tu su uključeni i vodovodi. A to je napravljeno da ne bi došlo do rasta cijena vode u Gradu Zagrebu. Napravili smo to da štititmo standard naših građana", rekao je Filipović.

Dodao je da u Zagrebu govore da im novci trebaju da bi išli u EU projekte.

"Nijedan od EU projekata koji se tiče vodno-komunalnog gospodarstva nije proveden Ministarstvu i prošlih dana sam govorio da nema nikakvog razloga da dođe do povećanja cijena u Gradu Zagrebu. Prema tome, mislim da je krajnje vrijeme da se odgovorno počne upravljati i da se misli na naše građane jer Vlada rješava probleme oko plina, subvencionira cijene struje, riješit će problem plina od 1. travnja ove godine. Da nema Vlade došlo bi do poskupljenja s 41 na 106 eura. S druge strane imamo gradsku upravu koja svaki problem rješava udaranjem po našim građanima", rekao je ministar.

Državni tajnik Mario Šiljeg rekao je kako je odluka o poskupljenja cijena vodnih usluga nezakonita.

"Spominjanje famoznog projekta Zagreb za koji je potrebno osigurati 30 posto sredstava. Nijedan od 4 parametra za EU projekte nije ispunjen", kaže Šiljeg.

Filipović je naglasio kako se govorilo da će biti bolje i drugačije, a kako se svaki dan vidi novi udar od strane gradske Uprave.

"Pozivam gradsku Upravu da prestanu, da ne idu u ovom smjeru i da ne podižu cijenu vode. Govori se o sređivanju gradskih financija, a vidimo svaki dan neki novi udar od strane gradske uprave. Vlada čini sve da očuva standard svojih građana. Zašto bi naši građani trebali platiti 15 posto više? To nitko od njih još nije rekao. Pa nije ljudima lako platiti tih 15 posto. Nije našim građanima lako. Pa ne mogu oni to platiti. To nije put i to nije dobro", rekao je Filipović.

"Pozivam gradsku Upravu da prestane, da ne ide u ovom smjeru i da ne podiže cijenu vode. Govori se o sređivanju gradskih financija, a vidimo svaki dan neki novi udar od strane gradske uprave. Vlada čini sve da očuva standard svojih građana. Zašto bi naši građani trebali platiti 15 posto više? To nitko od njih još nije rekao. Pa nije ljudima lako platiti tih 15 posto. Nije našim građanima lako. Pa ne mogu oni to platiti. To nije put i to nije dobro. Kažu EU projekt, nikakvog EU projekta nema. Što to oni rade u Gradu Zagrebu", rekao je Filipović.

Vlada će nastaviti pomagati građanima

Na pitanje o narodnim obveznicama, Filipović kaže da je vidio koliko ljudi je upisalo obveznice, da je to izvrstan projekt i da je odaziv najbolji dokaz koliko povjerenja narod ima u državu.

Filipović je rekao kako će Vlada nastaviti pomagati građanima i da je "stručnjacima" koji su najavljivali propast Hrvatske najbolji pokazatelj toga da nisu u pravu - rast od četiri posto koji je zabilježen u posljednjem kvartalu 2022.

O svim detaljima novih mjera znat će se više sredinom ožujka, a ništa konkretnije ministar nije htio reći.