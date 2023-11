Plenković odgovorio na pitanje hoće li Banožić ostati u stranci

Na predsjedništvo HDZ-a stigao je i Ivan Anušić, koji bi trebao postati novi ministar obrane.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nakon sjednice potvrdio je da je glavna tema bila nesreća bivšeg ministra obrane Marija Banožića te je još jednom izrazio sućut preminulom muškarcu u prometnoj nesreći. Naveo je da su rekapitulirali njegov prijedlog da novi ministar obrane i potpredsjednik Vlade bude Ivan Anušić.

Najavio je da će u srijedu u 15 sati Anušić biti predstavljen na saborskom Odboru za obranu. "Tamo će Anušić predstaviti sebe i temeljne ideje za rad u prostalom dijelu mandata", rekao je.

Osvrnuo se i na izdavanje trezorskih zapisa, koji će prvi puta, nakon narodne obveznice biti prvi putovorene za građane s prinosom od 3,75 posto na godišnjoj razini.

Izrazio je i zadovoljstvo izvješćem Moody'sa koji je potvrdio najviši hrvatski investicijski rejting iz stabilnog promijenila u pozitivno.

Osvrnuo se i na stanje u vojsci: "U mandatima Vlade, kad su ministri bili Krstičević i Banožić, napraivli ogromni iskorak, došlo je do ogromnih ulaganja u vojsku. Kupovinom Rafalea se mijenja karakter Hrvatskog raznog zrakoplovstva. Ulagali smo u helkoptere, Bradleye, u kopnenu vojsku, u jačanje materijalnih prava hrvatskih vojnika… Siguran sam da će novi ministar napraviti daljnji iskrorak i vratiti hrvatsku vojsku i u Beli Manastir", rekao je Plenković.

Govorio je i o prometnoj nesreći Banožića: "Ovaj put smo veliku krizu koja je nastala zbog prometne nesreće toliko brzo riješili da ni jedni ni drugi (oporba op.a) nisu znali što bi reći."

Na pitanje mora li sad Anušić podržavati sve što Vlada radi, kao što je to tražio i ranije od ministara iz MOST-a, odgovorio je: "Ako bi bilo koji član Vlade glasovao protiv vlastitog kolega na sjednici Vlade, njega bih izbacio kroz prozor, bez obzira na to kako se zove. Tadašnja tri ministra MOST-a digli su ruku protiv kolege koji su bili u Vladi čak duže nego ja. To je potez koji se ne radi, gdje su oni htjeli glumiti veliku demokratsku tradiciju, gdje će se na Vladi javno glasovati protiv ministra. Tko bi bio predsjednik Vlade pa istolerairao da mu tri člana vlade glasuje protiv kolege, on bi išao kući".

Za HEP je poručio da "krize nema" i komentirao to što je Anušić ranije tražio smjenu čelnika HEP-a Frane Barbarića:

"Ne znam zašto toliko nastojite pokušati situaciju, koja je bila ozbiljno problematična i koju smo riješili na najbrži način, okrenuti na temu krize. Hranite se informacijama koje su najčešće netočne i frizirane, ubacujete u eter stvari koje ne stoje", rekao je.

Na pitanje je li se u stranci raspravljalo hoće li Banožić ostati u stranci rekao je da o njemu nije bilo govora.

Govorio je i o nogometnim navijačima koji su i dalje u grčkim zatvorima: "Vijesti će biti dobre za njih i njihove roditelje."