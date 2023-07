Plenkovića pitali o plinskoj aferi koja trese državu: 'Ne trese ništa, da razjasnimo...'

Andrej Plenković je u Splitu gdje sudjeluje na svečanosti otvorenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Split. Daje izjavu za medije.

Plinska afera, kako komentirate dokument koji je izašao u Nacionalu?

"Ne trese ništa. Da malo razjasnimo kontekst, činjenice i ono što je Vlada poduzela. Hrvatska i svijet žive energetsku krizu gotovo godinu i pol dana. U toj dosad nezabilježenoj krizi politika Vlade bila je osigurati energetsku sigurnost u pogledu opskrbe i priuštivost energenata u pogledu cijena za naše građane, gospodarstvo, industriju, za bolnice, domove za starije, dječje vrtiće, škola, fakultete…. To je okvir politike Vlade RH kojeg našim interventnim mjerama poduzimamo zadnjih godinu i pol. U tom okviru država se može osloniti na nekoliko bitnih aktera. Jedan akter koji je najveća državna elektroenergentska kompanija zove se Hrvatska elektropriveda jenstrument u provedbi politike Vlade RH u suočavanju s energetskom krizom. Da nije bilo intervencije Vlade računi za struju bi bili veći… Zamislite vaše kućne proračune, račune za struju da nije bilo Vlade…"

"Slično je i s plinom. INA više nije u stopostotnom vlasništvu i nije u jednakoj funkciji kao što bi bila da jest. To su pitanja o kojima svi moraju voditi računa. Glavna tema prošlog proljeća oporbenih stranaka bila je: završava li naš plin u Mađarskoj. Kada se vidjelo da će cijene plina ići jako gore donijeli smo odluku da HEP otkupi plin od INA-e, time Hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj, INA ima plin po cijeni koju je odredila HERA i dovoljno ga je za sve one koji ga inače ne bi mogli nabaviti po toj cijeni"

"HEP je imao previše plina od INA-e, bilo je zapunjeno skladište i došlo je do otpuštanja dijela tog viška plina za koji je nadležan Plinacro i koja je onda te viškove plina obavijestila HROTE i HROTE ih je automatizmom prodavao po aukcijskoj cijeni. Mi u ovom trenutku u Zagrebu čekamo da pristignu sva izvješta svih aktera i kada sve to objedinimo, vidjet ćemo gdje je i je li došlo do problema koji su uzrokovali da se taj plin prodao po nižoj cijeni, a u kontekstu onoga što nazivaju viškovima"

"Ide jedna lažna teza od oporbe, koji vrlo neugodno govori da citiram Grbina: Riba smrdi od glave. Osoba koja je doslovno pokrala novce od sabora time što je lažno prijavila svoje boravište se usuđuje imati takve kvalifikacije. Govorimo o takvim osobama čiji je kredibilitet 0. Osobe koje izbacuju desetke, stotine ljudi, navodno da je i tisuću iz SDP-a. Osobe koje za brigu o hrvatskim građanima o gospodarstvu za vrijeme energetske krize nisu napravili ništa. Doprinos 0. Njihove teze u potpunosti odbacujem. Kad sva izvješća budu kompletirana vidjet ćemo što se dogodilo."

"Što se tiče teze da sam nešto lagao. Nacional je novina koja 7 godina mene drži na naslovnici u negativnim temama u nizu. Ako je nešto korektno to je njihova konzistentnost u potpunoj pristranosti i isključivom napadanju HDZ-a, Vlade i mene. Ja sam osobno saznao za to da se putem HROTE-a prodavao plin proteklih nekoliko tjedana po povratku s europskog vijeća 30. lipnja navečer kada me obavijestio ministar"

"Ono što ide nama na znanje to niti ja vidim niti čitam. To čitaju eventualno suradnici i savjetnici. Ministar Filipović je nadležan za cijeli sektor energetike i na njemu je da ispita što se dogodilo i postoji li problem. Što se tiče tih dopisa, moji suradnici su ih gledali. Te dopise je netko dao da se napravi šteta. Politička šteta"

Jeste li primili dopis?

"Nisam vidio niti jedan od tih dopisa. Sad sam vam to objasnio. "

Ako netko kaže da je financijska šteta od 200 mil. eura.

"Koja financijska šteta? Kakvih 200. milijuna eura? Za mailove ne znam i ne vidim koja je šteta nastala od 200 mil. eura. To se sigurno nije dogodilo. HEP je kupovao plin po cijeni koji je regulirala HERA, a taj plin je u vrijeme kada ga je kupovao od INA-e bila znatno ispod tržišnih cijena. Volio bih da malo odvrtite plin, pogledate kolike su cijene bile na jesen i usporedite s onim što je tada postojalo na tržištu. Politika Vlade je osigurala da Vi svi koji ovdje jeste imate jeftinu struju, plin i naftne derivate. Ako se u zadnjih nekoliko tjedana dogodilo nešto s viškovima plina - promptno smo reagirali, zaustavili smo eventualne daljnje štetne radnje, a ovo ćemo sve utvrditi"

Ovo je tema kojom se trenutno bavi Uskok: "Dobro, to nije nikakav problem"

Mislite li da ste dobar premijer?

"Vi meni dogovoreno servirate da se hvalim pola sata? Hoću"

"Nije funkcija premijera, mene ili bilo kojeg čudotvorca najpametnijeg na svijetu koji baš sve vidi, kuži, zna bolje od ministra."