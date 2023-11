'Banožiću ne želim mu ništa loše. Hrvati u Grčkoj? Drže ih kao životinjice u izlogu, bez razloga'

Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Trogiru povodom svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira povodom obilježavanja Dana Grada i zaštitnika Svetog Ivana Trogirskog.

Zdravko Jakop mijenja Banožića, koga vidite kao ministra?

"Nikoga, to je odluka premijera, to će biti netko tko je njemu lojalan, ja na to nemam utjecaja. Istovremeno si, prema Ustavu, vrhovni zapovjednik i odgovaraš za obranu i sigurnost zemlje. Prema tome, bit će onaj koga imenuje i odabere Plenković. Bilo bi dobro da mu taj ili ta odmah skrene pažnju da 2 godine nije bilo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. To bi se trebalo dogoditi. A ministar bi trebao biti netko koga Plenković odabere, tko će normalno komunicirati s mojim savjetnica jer ja s ministrom imam i nemam puno dodirnih točaka. Zato odgovornost za odabir nosi isključivo nosi premijer. Kako je to izgledalo, vidjeli ste"

Spominje se ime Ante Bačića, što mislite o tome?

"Ne mislim, rekao sam da to nije moja stvar. Danas ministri obrane, to je vidljiv i zahtjevan posao. Ali, i politički. Moj ministar je bio Kotromanović koji je jako samostalan čovjek. Ne kažem da takav izbor mora imati svatko. Netko će i htjeti nešto drugačije. Bilo bi dobro da je to osoba koja je obrazovana u pravim stvarima, koja je vidjela dosta svijeta i koja bi mogla dobro razgovarati sa sugovornicima u svijetu. Muško, žensko - svejedno. To je to"

O prometnoj nesreći u koju je uzrokovao Banožić. Rekao je da se njegov i slučaj prometne nesreće u kojoj je sudjelovao Čačić bitno razlikuju.

"U ovom groznom slučaju je nažalost sve jasno. Jasno je tko je kriv, nije morao gospodin Šarić čijoj obitelji ovom prigodom izražavam sućut. Moglo se dogoditi da ostane živ, da obojica budu lakše ili teže ozlijeđeni. Djeca bez oca i supruga bez muža, ali tu nema dvojbe tko je bio na strani gdje nije nikako smio biti. Gospodin Banožić je bio tamo gdje nije nikako smio biti, pa da je vozio 10 km na sat, nije smio tamo biti. Ne znam što će biti sa sudskom presudom niti mu želim išta loše. Mislim da mu je već dovoljno loše, a oni koji javno govore da je ovo Plenkoviću došlo kao naručeno su bolesni ljudi. Nije mu došlo kao naručeno. Ispada da netko mora poginuti da bi se promijenio ministar. Tu izbora nije bilo"

O novim nalazima u Grčkoj?

"Plenković je rekao da svojim izjavama škodim pritvorenicima koji su završili u pritvoru prije mojih izjava, valjda vrijede neki postulati vladavine prava ili se očekuje da ni to ne komentiramo. Ako gospodin ima utjecaja u EU bilo bi dobro objasniti što to znači. Neka s tim utjecajem pomogne Hrvatima u BiH ako ima utjecaja. Koliko ljudi i novaca, toliko utjecaja. Ograničeno. On tu ne može ništa, ali može biti pravedan i kritičan. Oni su u zatvoru već 3 mjeseca bez ikakvog razloga, na to sam upozorio sugerirajući da se to vjerojatno neće dogoditi. Drže ih kao eksponate, životinjice u izlogu. Sto ljudi je bez ikakvog razloga, kao vojna postrojba zatvoreno u logoru i čeka se neka razmjena. Sad su ustanovili nešto što se u dobroj vjeri može i treba ustanoviti u roku nekoliko dana"