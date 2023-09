Plenkovića pitali što su trgovci dobili zauzvrat zbog spuštanja cijena: 'Što bi dobili? Kemijsku?'

Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade predstavio je mjere ograničavanja cijena nekih osnovnih proizvoda. Na tom popisu dosad je bilo osam proizvoda, a sada ih je ukupno 30.

Nakon što je objavio koje će biti nove cijene pojedinih proizvoda, stao je pred novinare.

"Hrvatska ove mjere može iznijeti, a istovremeno ostvarivati strateške ciljeve", rekao je na samom početku.

Napomenuo je da su mjere dobre i pogađaju upravo one kojima trebaju.

"Mjere štite one koji imaju mala primanja. Želimo da se inflacija smanji", kazao je.

"Ovo su mjere koje RH može iznijeti, a istovremeno ostvarivati investicijske ciljeve", kaže. Dodaje i kako je sada odlučeno napraviti dodatni pritisak na trgovačke lance u korist građana, ali i zamrznuti cijene nekih proizvoda koje ljudi moraju koristiti, poput šampona, paste za zube.

"Mislim da smo probrali proizvode koji se kupuju i često konzumiraju, to je bio kriterij. Nastojali smo se koncentrirati na ono što je primjereno. Najave velikih lanaca da će sami smanjivati cijene pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Ove mjere bi trebale utjecati na smanjivanje stope inflacije", govori premijer.

Na pitanje zašto to trgovci nisu napravili prije, Plenković odgovara: "Euro nije utjecao na povećanje cijena", rekao je Plenković pa na pitanje odgovorio napadima prema oporbi. Potom se hvalio uspjesima Vlade.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Milanovića o rastu mirovina.

Plenković kaže i kako je laž jučerašnja tvrdnja predsjednika da prosječna mirovina nije rasla još od njegovog mandata na čelu Vlade.

"To je laž", rekao je pa dodao da je u medijskom prostoru "hrpetina neistina".

"Što bi dobili? Kemijsku", odgovorio je na pitanje novinara jesu li trgovci dobili nešto zauzvrat što su pristali na snižavanje cijena.

"Za razliku od privatnih aktera na tržištu, mi brinemo o cjelini. Normalno da su pristali. Pogledajte kako druge Vlade razgovaraju s gospodarskim subjektima, svi vode taj dijalog, to nije ništa neobično", govori.

"Vi sami sa sobom pričate, ne mogu ja odgovarati u ime drugih, ja mogu govoriti u ime Vlade", govori na pitanje bi li cijene onda nastavile rasti da Vlada nije intervenirala.

Govoreći o tome do kada bi ovo snižavanje cijena moglo potrajati, Plenković kaže kako ništa nije vječno.

"Ne može lanac biti sretan ako mu potrošač ima manje novaca za trošiti na mjesečnoj razini. Kome to odgovara, nikome", rekao je.

"Na pitanja o dječjem doplatku, Plenković kaže kako je važna jednokratna potpora koju je Vlada osigurala pa nabraja kako se za jedno dijete dobije 50 eura, za dvoje 100, za troje 150, za četvero 200, a za petero i više 300 eura."

Najavljuje i novi zakon o dječjem doplatku i inkluzivnom dodatku. Kada bude pressica o dječjem doplatku, tad će objašnjavati ministar Piletić, a danas je, prema premijerovim riječima, pressica o paketu pa Piletić ne može odgovarati na pitanja novinara.

O Grliću-Radmanu

Komentirao je slučaj ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

"Imamo greške ministara pred kojima će odgovarati pred Povjerenstvom. Ta tema je trivijalna i ona može zanimati samo nekoga tko je u oporbi. Nisam vidio jednu silinu kada se tiče slučaja Grada Rijeke. Nisam vidio promila energije da se propituje SDP. Imamo dvostruke aršine. Dvostruke kriterije. Grlić Radman će popodne dati izjavu. Napravio je pogrešku, povrijedio je Zakon o spriječavanju sukoba interesa. On je to naslijedio od pokojnog oca", rekao je pa dodao:

"Pogriješio je to što nije ažurirao svoju karticu i tu je njegova greška. Razgovarao sam s njim. On osobno nikada nije utjecao na to da je Agroproteinka imala poslove državom. On će za to siguran sam biti kažnjen od strane Povjerenstva. Nema tu ničega, da je to nekakvo prtljanje. Nije ukrao. Ja nemam vremena da se bavim pitanjima je li netko ažurirao svoju imovinsku karticu.."

0 bivšoj predsjednici

Na pitanja o izjavama Kolinde Grabar-Kitarović da je izgubila izbore zbog ruskog hibridnog utjecaja.

"Nemojte mi te ultimativne istine u Hrvatskoj. Pitat ćemo SOA-u. Pitajte nju kad dođe", govori premijer. "Što hoćete od mene, da vam ja kažem da postoji hibridno djelovanje?"

Više informacija uskoro...