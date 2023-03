Ovo je Vladin četvrti paket mjera pomoći kojim se bore protiv inflacije i drugih globalnih pritisaka

Premijer Andrej Plenković predstavio je četvrti po redu Vladin paket mjera pomoći građanima.

Podsjetiumo, najavljeno je da će idućih šest mjeseci cijena električne energije ostati ista, a još dulje, do kraja sezone grijanja iduće godine, neće se mijenjati ni cijena plina.

I poduzetnicima subvencije ostaju iste, a važno je naglasiti da se od prvog travnja obračun potrošnje vraća na nulu. Nastavljaju se subvencije i za gorivo, ali Vlada navodno uvodi promjene u popis proizvoda kojima se ograničava cijena.

Kako je predstavio premijer na sjednici u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu cilj Vlade tijekom proteklih godina je dati odgovor za krizu s kojom smo suočeni, ona je globalna, energetska, kriza koja je prouzročila inflatorne pritiske. "Želimo mjerama postići tri temeljna cilja. Prvo je ublažiti rast cijena energenata, drugo je zaštititi maksimalno moguće od inflacije, a treće dati posebne potpore različitim ciljnim skupinama".

Energenti

1,18 milijardi eura osigurano je za energiju, navodi pa pokazuje kako Zagreb stoji po cijenama električne energije u EU. "Zahvaljujući mjerama Vlade građani plaćaju kontinuirano najmanju vrijednost struje, osim u Mađarskoj", govori.

Nastavljamo cijenu električne energije za kućanstva na 0,059 eura/kWH do potrošnje od 2500 kuna za razdoblje od šest mjeseci, a preko 2500 WEh je 0,088eura/KWh. Identično kako je bilo do sada, tvrdi. Podsjetio je kako se od travnja kreće od nule jer prva se tri mjeseca ove godine neće brojati.

Nadalje, 62 eura po megavatsatu struju plaćaju vrtići, škole, fakulteti, domovi za umirovljenike, nevladine udruge, vjerske zajednice, općine i gradovi. I poduzetnicima subvencije ostaju iste - za kilovatsat plaćaju od 7 do 23 centa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče cijene plina, premijer kaže da se ni ona neće mijenjati, a ostaje zamrznuta za kućanstva do 1. travnja 2024. godine. Potpora za poduzetnike isto ostaje ista, a vrijedi do 31. ožujka 2024. godine.

Energenti za grijanje, kaže idu na smanjenje PDV-a na 5 posto, a smanjuju se i trošarine na gorivo. Ograničene su cijene i toplinske energije i ostaju nepromijenjene sve do 31. ožujka 2024. godine.

Zaštita od inflacije

Tu je premijer govorio o jednokratnim naknadama za umirovljenike. Isplate bi bile u travnju, a jednokratna naknada za mirovinu do 260 eura - 160 eura, do 330 , 120 eura, od 470 - 80 eura, a onima do 610 - 60 eura.

Ukida se dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje za mirovine iznad prosjeka neto plaće pa se raspoloživi dohodak povećava za tri posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naknade za troškove energije

Mjesečna je to naknada za korisnike koji će moći plaćati račune struje i plina. Daje se direktno 70 eura mjesečno za više od 60 tisuća ljudi, a to su korisnici osobne invalidnine, zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe…

Produžuje se mjera za nabavu ogrjevnog drva. Tu su i naknade u sustavu socijalne skrbi i potpore za hrvatske branitelje - jednokratna novčana naknada od 150 eura , a istu će dobiti primatelji doplatka za pomoć i njegu...

Osvrnuo se premijer i na pružatelje socijalnih usluga. Od 70 do 80 eura odlazi pružateljima usluge pomoć u kući, a od 140 do 540 eura pružateljima usluge smještaja, organiziranog stanovanja i boravka.

Mjera za nezaposlene iznosi 100 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tu je uključena i potpora za korisnike dječjeg doplatka. Ovisno o broju djece - od 45 eura za jedno dijete do 130 eura za četvero djece ili za petero i više - 160 eura. Namijenjen je da ide od 1. travnja i obuhvaća najveći broj ljudi.

Potpora studentima - nepromijenjena cijena obroka, iznimka je i traje godinu i pol dana.

Popis proizvoda

Vlada uvodi promjene u popis proizvoda kojima se ograničava cijena. Sada su to jestivo suncokretovo ulje, UHT mlijeko s 2,8 posto mm, brašno glatko tip 500, brašno oštro tip 400, šećer bijeli kristal, pile cijelo, svinjsko mljeveno meso, carsko meso.

Foto: Screenshot Screenshot

S liste su maknuti svinjska lopatica i i vratin. "Zbog mogućnosti da ako ostanu ograničeni, da ih neće biti pa su maknuti s liste. Tako sada lista nosi osam umjesto devet proizvoda jer stavljeno je na listu carsko meso", govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Održivost domaćeg prijevoza

Navodi dalje da se prijevoznicima omogućuje da sve fakture podnesu ministarstvu i refundira im se iznos od 11,4 posto od onog što su potrošili.

Potpore poljoprivrednicima i ribarima

Ističe kako su to potpore za kompenzaciju rasta troškova, potpore za nadoknadu troškova malim mljekarima, potpora za korištenje obnovljivih izvora energije, potpora za kompenzaciju rasta troškova za sektor ribarstva i akvakulture.

Tu su i potpora prerađivačima drva i proizvođačima namještaja koja uključuje potporu za ulaganje u zelčenu i digitalnu tranziciju, potpora za energetsku učinkovitost zgrada i obnovljive izvore energije.