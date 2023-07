Vlada je danas na svojoj sjednici odlučila da će ukinuti obavezu HEP-a da otkupljuje plin od INA-e koji se proizveo u Hrvatskoj.

Bila je to mjera kojom se htjelo premostiti problem nedostatka plina u krizi koja je nastala nakon izbijanja rata u Ukrajini.

Posljednjih dana izbila je "afera cent" u kojoj je otkriveno da HEP skupo otkupljuje plin, da bi potom viškove prodavao za cent.

Također, jedna od najaktualnih političkih tema i sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem oko izbora novog čelnika VSOA-e.

Plenković je uvodno novinare nasmijao pitanjem: "Jeste li svi tu, svi koji su htjeli doći?"

Mislio je pritom na predsjednika Zorana Milanovića koji je zabranio, odnosno koji na svoju konferenciju nije pozvao novinara Jutarnjeg lista Krešimira Žapca rekavši da je taj list kartel. "Najvažnije je da tko god je htio doći, da može doći. Vlada u najboljem demokratskom duhu i praksi, poziva sve medije na pres konferencije bez obzira iz koje redakcije dolaze i koje pitanje žele postaviti", rekao je premijer.

O obnovi

Potom je nastavio da je današnja sjednica Vlade bila važna, ali i teška u političkom smislu. Ponovio je da je na njoj prezentirano koliko se sredstava iskoristilo za obnovu Zagreba i Banovine. "Ukupna apsorpcija (sredstava za obnovu op.a) došla je na razinu od 1,42 milijardi eura do 30. lipnja, a to je 142 posto od predviđene alokacije. Da je obnova u punom zamahu, vidjeli ste to po tome koliko škola, fakulteta, zgrada kulturne i sakralne baštine, cesta, nasipa, tramvajskih pruga, vrtača (gradi i obnavlja op.a)...", rekao je premijer.

Spomenuo je i dobre rezultate turističke sezone, da su tome pridonijeli ulazak Hratske u Schengen i europodučje.

O HEP-u i plinu

Po pitanju izmjene granica izbornih jedinica, Plenković je rekao da postoji na diskonitinuitet u 8. izbornoj jedinici koji je radio Grad Bakar. Sad je on u potpunosti u toj izbornoj jedinici te tvrdi da nema ni centimetra diskontinuiteta više. Potom se osvrnuo na aferu 'cent' u HEP-u " Od danas više ne postoji obveza INA-e da u potounosti plin koji se proizvdede u Hrvatskoj proda HEP-u. Napravljen je kompenzacijski mehanizam. S obzirom na ogromne poremećaje na tržištu plina u proteklom razdoblju moramo podsjetiti na političke ciljeve Vlade i korake koje smo poduzimal".

"U ovom trenutku više nema potrebe da sav plin koji proizvodi INA kupuje HEP jer plina ima dovoljno. I zato se donijelo da te obveze u budućnosti nema", rekao je i osvrnuo se na situaciju u Zagrebu.

"Kroz verifikaciju, koju će providjeti HERA omogućit će kompenzacija opskrbljivačima u javnoj usluzi, primjerice Gradskoj plinari Zagreb. Sad ćemo omogućiti da Gradska plinara Zagreb ne ode u stečaj, da podnese zahtjev prema ministarstvu i da kažu koliko je cijena plina koju oni imaju i koja je viša od one koja se metodologijom HERA-e izračunata svojim korisnicima. Kompenzirat ćemo ih kao opskrbljivači", rekao je premijer.

Najavio je i svoj današnji odlazak u Orašje gdje će se otvoriti konzulat Republike Hrvatske. "Ovo puta u Posavini. Ponovno stavljamo naglasak na Hrvate i BiH kao konstitutivni narod", rekao je.

O višku plina



Uslijedila su pitanja novinara. Na pitanje novinara RTL Danas Ivana Radića o tome zko je kupovali plin kao višak, po kojim cijenama i koji su gubici HEP-a, rekao je da je za to još prerano.

