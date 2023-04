Već redovno ponedjeljkom održana je sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a.

Nakon sjednice, premijer Andrej Plenković obratit će se novinarima.

Na početku je rekao da su zadovoljni sa aktualcem, odnosno smatra da su predstavnici oporbama pojasnili odgovarajuće odgovore na zastupnička pitanja i u političkom smislu potvrdili stabilnost parlamentarne većine i jasan smjer na kojem Vlada radi.

"Komentirali smo i komentar agencije Fitch koja je potvrdila najveći rejting do sada, što govori da smo u reputacijskom smislu prema institucijama postupali dobro", rekao je Plenković pa dodao:

"Ono što je dobro je i turizam koji su spomenuli, koji će utjecati na rast BDP-a, a posebno mi se važnim čini što je Hrvatska nastavila rapidno smanjivati udio javnog duga u BDP-u, sad smo na 68,4 posto."

Osvrnuli su se i na obnovu od potresa, dotaknuo se roka do kojeg moraju potrošiti sredstva iz Fonda, ali kaže da se dinamika jako ubrzala.

O novom nadbiskupu Kutleši

Dotaknuo se i novoizabranog zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zahvalili smo kardinalu Bozaniću na njegovoj službi i odličnoj suradnji te izrazili dobre želje Draženu Kutlešu", rekao je Plenković.

Dotaknuo se prijevremenih izbora koji su se održali u Varaždinu i još nekoliko mjesta.

“Nastavit ćemo kao i do sada jednako surađivati sa svim jedinicima lokalne samouprave”, kazao je.

Suci su najavili da će u srijedu izreći idu li u štrajk ili ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izvijestio nas je ministar Malenica, on je u kontaktu s Vrhovnim sudom, razgovori o plaćama sudaca traju, ali podsjećam da smo mi u našem prvom mandatu značajno povećali plaće sudaca."

'Ne vidim nikakav razlog za štrajk sudaca'

Na pitanje smatra li da neće biti štrajka, kaže:

"Ja ne vidim nikakav razlog za štrajk, nisam vidio nikakav razlog ni za štrajk liječnika pa tako ni za sudaca."

Inflacija je u ožujku na 10,7 posto što znači da inflacija četvrti mjesec zaredom usporava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da će i dalje biti nastavljen rast pada stopa inflacije, na mjesečnoj razini, ali naročito na godišnjoj. Prognoze oko kojih se Vlada odredila bila na 6 i pol posto."

Medicinske sestre također traže povećanje plaće i najavljuju mogući štrajk.

"Za razliku od ranijih Vlada, mi smo povećali plaće svima u ovih nekoliko godina, što se tiče osnovice za 33 posto. Povećavali smo plaće ogromnom broju ljudi koji rade u javnom i u državnom sektoru tako da s te strane podaci govore za sebe. Oni su više nego jasni", poručio je Plenković.

O smanjenju broja županija

Odgovarajući na pitanje o smanjenju broja lokalnih i regionalnih jedinica, Plenković je rekao da je sasvim jasno da će "malo tko dići ruku i reći: Ukinite moju općinu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za sve ove koji priželjkuju da se ukinu županije, mi to nećemo napraviti, niti je to dio našeg programa", kaže Plenković.

Sutra se u Saboru se održava sastanak Klubova zastupnika na inicijativu SDP-a i Možemo, oni kažu da su pozvali i HDZ.

"Ne znam, moram priznati da nisam ni znao za to, sumnjam, ali zašto bi se mi odazivali oporbi pa nismo mi tu da im se odazivamo", poručio je.

Upitan da komentira izjavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave koji je rekao da ne može unaprijed reći da će odbiti suradnju s HDZ-om.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, mislim da se malo previše priča o izborima, za više su od godinu dana. Ne vidim zašto se priča, osim što je to svima najlakša tema, od političara do medija. Domovinski pokret ne samo da je unaprijed rekao da može s HDZ-om, ali ne i njegovim predsjednikom, sa mnom, nego su to ponavljali i u izbornoj noći kad su vidjeli da možemo i bez njih formirati većinu. Ovo mogu doživjeti jedino kao jednu vrstu naučenih lekcija da takvo političko ponašanje nije mudro. Što je sad posljedica, njih 16 se sad svelo na 5 zastupnika, a mi smo sedmu godinu na vlasti i čvrsta većina. Uveli smo Hrvatsku u Eurozonu, Schengen, a oni su samo lamentirali i grintali s kim ne bi. Očito su zaključili da to nije bilo mudro”, rekao je Plenković.

O zastupnici Daliji Orešković

Također je upitan o svome odgovoru saborskoj zastupnici Daliji Orešković na aktualnom prijepodnevu.

"Mene osobno optužuje za korupciju bez ikakvog argumenta, a onda sam joj ja sasvim pristojno neke stvari rekao", poručio je Plenković te dodao: "Nije to išlo svima. Išlo je samo njoj. Nisam to rekao hrvatskim građanima, nego saborskoj zastupnici koja je rekla da s HDZ-ovcim treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata", zaključio je.