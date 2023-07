Milanoviću prekipjelo: 'Ako predložiš Banožića za ravnatelja SOA-e, poslat ću ti paket lijekova'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak je sazvao izvanrednu konferenciju, a jedina tema bilo je stanje u Vojno-sigurnoj agenciji (VSOA).

"Situacije je ozbiljna. Tko god to svodi na pitanje ega, neozbiljan je prema državi. Ovo je ozbiljan pokušaj rasturanja ustavnih i zakonskih pravila. To govorim i kao bivši premijer. Iz tog vremena sjećam se izbora Lozančića, Klanca na čelu VSOA-a, Kindla na čelo VSOA-e… Uvijek ista priča - bilo je to usuglašavanje i dogovor", rekao je Milanović.

Prisjetio se lipnja 2015., kada je predsjednica bila Kolinda Grabar-Kitarović.

"Odnosi nisu dobri, nakon mjesec dana tražila je moju ostavku. Ali nisam prekinuo komunikaciju. Sredinom 2015. bira se prva osoba VSOA-e.Bilo je nesporazuma, a inicijativa tadašnjeg ministra obrane, deklariranog ratnog heroja - što nije nebitno, bila je da to bude Kinder, čovjek kojeg sam poznavao godinama prije. No to je bila samo ideja ministra obrane i s time je otišao predsjednici Republike s kojom se viđao stalno. To se zove diplomacija i odnosa prema državi", rekao je Milanović.

Kaže da su se tada dogovorili, da je to otišlo u Sabor. "I procedura je provedena kraju i čovjek je prije osam godina imenovan. Sa sadašnjim premijerom imam iskustvo imenovanja Markića. VSOA je daleko najveća agencija. On je mene nazvao, razgovarali smo i rekao sam 'u redu'. Nikakav ministar se ne pojavljuje kao intermedijator, fiktivnog predlagatelja, ministra...", nastavio je predsjednik.

Nastavio je, dopis je pripremljen za supotpis. "Prvo ga je potpisao premijer pa predsjednik. Prije dvije godine Plenković i ja imali smo još uvijek komunikaciju. Imao sam prijedlog, ali ne preko medija i preko seljačkih pritisaka, nego preko posrednika. Dakle, bilo je to usuglašavanje. Pa smo prije dvije godine imali imenovanje u Uredu VNS-a. Plenković je zadnji tren pozvao Franjića i dočekalo ga je 10 ljudi iz HDZ-a jer je to htio prikazati kao svoju inicijativu. S time nemam problema....", rekao je.

Pa nastavio: " Sad na ovo, kad razgovaramo o zadnjem slučaju pokušaja zuluma, ucjene, nereagiranja na nepravilnosti u VSOA-i... Pozivam Plenkovića da se popune važne dužnosti, pa da vidimo tko je kriv, a tko grbav."

Na pitanje novinara, zašto se čekao zadnji trenutak i zašto ne sjedite za stol vas dvojica i ne riješite to, odrezao je: "Mene to pitate? Ja ne znam. To je posljedica moje inicijative da se uvede reda koja se sudara s betonskim zidom bezobrazluka, korupcije i klijentelizma. Inicijativa je moja, stara nekoliko dana. Ovoj braći to ne bi palo na pamet, da probaju naći rješenje da služba kako-tamo funkcionira u hladnom pogonu. To je ideja Draga Lozančića. A njemu je država i funkcioniranje države vjerojatno i ispred moje političke države. On se obratio Tomi Medvedu, bivšem vojniku danas HDZ-ovca, i predložio mu jer ne može sam. I bogami ovaj je prihvatio."

Nastavio je da je to u dogovoru s njim napravio kako ljudi ne bi ostali bez plaće, da mogu nešto raditi.

"Ali neće moći raditi temeljenu funkciju, a to su tajne mjere jer za to je potrebna čelna osoba", rekao je.

'Preko tarabe bace neko ime'

Milanović je nastavio kako VSOA-u treba ozbiljno resetirati, ali i da je Ivica Kinder napravio sve što bi se od časnika očekivalo. "Dalje nije moglo. A što radi ekipica? Preko tarabe mi baci ime nekog generala kojeg sam ja imenovao u Glavni stožer da bi ga ta bratija prevela u VSOA-u tri mjeseca kasnije da bi me mogli ucjenjivati. … Gdje god mogu, nešto ukradu, kad otvore oči, to im je prvo na pameti. Na glasanju u Saboru, kad je ludi šeširdžija Gordan Grlić Radman optužio zastupnike da rade za Rusiju zato što je Plenković silovao Ustav… Ako ti ne odgovara kandidat, reci imam drugoga. O imenima neću govoriti, onaj tko si sam dopusti da ga iskoriste u ovakvoj travestiji, kandidat ne može biti. Plenkovićev ministar kućni ljubimac govori o izvješću koje nije dobio…", nizao je Milanović.

