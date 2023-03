Predsjednik Zoran Milanović povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena obilazi izložbu "Dora - Zapis na brezovoj kori", postavljenu povodom obilježavanja 100 godina od smrti prve hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Tom prilikom dao je izjavu za medije:

"Da nije bilo mene 10 godina na čelu SDP-a u Saboru uopće ne bi bilo žena ili bi ih bilo 5 posto. Ja sam svoje napravio što sam mogao. Dalje neka radi tko zna i tko može", kazao je Zoran Milanović pa nastavio:

"Sada govoriti o predsjedničkim izborima je infantilno. Vidim da već postoje određene kombinacije. Ima slike, nema tona. Nadam se da će bit hrabriša koji će biti spremni biti kandidati i kandidatkinje SDP-a. Ta kandidatura bi i od majke Tereze napravila propalicu", rekao je predsjednik pa dodao da je u pitanju hoće li se kandidirati:

"To ovisi o sudbini, bogu, mojim odlukama", rekao je pa kazao "Nemam želja, rekao sam vam puno puta da sam slobodan od želja. Nisam Željko, Zoran se zovem"

"Već pet dana pričate o tome tko će biti kandidat u after future. Strahujem, bojim se, nemam hrabrosti odgovoriti, silno sam uplašen", rekao je o svojoj potencijalnoj kandidaturi.

'Plenković bi hapsio, na kraju će stradati novinari'

Odgovorio je na pitanje o motivu promjene ZKP-a i kaznenog zakona od kojeg premijer ne odustaje:

"Mislite ove Zlate koja je fakat zlata. Kad se sjetim kako su prije 2 godine šikanirali časnu i kompetentnu osobu, to je strašno. To je još jedan oblik nasilničkog ponašanja. To je najava uvođenja staljinističkih, ma to su korejski zakoni. Koji je smisao tajnosti postupka? Koji je smisao da državni odvjetnik ide na TV, komunicira s medijima i istovremeno ima neograničenu mogućnost progona ljudi bez ikakve odgovornosti. Tko je to smislio? Jesu to neke svete krave? Plenković bi hapsio, na kraju će stradati novinari. Ako neće novinari, tko će? Da neće možda član HDZ-a. Nastradat će novinari jer će se njima jedino moći dokazati, stavit će ih na muke da priznaju tko im je dao informaciju. Više je problem zašto je tajna, a ne bi li trebala biti javna"

"Kad do podataka dolaze ljudi koji nisu Plenković i HDZ onda je problem. A kad on okolo poziva i saziva državne odvjetnike i za brkove ih povlači u Vladu to nije problem", dodao je Milanović.

O paketima mjera:

"Kakav paket mjera, pomoći će tek kad se inflacija suzbije, ali nažalost Hrvatska nema na to nikakav utjecaj. To nisu ni vatrogasne mjere, ovo su pljuce. Nešto sitno je pomoglo, ali ključni instrumenti koji čine razliku su sada negdje drugdje, u Bruxellesu, Frankfurtu, to je pa-pa. Nema više. Država koju je želio hrvatski narod je u roku izgubila neke značajne prerogative."

'Nemam nikakvih problema da mi se maltretira familija. Na to smo pristali'

O stipendiji Grada Zagreba koju je dobio njegov sin:

"Znao sam da se prijavio. Krademo. Mi vam molimo maznuti. Nadamo se da nas nitko neće pitati. To je isto handžar medija napravila današnji članak u kojem su dobili odgovor Povjerenstva. On je punoljetna osoba, pitajte njega."

"Marko je punoljetan, pitajte ga. Uz to je vrhunski sportaš i prima nekoliko stipendija. To će izazvati još veći jal i mržnju, ali to je ostvario rezultatima", ponovio je pa rekao "Navlačite se na reket medijske mafije. To je medijska mafija. Neću reći pustite mog sina na miru, nemam nikakvih problema da mi se maltretira familija. Na to smo pristali, ja sam ih uvukao u to i to cmizdrenje ne diraj mi mamu i tatu. Ako ti je tata bio komunjara i u dosluhu s UDBA-om i veliki tuđmanovc moja si meta. Nećeš mi pobjeći, imam te na nišanu. Nema mama, tata. Ovi koji su bili udbaši, JNA, koji imaju ruska imena. Treba zabraniti ruska imena. Zašto djeci dajemo ruska imena, imamo hrvatska imena. Zoran recimo", rekao je predsjednik.

