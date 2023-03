Butković i Šimić nakon sastanka u HDZ-u: 'Zamrznuli smo cijenu plina za jednu godinu, ne možemo znati'

Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a koja se održavala u središnjici stranke, za medije su dali izjave Oleg Butković i Petar Šimić.

Glavna tema sjednice bile su donošene mjere za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata u vrijednosti od 1,7 milijardi eura.

U predsjedništvu je izraženo veliko zadovoljstvo novim paketom jer su prema izjavi Petra Šimića, predsjednika HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika, mjerama zahvaćeni svi segmenti društva.

Dodao je da će odlukama biti posebno sretni gospodarstvenici i poduzetnici.

"Ovaj put smo sretni da smo, od 27 članica Europske unije, ove godine na 26. mjestu što znači da u ovom trenutku građani RH Hrvatske imaju najniže cijene energenata, a gospodarstvenici i obrtnici imaju priliku planirat svoje proizvodnje i cijene svojih proizvod planirat za jedno dulje vrijeme", rekao je.

Na novi četvrti paket mjera oporba nije reagirala zadovoljno. Kažu da mjere neće utjecati na rast cijena, odnosno spustiti inflaciju na prosjek zemalja Europske unije. Jedna od primjerki je bila da su te mjere uvijek horizontalne, odnosno da "Vlada nije sposobna kategorizirat kućanstvo na način da se subvencije daju onima koji imaju najmanje prihode".

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ne slaže se s oporbom te smatra da je potrošnja kućanstava razgraničena.

"Oni koji troše najmanje u prosjeku su to srednja kućanstva, oni koji se ne bave poduzetništvom te će oni potrošit najmanje", rekao je.

"Mi smo osim građana i gospodarstva, uključili i čitav niz gradova, općina i županija, one koji su povezani s komunalnim društvima koji su u vlasništvu lokalne jedinice, u mjere i platit će kao i dosada cijenu od 62 eura", rekao je.

"Kad govorimo o gospodarstvu išli smo na namjanje poduzentike kojima cijena ostaje kao i gradovima i općinama, a većim poduzetnicima kojima je potrošnja veća cijena je 180, odnosno 230 eura", dodao je.

Nadovezao se i na zamrznute cijene namirnica. O njima još nije donesena konkretna odluka kao ni o njihovom ograničavanju.

Cijena plina bit će zamrznuta godinu dana.

"Što će se događati na tržištu ne znam. Mi smo se zalagali na razini Europske unije da se ta cijena zamrzne i to se pokazo kao dobar potez i dobar smjer kojim se Hrvatska zalagala budući kada je došlo do te odluke na razini Europske unije onda vam je i cijena struje na tržištu počela padati jer je to jedno s drugim povezano", objasnio je Butković.

Ministar je istaknuo da oni naravno ipak ne mogu znati što će se događati na tržitšu zbog okolnosti kao što su rat u Ukrajini i druge međunarodne prilike, ali je očekuje da će sve biti dobro.

"Predviđanja su da cijene plina neće drastično rasti tih godinu dana kada govorimo o svjetskom tržitšu, tako da očekujemo da će bit sve u redu", izjavio je.

Na obraćanju za medije dotaknulo se izbora u Rijeci za vijeće mjesnog odbora na kojem je HDZ osvojio 63 od 174 mandata u vijećima mjesnih odbora zaintrigiralo novinare budući da je rijeka većinski predvođena SDP-om.

Butković smatra da se u gradu ne očekuje preokret vladajućih stranki, ali je istaknuo da je Rijeka za vrijeme ovog mandata HDZ-a drugačija. Podsjetio je da se Rijeka u ovom mandatu mijenja i napreduje u svojem gospodarstvu.