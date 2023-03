Predsjednik Zoran Milanović na pitanje jesu li uvrede između njega i premijera otišle predaleko s obzirom na to da je Plenković spominjao 'normalne ljude', predsjednik je poručio:

"Nisam ja tu radi društva i druženja, nego radi nekakvih obaveza. Ni časti jer sam svjestan da te može udariti i zadnja propalica ili barem potegnuti nož na tebe, figurativno. On ima dužnost koju uporno i bezobrazno krši i govori da ja radim protiv Vlade. Nastojim biti kritičan, analitičan i ono što govorim pokušam obrazložiti. Naša dužnost je da surađujemo. Postoji uvijek podsvjesna veza sa izrečenim. On je jučer rekao da on nama ne treba. Tko je to nama? Neka banda je to? Nema ničeg osobno.

'Na mene huška jednog provicijskog propalicu'

U nekim područjima jednostavno moramo surađivati. Područje nacionalne sigurnosti i kadrovske politike gdje on na mene očajno i bezglavo huška jednog provincijskog propalicu. Dakle, sponzora lopovluka, kršenja zakona, krivotvorenja dokaza. Svi su oni dio toga. I s takvim ljudima sam spreman surađivati jer moram.

O tome da ja rušim Vladu… Ajmo ovako. Izabran sam za predsjednika voljom hrvatskih ljudi. Prva stvar koju je imao za reći je da će to biti tvrda kohabitacija. Iz vrha stranke se čulo da me trebao pozvati u petom mjesecu 2000. Razmislit ćemo o pokretanju pozivanju opoziva predsjednika… Pa nije to moja strina ili baba pokojna. Ja bi preko svega toga prešao jer je to u principu dio utakmice. Ali, vratimo se na onu još jednu glupu izmišljotinu, ustvari laž, da nijedan predsjednik to dosad nije radio. Bogami, nije se ohladila juha od izbora moje prethodnice, a ona je u pismu tražila moju ostavku kao premijera u veljači 2015. godine. Jesmo li to zaboravili, Plenkoviću? Ili smo tada uživali povlastice bruxelleskog mandata koji ti je poklonila Jadranka Kosor. Da nije nje, ne bi postojao. Pozovi je na kavu", rekao je.

'Politički vrh HDZ-a zna sve o slučaju Dekanić'

"Nemam konkretna saznanja. Ne prisluškujem ljude. Imate frajera koji se napije ko metla, orgija i burgija okolo po Slavoniji, ne prvi put. Vide ga ljuti, nakon što je izletio iz auta. Vozi službeni auto, umjesto da ga vozi vozač. To je ona priča da imaš 24 sata, ako već moraš popiti, u što neću ulaziti, neka te netko vozi. Uzmeš službeni auto, porazbijaš pola šora, onda fabriciraš dokaze i prođe godinu dana. To nije napravio nekakav komunalni redar, to je napravio župan. I hoćete mi reći da za to ne znaju čelni ljudi policije u jednoj zajednici koja broji mali broj ljudi. Da to ne zna politički vrh HDZ-a. Znaju sve. Sto posto tvrdim da su sudjelovali u zataškavanju. Tvrdim jer je moje u iskustvo, ne mogu svjedočiti na sudu o nečemu što nisam vidio", rekao je premijer o slučaju Dekanić.

'Naravno da Dekanić neće dati ostavku'

"Moja prosudba je da, premijer je za to saznao istog trenutka kao i svi mi iz medija. I Cijelo vrijeme sigurno znao i morao znati, u sustavu u kojem se točno zna što se radi. Pogotovo kada je represivni aparat u pitanju i kada je HDZ na vlasti u tom aparatu. Tvrditi da to nije znao i da preko toga nije svjesno prelazio i štitio prijestupnika je kao tvrditi da je plinovod u Sjevernom Baltiku digla Somalija. Pa sad vi vjerujte takvoj mojoj prosudbi. Naravno da Dekanić neće dati ostavku zato što će čekati da prođe zakonski rok za ponavljanje izbora. Ne mora podnijeti ostavku, ali imali smo slučajeva kada DORH na polugodišnji pritvor strpa aktualnu županicu ili župana i vrši pritisak na nju ili njega da da ostavku i tek ga onda pusti iz pritvora. Nekoliko slučajeva je bilo. Ščepaju ga i drže ga bezveze u zatvoru"

"Ja bih da sam premijer tako nešto smatrao emergencyjem. Hitnim stanjem. Čovječe, župan iz moje stranke. Nisam ga ja postavio na to mjesto, možda nije ni moj saveznik, ali je iz moje stranke, drži mi vlast u toj sredini. Istog trena ti je to kriza. A policija tvoja, a imenuješ i postavljaš šefove policijskih uprava po županijama. Tko ih bira? Bira ih HDZ. Ljudi koji HDZ drže na kratkoj lajni"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Jesam se ja napio i razbio ogradu? Zasad još nisam, ima vremena'

"Ja bih da sam premijer tako nešto smatrao emergencyjem. Hitnim stanjem. Čovječe, župan iz moje stranke. Nisam ga ja postavio na to mjesto, možda nije ni moj saveznik, ali je iz moje stranke, drži mi vlast u toj sredini. Istog trena ti je to kriza. A policija tvoja, a imenuješ i postavljaš šefove policijskih uprava po županijama. Tko ih bira? Bira ih HDZ. Ljudi koji HDZ drže na kratkoj lajni. Očekuju da nas par milijuna idiota vjerujemo da je to istina. Nije istina. Je li ovo rušenje Vlade? Jesam se ja napio i razbio ogradu? Zasad još nisam, ima vremena. Vodio sam računa o tome da me netko vozi kad popijem, ali ne kad se prepijem kao što neki očito rade"

Na pitanje što kad istekne mandat Ivici Kinderu te postaje li to onda pravni problem, predsjednik je odgovorio

"Kako mislite problem u zemlji u kojoj se Plenković odbija sastati s predsjednikom i vrhovni zapovjednikom da bismo usvojili smjernice za SOA-u koja ne može raditi bez njih jer je inače obezglavljena. Odsustvo još jednog čovjeka je za njih očito potpuno nebitno. To je još jedna ustavna dužnost koju Plenković gazi kao otirač ispred seoske birtije. Neće propasti sustav, hoće li diplomacija?", rekao je Milanović.

'Vlada je poslala helikoptere Ukrajini, to vodi krvoproliću'

O Slovačkoj koja šalje borbene avione Ukrajini: "Okej, njihova odluka, zašto bih ja to komentirao? Pitate me hipotetski, kad bismo mi imali avione, bi li ih trebalo slati? To bi ovisilo o stanju tih zrakoplova.. Ja pretpostavljam se čak ni ova vlada ne bi odlučila za to. Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka vlade, to vodi masovnom krvoproliću i masovnoj pogibelji i produljenju rata. Ti helikopteri nisu gubitak za HRZ, oni nisu perspektivni i istječu im resursi. Oni nam u tom broju ne trebaju. Mi smo imali prevelik broj helikoptera ogromnog kapaciteta za potrebne jedne male države i male vojske. Američki koje nabavljamo su brutalno skupi, na tome se rade nezamislivi profiti", rekao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vlada može što hoće kad je u pitanju oprema, ali kad su u pitanju kadrovi, onda ne može, jer ja sam vrhovni zapovjednik", rekao je Milanović.