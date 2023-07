UŽIVO Plenković odgovara Milanoviću: 'Pitao sam se je li izbio rat, provjeravao je li blagdan. Kad ono, nije'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković daje izjavu na medije nakon jučerašnjeg izvanrednog obraćanja predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da Plenković želi izvršiti politički udar na ustavni poredak i demokraciju jer Vlada, mimo Ustava, namjerava VSOA-u staviti pod izravno upravljanje Ministarstva obrane.

"Sada ćete mi dopustiti da se osvrnem kratko na jučerašnje izjave predsjednika Republike koje su u eteru od sinoć navečer. Najprije nekoliko riječi o formi obraćanja koja nije nebitna. Pitao sam se je li jučer izbio rat. Pitao sam se je li izbila neka nova epidemija, pitao sam se je li se jučer možda dogodio neki ogromni potres, poplava, požar, strašna nesreća, a da mi u Vladi za to nismo čuli. Onda sam provjeravao da nije možda neki blagdan. Kad ono, nije Božić, nije čak ni Nova Godina, a nije ni Dan državnosti. Ništa od onoga što je uobičajeno za formu obraćanja putem čitanja s blesimetra u nekoliko minuta koje smo vidjeli jučer. Dakle, forma krajnje neuobičajena i u potpunosti nova za komunikaciju od strane institucije, u ovom slučaju Milanovića koji je izabran za predsjednika da komunicira na ovaj način. Pretpostavljam da je na ovaj način izbjegnuto da se dođe u rizik otklanjanja prisustva novinara iz nekih medija ili rizika odgovaranja na moguća pitanja. to je vrlo važno, da podcrtam efekt komunikacijske forme."

"Drugo, sadržaj. Umjesto isprike koju sam jasno markirao kao preduvjet za daljnje razgovore između predsjednika republike i vlade s obzirom na sve ono što je predsjednik, političar Milanović izgovorio na račun Vlade, članova Vlade, HDZ-a kao stranke, račun mene osobno, članova obitelji brojnih aktera u hrvatskom društvu. Vrlo je važno da za političke aktere shvatimo politički kontekst. Ovo nije uobičajena politička situacija. Postoji jedan dio aktera, i političara i komentatora koji žele da to što slušamo, trpimo njegovom ponovnom pojavom na političkoj sceni - da postane normalno. Ne, ja iz prinipijelnog razloga stavljam čvrstu poziciju da to nije normalno i da postoje ljudi u Hrvatskoj koji to neće prihvatiti"

'Ovo nije normalna komunikacija'

"Drugo, sadržaj. Umjesto isprike koju sam jasno markirao kao preduvjet za daljnje razgovore između predsjednika republike i vlade s obzirom na sve ono što je predsjednik, političar Milanović izgovorio na račun Vlade, članova Vlade, HDZ-a kao stranke, račun mene osobno, članova obitelji brojnih aktera u hrvatskom društvu. Vrlo je važno da za političke aktere shvatimo politički kontekst. Ovo nije uobičajena politička situacija. Postoji jedan dio aktera, i političara i komentatora koji žele da to što slušamo, trpimo njegovom ponovnom pojavom na političkoj sceni - da postane normalno. Ne, ja iz principijelnog razloga stavljam čvrstu poziciju da to nije normalno i da postoje ljudi u Hrvatskoj koji to neće prihvatiti i koji će se usprotiviti takvom ponašanju i pristajanju na političku nekulturu, divljaštvo, neutemeljene optužbe difamacije i osobne razine komunikacije. Kao odgovoran političar, predsjednik vlade i HDZ-a kažem NE. na to nećemo pristati, ovo nije normalna komunikacija između dvoje izabranih ljudi na najviše demokratske funkcije u Hrvatskoj. Bitno je za razumijevanje i zauzimanje stavova da shvatimo što radimo i zašto to radimo. Suradnja da, međutim pristajanje na dijalog kao da ničeg ovoga nema - ne dolazi u obzir."

"Kulturna, normalna, suradljiva komunikacija na nivou onoga što je primjereno. Toga nema, onda izravnih kontakata nema. Komunikacija može biti u pismenoj formi i isto tako putem suradnika. I ta komunikacija postoji. Na lažne optužbe, umjesto isprike, lažne teze o kršenju ustava, o cilju HDZ-a da zarobi hrvatske institucije, lažne teze o tome da HDZ želi stranačku kontrolu VSOA-e. Nakon toga smo čuli čak i prijetnju upućenu časnicima hrvatske vojske koja otprilike znači ovo: Pazite dobro ako vas kontaktira ministar obrane ili recimo potpredsjednik Vlade nadležan za nacionalnu sigurnost, ministar branitelja, general vojske i pita vas biste li htjeli biti kandidat za dužnost za koji se očekuje supotpis predsjednika vlade i republika. Poruka koja je jučer poslana: Ako slučajno pristanete da budete pristanete da budete prezentirani meni kao predsjedniku, a došli ste od strane Vlade - vi ste automatski diskvalificirani. Prvo dođite k meni, tj. njemu pa se sa mnom dogovorite. U protivnom, šalje poruku: Ja ću vas umiroviti"

"Vlada Republike Hrvatske je nakon konzultacija obavljenih slijedom činjenice da smo i mi bili složni da gospodin Kinder, koji obavlja dužnost još uvijek nekoliko dana, čelnika VSOA-e nakon utvrđenih nepravilnosti - više ne može obavljati svoju dužnost - s tim smo se usuglasili. Ali smo namjerno rekli, da za razliku od ranije situacije kada je Kinder imao zamjenika, nije postojala politička volja od predsjednika- kada je isticala dužnost gospodinu Komljenu - da se imenuje zamjenik. Shvatili smo da se ne želi imenovati zamjenik. Stoga smo rekli da gospodin Kinder bude na ovoj dužnosti dok se ne postigne suglasje. Predložen je Mijo Valičić, čovjek kojeg je Milanović imenovao nedavno, a u dogovoru kao šefa obavještajne uprave Hrvatske vojske. Za takvog čovjeka on kaže - baca ga se preko plota ili tarabe"

Dodao je da ne stoji ni teza o stranačkom pothvatu da se pod kontrolu stave obavještajne službe. “Plaši se javnost da postoji teza da bi HDZ zlorabio obavještajne agencije, ne bi li se uzburkala javnost da se vraćamo u ne znam koje godine ili se vraćamo u godine kad ga je Linić (Milanovića) optužio da je angažirao da prate njega i njegovu obitelj.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasio je da je Lozančić nedavno uputio dopis Medvedu da se nađe rješenje kojim bi se omogućile minimalne aktivnosti da služba funkcionira. “Potpredsjednik Medved 4.7. odgovara da će sazvati sastanak savjeta i pita da predložio opciju kako da se to riješi. Sastanak se održava u srijedu, Banožić i Medved, kako nisu čuli ništa konkretno od Lozančića, navode moguće tehničko rješenje, ne v.d.-a.”

Kaže da je to za posljedicu imalo Milanovićevo obraćanje na kojem je lažno optužio HDZ za kršenje Ustava.

"Ovdje je riječ o čistom zlorabljenju njegove javne funkcije, u smislu komunikacije, on nije šef oporbe. Cijeli mandat napada Vladu i glumi šefa oporbe. Pozivam ga ozbiljno da razmotri prijedlog koji smo uputili. Ako ima problem s predloženim kandidatom, volio bih to čuti, koji je problem? Ima li nešto što zna o kandidatu, a mi ne znamo? Neka kaže. Pet mjeseci smo ga čekali da se očituje o kandidatu, on se očitovao nije”, tvrdi premijer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više informacija uskoro…