"Tu sliku još nemamo u ovom trenutku. Prije dva dana sam rekao da sam zatražio od ministra gospodarstva da napravi cjelovitu sliku o tome što se dogodilo u 'pozitivnom odstupanju', da netko pušta više plina jer ga nema gdje skladištiti i da se malo bolje razjasni cijeli sustav kako se upravlja i donose odluke s viskom plina.

Tu ulogu imaju svi akteri HEP, potom PLINACRO, vidjet ćemo što o tome misli HROTE i što kaže HERA. Prerano je da bi donijeli kategoričan sud tko je, kada i kako kupovao. Cijela procedura prodaje viškova plinova prilično je kompleksna", rekao je Plenković.

Na dodatno pitanje novinara RTL Danas koja je verzija informacije točna - da je HEP upozoravao Vladu i Ministarstvo gospodarstva na viškove ili da je ministarstvo primilo od HEP-a informaciju da viškove koriste za proizvodnju struje i da to prodaju na tržištu, premijer je rekao: "Vidjet ćemo... Ispitat ćemo. Kao Vlada, sad nemamo cjelovitu informaciju.

Novinari su pitali hoće li smijeniti Franu Barbarića i upravu HEP-a ako se pokaže da nije sve čisto.

"Vidjet ćemo , kad ćemo imati sve podatke onda ćemo razgovarati", odgovorio je.

Na pashu novinara da na Barbarić gradi bespravno na Hvaru, rekao je da je to druga tema. "Državni inspektorat djeluje prema zakonu bez obzira na to o kome se radi", smatra Plenković. Na dodatno pitanje nije li se puno toga okupilo oko Barbarića, od HEP-a i bespravne gradnje, ponovio je da bi on odvojio privatnu stvar kojom se bavi Držani inspektorat od javne stvari koja se tiče priče o plinu. Za bespravnu gradnju je poručio: "Svi se trebaju pridržavati propisima".

Na pitanje je li se čuo s Barbarićem oko plina, rekao je da o tome "nije ima komunikaciju", a na pitanje "je li normalno da se plin prodaje za cent", odgovorio jed a je za to saznao u petak kad je stigao iz Bruxellesa.

Novinari su nastavili s pitanjem pa pitali i "osjeća li se namagarčeno".

"Mi smo sretni i zadovoljni što smo građanima u krizi osigurali, zahvaljujući Vlade, da funkcioniraju vrtići, škole, fakultete, općine, gradove, mogli su si priuštiti energente kad su cijene bile na najvišim razinama", rekao je.

O PPD-u

Netko je situaciju pretvorio da plin odlazi po 5000 jeftinijoj cijeni, konstatirali su novinari, pa pitali zašto ga nije netko upozorio upozorio.

"Ne možete vi mene to pitati", rekao je i ponovio da će sve temeljito ispitati. Kaže da je informiran da je sve u isto vrijeme, kad i on, dakle u petak, saznao i resorni ministar Filipović.

Novinari su pitali zabrinjava li ga to što je 63 posto jeftinog plina koji je bio višak kupio PPD, po cijeni od 11 eura da bi Gradskoj plinari Zagreb plin kasnije prodavao po 106 eura (kojeg sada država spašava od stečaja kako je na konferenciji ranije sam rekao op.a).

"Te podatke nemam, ispitat ćemo sve", rekao je premijer, a na pitanje izgleda li mu da u pozadini stoji kriminal, rekao je da "ne zna".

Potom je nastavio komentirati slučaj izbora čelnika VSOA-e. Danas je predsjednik Milanović pozvao premijera na hitni sastanak.

"Vlada je preko ministra Banožić koji je nadležan za upućivanje prijedloga, poslala prijedlog o imenovanju Mije Validžića još u veljači. Osim plinom, moramo se baviti i predsjednikom Repbulike", rekao je premijer.

Nastavio je: "Čuli smo da je Vlada nekoga 'bacila preko plota'. Za razliku od njega (MIlanovića op.a), mi poštujemo proceduru, Ustav. Isti Milanović koji je silovao Ustav kad je nametao svoju kandidatkinju za predsjednicu Ustavnog suda, sad on nama soli pamet da štiti Ustav i proceduru. Suprotno - Vlada je predložila kompetentnog čovjeka. Budući da mandat Kinderu istječe za nekoliko dana, mi smo već pripremili, a o tome je informiran njegov suradnik Lozančić, način kako da ovlastimo osobu u sustavu VSOA-e da obavlja poslove koje može dok se ne postigne dogovor o čelniku VSOA-e".

Teret zasotoja prebacio je na Milanovića i nanizao niz primjera kada, kaže nisu dobili, kaže Plenković, odgovor s Pantovčaka.

Govori i kako je Vlada bila spremna na razgovore o imenovanju veleposlanika koji su odbačeni kao "HDZ-ovi prijedlozi".

'Načelo 50:50'

"Na načelu fifty-fifty - on je taj koji je onemogućio nova imenovanja za veleposlanike. Tim pristupom koji nikada prije nije postojao, to možete pitati sve bivše predsjednike i premijere, nikada nije bila praksa fifty-fifty, nego su se vodili razumni razgovori", rekao je Plenković.

"Je li argument to da predsjednik Republike u svakom nastupu huška DORH, kao i nebitni oporbeni političar, ne bi li ministar obrane bio optužen", upitao je Plenković i dodaje da su sve blokade do Milanovića.

"On vrijeđa Vladu, HDZ, ministre, premijera, obitelji, majke, očeve najružnijim jezikom i sad to ostaje 'takav je'. nisam ti ja bolan bolestan nego sam takav. Kako siješ, tako žanješ. Onaj tko je srozao političku kulturu u Hrvatskoj do te mjere da svaka šuša može vriješati bilo koga, ne može očekivati tretman u cajtnotu imenovanja čelnika VSOA-e kao se nije ništa dogodilo da mi ništa nismo čuli, stresti s revera i reći: 'Ajmo mi sad na kavu'.

Sad pokazujemo hvarstkoj javnosti da ne pristajemo na neprihvatiljivu diskvalificirajuću nekulturu.

Plenković je na pitanja novinara rekao i da se mora napraviti kulturna, javna i fina isprika njegu, ministrima, HDZ-u i javnosti što je uništio političku kulturu komunikacije posljednje tri godine. "Njegov obrazac, pratite Sabor, postaje nešto prihvatljivo", rekao je.

'Ništa bez isprike'

Odgovorio je i kako bi se došlo u poziciju da se razgovara: "Mi sad principijelno kažemo 'ne, ne, nema'. Prvo se ispričajmo, lijepo pristojno: 'Oprostite, pretjerao sam, nisam bio dobre volje nešto me nasikirao. U biti ste OK, ali mi se malo omakne. Kao ono sorry stari, pretjerao sam, nemoj molim te uzet u obzir, znaš kakav sam. Dok toga nema, nema sastanka. Neće propasti VSOA, diplomacija, ni sustav ni Ustav. Sve ovo se događa zbog njegovog obrasca ponašanja, ne našeg. Ovo se nije događalo dok su bili drugi akteri na sceni. Nije ni oporba bila ovako divlja kao sada, oni prepisuju od njega. Ja neću da mi se 2023. diskvalificira nivo komunikacije do mjere neke birtije", rekao je Plenković.

"Dosta više, ne maltretirajte hrvatsku javnost divljaštvom i nekulture. Dok ne bude lijepe, kulturne isprike, nema sastanka", zaključio je.

"Školarci prepisuju od njega. Ja neću da mi Hrvatska 2023. bude takva da mi se diskvalificira a razina komunikacije dovodi do razine birtije i da kažemo da je OK. Ne, ne nije OK. Ovo je poruka svima koji ga podržavaju: "Pa dosta više, ne maltretirajte javnost. Dok nema isprike, ništa!", rekao je.