Ivan Anušić bit će novi ministar obrane! 'Očekujem ga na dužnosti u četvrtak' Novi župan? Mato Lukić

Premijer Andrej Plenković održava izvanrednu press konferenciju.

"Kao što sam jučer na Interliberu najavio, danas smo započeli i završili konzultacije u vezi kandidata za novog ministra obrane nakon što sam u subotu zbog teške tragedije i nesreće razriješio Marija Banožića. Predložio sam za novog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića"

"Jutros smo održali konzultacije na razini HDZ-a, na razini stranke dobio je potpunu podršku svih kolega, nakon toga konzultacije sa svim kolegama u parlamentarnoj većini i od njih je dobio potpunu podršku. Dogovorili smo da uputim pismo predsjedniku Sabora kojim predlažem imenovanja Ivana Anušića za potpredsjednika Vlade i ministra obrane. Već 6,5 godine je osječko-baranjski župan, prije toga je bio načelnik Općine Antunovac, hrvatski je branitelj, dragovoljac Domovinskog rata. Vjerujem da će vrlo kvalitetno obavljati dužnost ministra obrane do kraja mandata naše Vlade. Na tu ponudu odmah je pristao i spreman je pripremiti se za saslušanje na nadležnom saborskom odboru", rekao je Plenković

"Prema onome kako sada stvari stoje i na značaj ministarstva obrane kao resora ne želimo da prođe više od nekoliko dana, a da imamo ovaj privremeni način upravljanja. Ako sve bude onako kako se sada čini - očekujem Odbor u srijedu i potporu na plenarnoj sjednici u četvrtak tako da će u četvrtak popodne Ivan Anušić biti na dužnosti i član Vlade"

Što je s Osječko-baranjskom županijom?

"Tamo su dva zamjenika župana, ako Anušić dobije potporu većine u Saboru onda bi ga u preostalom dijelu mandata mijenjao Mato Lukić koji je sada jedan od dva zamjenika župana"

Očekujete li lakše dogovore između novog ministra i Predsjednika Republike?

"Vidjet ćemo, nastajali su problemi u komunikaciji. Milanović je na najvulgarniji mogući način vrijeđao ministra obrane, mene, cijeli HDZ, proglasio Banožića da vodi županijsku ispostavu neke Nazi stranke prema tome, tu je najveća odgovornost na neprimjerenom jeziku i korištenju najgrubljih diskvalifikacija koje dolaze od Milanovića. To je cijelo vrijeme tako, to što se kao mediji i javnost navikli na to pa dio to tolerira jer im nešto HDZ nije drag to je puno ozbiljniji problem za društvo nego HDZ"

