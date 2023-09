Vlada će predstaviti peti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Doznat ćemo što su se konkretno dogovorili s trgovačkim lancima o snižavanju cijena hrane.

Na početku je premijer izrazio sućut Maroku i Libiji te žrtvama i obiteljima stradalih.

"Imali smo konstituirajuću sjednicu GSV-a gdje smo nastavili socijalni dijalog s partnerima. Mogu reći da je intezitet komunikacije na najvišoj razini itekako unaprijedila i kvalitetu socijalnog dijaloga", poručio je premijer.

Osvrnuo se i na sastanak s udrugama koje se bave problemom nasilja nad žena. "Predstavili smo nove mjere koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama i djecom. Ovdje se radi o velikom broju novih mjera kojim osnažujemo prava žrtava", naveo je premijer.

Dodao je da se povećavaju kazne. "Odlučili smo poslati jasnu poruku da je ubojstvo žene zato što je žena - neprihvatljivo", rekao je, dodajući da će se promijeniti i obiteljski zakon. "Usklađujemo se s odredbama Istanbulske konvencije", rekao je.

"Državni tajnik Zoričić predstavit će nam paket 3 zakona vrlo važna za građane kojima se regulira rad agencija za otkup potraživanja. Ovaj paket usvajamo čak ranije, umjesto u četvrtom kvartalu kako je bilo planirano", poručio je i dodao je da će zaštita dužnika biti bolja.

"Osiguravamo sredstva jedinicama lokalne samouprave za vrtiće kojima su oni osnivači, ali i privatnih vrtića i sufinanciramo od 6,25 posto pa čak do 50 posto prosječne cijene smještaja po djetetu ovisno o stupnju razvijenosti grada ili općine. S time krećemo već od 1. listopada. Za Zagreb će primjerice biti 7,7 milijuna eura", najavio je premijer.

"Po već vrlo dobroj i ustaljenoj proceduri konzultacija s ključnim partnerima tijekom jučerašnjeg dana, ali i danima koji su prethodili razgovarali s predstavnicima sindikalnih središnjica, predstavnicima poslodavaca, gospodarskom komorom, obrtničkom komorom, poljoprivrednom komorom, maticom i sindikatom umirovljenika, predstavnicima najvećih trgovačkih lanaca u hrvatskoj i najvećih banaka u Hrvatskoj. Paket je plod konzultacija Vlade sa svim akterima koji predstavljaju brojne aktere u hrvatskom društvu. Kao i svi dosadašnji, ima za cilj održati nisku cijenu energije, prije svega električne energije. Cijena električne energije za građane, javne ustanove, domove, školske ustanove… ali za srednje i malo poduzetništvo i obrtnike ostaje ista"

"Trgovački lanci su u razgovorima s vladom odlučili pojeftiniti određene proizvode a ja sam siguran da će dio njih vratiti i neke cijene na razine od kraja prošle godine. Od njih očekujem kooperativnost", rekao je, pa dodao i da su s bankama dogovorili da će se povećati kamate na depozite.

Prvo je objavljeno da cijena struje za kućanstva ostaje ista, ali se polugodišnji prag povisuje s 2500 na 3000 kWh.

"Zagreb je najjeftiniji, osim Budimpešte, to nije zato što to nije tržišna cijena nego Vlada to subvencionira. Da nije bilo naših mjera, svi bi itekako osjetili krizu", kazao je premijer.

"Mjera koja se odnosi na ograničavanje cijena nekih osnovnih proizvoda. Mi smo na postojeće ograničenja od 8 proizvoda, smanjili smo jedan, a dodali smo 23 nova proizvoda. Sve ostaje isto kada je riječ o suncokretovom ulju, o mlijeku s 2,8 posto masnoće, glatkom i oštrom brašnu, cijelom piletu i svinjskom mljevenom mesu. To se ne mijenja", rekao je.

Slijede novi proizvodi koji smo uvrstili: jogurt u čašici i bočici od 180 do 200 grama, nova najviša cijena može biti 0,49 eura. Polutvrdi sir Gouda, količina se mjeri u kilogramima. Cijena je 31. prosinca bila 9,02, nova cijena je 6,49 eura. Riža kilogram bila je 4,92, a nova najviša cijena sada 2,29 - smanjenje od 23 posto.

Špageti su bili 1,95 - sada idu na 1,09 - smanjnje od 44 posto. Svježa jaja, razred M koja su 31. prosinca koštala 2,99 sada najviše mogu koštati 2,45 eura.

Svinjski vrat bez kosti kilogram je koštao 6,09, a nova najviša cijena je 5,49. Juneći vrat s kosti kilogram je bio 7,99, a nova najviša cijena je euro manje. Hrenkovke - pileće ili pureće, cijena je bila 3,04 na kraju prošle godine, a sada je 2,69.

Hamburger, kilogram umjesto 9,25 - nova njviša cijena je 6,99. Krumpir pakiran u pakete od 5kg - cijena je bila 4,99 (nije riječ o cijeni s kraja prošle godine nego prosječnoj cijeni u rujnu ove godine) - a sada je maksimalna euro manje. Mrkva u rinfuzi je po kilogramu koštala 0,98, a sada 0,89 eura.

Šareni grah u rinfuzi je koštao 2,33 koncem prošle godine, sada 1,99. Pasirana rajčica u tetrapaku od pola litre jeftiniji je za 34 posto pa je nova najviša cijena 1,09 umjesto 1,66. Što se limuna u rinfuzi tiče kilogram najviše može koštati 1,49. Jabuka Gala u rinfuzi će po kilogramu najviše koštati 1,39 eura. Na popisu je i mliječna čokolada od 80 do 100 grama čija će najviša cijena biti 1,29 eura.

Sirup sa šećerom od litre po novoj cijeni najviše može koštati 2,99 što je smanjnje od 38 posto. Pasta za zube od 125 mililitara najviše može koštati 2,99 eura umjesto dosadašnjih 3,61. Gel za tuširanje od 250 mililitara snižen je za 20 posto pa po novoj cijeni može koštati 2,99 umjesto 9,73 eura.

Nova najviša cijena troslojnog toaletnog papira u pakiranju od 10 rola je 2,99 eura, umjesto 6,41 eura što je sniženje od 53 posto.

Higijenski ulošci po komadu sada koštaju 0,25 eura, a pelene 0,30.

