Plenković o državnim obveznicama: 'Hoću, uzet ću ih. Neka građani učine isto'

Održana je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Po završetku sjednice, Plenković je dao izjavu za medije.

Prvo je govorio o svemu što su pričali na sjednici.

"Ministar Primorac predstavio je izdavanje državnih obveznica koje će biti hrvatskim građanima za ulaganje, fiksni period je dvije godine, a kamatna stopa 3,25. Način da se aktivira tržište kapitala, da naši građani dio svoje štednje ulože u državne obveznice i na taj način omoguće i sebi bolju kamatnu stopu te da pokažu signal povjerenja u državu", rekao je Plenković.

O oporbi: 'Jedan od lošijih uradaka, pun besmislica'

Govorili su o usvajanju zakona o obnovi, o nekim međunarodnim aktivnostima.

Zatim je krenuo odgovarati na pitanja novinara. Budući da oporba i nije jedinstvena jer je zastupnik Vrkljan rekao da neće glasati za opoziv Plenkovića.

On je kratko odgovorio "To je dobro."

"Što se tiče naših argumenata, mi smo im odgovorili, to je bilo u četvrtak na Vladi. Ovo je zaista jedan od lošijih uradaka oporbe, pun besmislica, mi ćemo na to odgovoriti kao što inače odgovorimo", objašnjava Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje hoće li on uzeti državne obveznice, odgovorio je: "Hoću. Naravno da pozivam građane da učine isto. Ne bismo ovo organizirali da ne vjerujemo u dobre mogućnosti s ulaganjem u njih po dobroj kamati i na taj način povjerenje u državu, u javne financije, koje su konsolidirane, s kojima se odgovorno upravlja."

O Hrvatima u Zambiji

Odgovorio je i na pitanje o odlukama hrvatskih sudova koji su odobravali posvojenja iz DR Konga.

"Nismo danas o tome raspravljati, imamo čak četiri ministra u radnoj skupini, oni prate cijelu temu. Ja se držim zaštite hrvatskih državljana gdje god bili, a drugo je raspetljavanje svih ovih tema, što nije samo vezano uz Hrvatsku. Što se tiče želje za trgovanje ljudima, to je kazneno djelo koje im se stavlja na teret, to bi značilo da bi negdje kasnije dalje poslali djecu. Ja to ovdje ne vidim", rekao je. Dodao je da je ideja da se rasvijetli cijeli proces.

Kratko je prokomentirao slučaj Line Budak. "Nemam sve informacije, na Ministarstvu je da provede inspekcijski nalaz, da vidim što kažu sve službe. Ne pratim ja baš sve individualne slučajeve tako", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro godišnjica invazije na Ukrajinu

Osvrnuo se i na skorašnju prvu godišnjicu invazije na Ukrajinu.

"Stvar je političkog stava Vlade RH koji je jasan, da jasniji ne može biti. Naš je stav jasan, jasna osuda Rusije kao agresora, snažna potpora ukrajinskom narodu koji je žrtva agresije", rekao je Plenković dodajući da smatra da je takav stav moralno ispravan i da će Vlada nastaviti pomagati Ukrajini.

O tome što Vlada nakon curenja poruka namjerava donijeti novi zakon kojim bi kazneno odgovarali oni koji daju informacije iz istrage medijima.

"Događa nam se već dugo vremena da dio ljudi iz tog uskog kruga manipulira informacijama i selektivno ih pušta u medije. Koji je tu interes javnosti? Ja ga ne vidim", kazao je.