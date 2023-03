'Doplatak za jedno dijete bit će 45 eura, cijena struje regulirat će se do 30. rujna'

Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predstavli su danas novi paket Vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata.

Premijer je nakon sjednice novinarima dao izjavu i iznio detalje novog paketa mjera.

"Nastavit ćemo s reguliranjem cijene plina na godišnjoj razini, građani mogu biti mirni, plaćat će priuštivu cijenu plina, kakvu smo do sad regulirali. Oko struje idemo s reguliranjem na 6 mjeseci, od 1. travnja do 30. rujna pod istim uvjetima kao i do sad, ali količina potrošnje računa se od 0 s 1. travnjem. Nastavljamo i sa subvencijama naftnih derivata", rekao je premijer.

Nastavio je: "Pomažemo onima kojima je potrebna najpotrebnija, a to su umirovljenici s mirovinama do 610 eura, potom onima koji primaju dječji doplatak, koji su nezaposleni, braniteljima,pogođenima potresom, hrvatskim ribarima i nizu djelatnosti u poljoprivredi, potom niz sredstava ide u energetsku učinkovitost. Paket ima vrijednost 1,7 milijardi eura".

Rekao je da je Vlada odlučila djelovati konzistentno i sveobuhvatno.

Dječji doplaci do 160 eura

"Za dječji doplatak idemo ponovno sa snažnom podrškom, jednokratno. To je 128 tisuća obitelji s 230 tisuća djece, iznos će biti povećan u odnosu na zadnji put. Za jedno dijete to je 45 eura, za dvoje djece 70 eura, za troje 100 eura, za četvrto dijete 130 eura i za petero ili više djece 160 eura", rekao je Plenković.

Na pitanje novinara što će biti s 9 proizvoda kojima su zamrznute cijene i je li bilo razgovora o povećanju neoporezivog dijela plaća.

O poreznoj politici

"Tema porezne politike - dotaknuli smo je u raspravi i s partnerima dogovorili da ćemo uzeti vrijeme i na jednom od idućih sastanaka GSV-a o tome razgovarati. Vlada je spremna na razgovor, ali danas to nije bila tema. Za namirnice ćemo odlučiti u četvrtak, bit će manjih modifikacija, možda će biti manje proizvoda", rekao je Plenković.

O subvencijama i inflaciji

Novinari su konstatirali da je Eurostat prošli tjedan objavio raščlanjenu inflaciju po sektorima i da Hrvatska jako dobro stoji tamo gdje je intervenirala Vlada, a to je u stanovanju i režijama, ali smo najlošiji gdje tržište regulira cijene, a to su cijene hrane i odjeće.

"Znači da se Vlada ponaša kao da je stara članica...", nasmijao se premijer pa dodao: "Mi interveniramo s jednim ciljem - da građani i gospodarstvo u ovoj situaciji, osjete naše poteze, koji su dobre za sve. Kroz COVID, energetsku i prehrambenu krizu, mi smo u stanju kriznog interveniranja pune tri godine. Podsjećam 1,6 milijardi eura išlo je za 800 tisuća plaća u privatnom sektoru i 130 tisuća tvrtki iz vremena korone", rekao je premijer.

O kažnjavanju 'neposlušnih'

Na pitanje novinara je li se odustalo od 'kažnjavanja' neposlušnih, odnosno onih koji primaju subvencije, a dižu cijene, odgovorio je: "Danas se spominjalo pitanje kondicioniranje. Spominjalo se, o detaljima sutra. Mislim da nitko ne živi izolirano, znaju okolnosti i što se napravilo da svi budu 'fit' u krizi i da se tako treba ponašati."

Novinare je u jednom trenutku pitao "kako biste vi kažnjavali?". Na pitanje novinara trebaju li regulatori jače rade svoj posao, dobacio je: "E to je dobro!"

Saborski zastupnik Silvano Hrelja je nakon sastanka koalicijskog partnera rekao da se pričao o dokapitalizaciji HEP-a, a premijer je odgovorio da ta tvrtka i dalje ostaje u 100-tnom vlasništvu države.