"Polemiziram s ljudima koji su entiteti. On ovdje ne predstavlja ništa osim teklića, kao ni Ante Kotromanović 2015. To su razlike između ljudi kojima ova država nešto znači i onih koji su obične secikese", niza je predsjednik

Rekao je da se ovdje radi o ucjeni i iznudi te da se tako ne može razgovarati ni s pipničarkom, a ne predsjednikom Republike.

Na pitanje novinara odgovorio je da je nacionalna sigurnost kompromitirana.

"Kad premijer već mjesecima odbija razgovor s vrhovnim zapovjednikom, nije ugrožena kad netko sluđen, nesretan, zapuca na Banske dvore u kojima nema predsjednika Vlade. To je manji problem od ovoga. I onda on optuži mene na poticanje tog vehementnog ludila koje je imalo proplamsaj u jednom trenutku i nakon toga ništa jer sam šest godina ranije šačici branitelja rekao nešto o njegovoj majci što uopće nije difamacija. Moraš biti posebna vrsta čovjeka i karaktera da ti to padne na pamet jer te to tišti i proganja jer nisi htio da sto sazna. Nisam ni ja, ali netko je prisluškivao, a taj netko nije iz moje stranke", govori Milanović.

Nastavio je o odabiru čelnika VSOA-e i odnosu premijera Plenkovića.

'Siluješ Ustav jer to možeš'

"Tu se ne radi o mojoj molbi, to je tvoja dužnost. Ako to izbjegavaš, to je zanemarivanje i gaženje odgovornosti - namjerno ne radiš i siluješ Ustav zato što možeš. Neki će uvijek reći gledajući se u ogledalo da je to ego",rekao je, a onda se opet dotaknuo Banožića.

"Ako predložiš Banožića za ravnatelj SOA-,e poslat ću ti paket lijekova. Ali ako predložiš dobrog, onda ćemo o tome razgovarati ili ću prihvatiti odmah kao što sam prihvatio Danijela Markića produljenje mandata. Kakav crni ego, stvarno moraš biti neodgovoran da to kažeš. Zovem, predlažem, pišem, ostavljam tragove, pozivan na Ustav i zakon, na odgovornost i ulogu. Tko te šiša! Citiram: 'Mi možemo bez njega.' To je taj mindset jer mi i ja mogu što hoću. To su Plenkovićeve riječi. Što ćeš ti nakon ovoga? Ništa, sastat će se koordinacija opet zbog osjećaja naše odgovornosti, ali ostaje organizacija koja je bremenita poteškoćama. I zato sam tražio razrješenje ravnatelja, ne pritvor. Premekan supermasivan si, valjaju te, barabe su. To mora netko tko može. To ne mora biti vojna osoba. Možemo se i to dogovoriti. Ako postoji propis, može se promijeniti. Mora biti sposoban", nastavio je Milanović.

Dotaknuo se i ispražnjenih mjesta u diplomaciji.

"Hrvatska ne može bez ambasadora, odeš u Bukurešt, tamo je troje ljudi. Pa pošalje svog jarana ili prijateljicu za otpravnicu i ona glumi ambasadora. Dobro, Bukurešt ima (ambasadora opa.a). I tako ti doživljavaš sustav iz kojeg si ponikao? Ti si smrtni neprijatelj. Ja sam otišao na vrijeme, ništa me u tom sustavu nije moglo pripremiti za ovo. To je zrinjevačka diplomacija. Super", konstatirao je.

'Grozno i moralno dno'

Na pitanje, što kad za 6 dana istekne mandat čelniku VSOA-e, odgovorio je da će biti sastanka, ali da kandidata neće odabrati jer ga ni nemaju.

"Onda to mjesto ostaje prazno, imamo toga još. Nemamo predstavnika u NATO-u, admiral Stipanović se vratio prije godinu i pol dana, sad je pročelnik mog vojnog kabineta. Zašto? Zato što mu Bane i HDZ ne želi potpisati ni jedno imenovanje. Što je on moj stranački protege? Čovjeka sam tek upoznao. To je vrh što imamo u ponudi. Što mu odgovara potpiše, drugo je u ladici. To je grozno i moralno dno. To su ljudi u karijeri i neće završiti na otpad, ali su mogli dati još malo. A ako bi im ministar produljio na godinu dana, ali po meritokratskim kriterijima, a ne po babi i prababi", rekao je predsjednik.

Novinari su pitali i zašto se zabranilo novinaru Jutarnjeg lista da dođe na konferneciju. Odgovorio je: "Jer to nije medijska kuće nego kartel. Njih Vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju ciganski svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar"