Butković o obveznicama: 'Konzultirao sam se sa suprugom, glasali smo i neću promijeniti odluku'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, u društvu ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i direktora Trgovačkog društva ZET d.o.o. Marka Bogdanovića, predstavio je preostalih 20 isporučenih autobusa u sklopu projekta "Nabava 65 autobusa za ZET d.o.o."

Prvi se novinarima obratio direktor ZET-a, Marko Bogdanović.

"Opremljeni najmodernijom opremom i pristupnim platformama za jednostavniji ulazak osobama s invaliditetom, videonadzorom i klimatizirani su", rekao je.

Nakon toga, pred mikrofone je stao Tomislav Tomašević.

"Lijep je sunčan dan, a i lijep dan za ZET i Zagrepčane s obzirom na to da se i dalje ide u obnovu voznog parka ZET-a", rekao je na početku Tomašević.

Zahvalio se ministru Butkoviću i direktoru Bogdanoviću i svima koji su radili na tome da se ovaj projekt s autobusima započne i dovrši.

"Ovo su najmoderniji autobusi kad govorimo o autobusima na dizel, bez obzira što su najmoderniji imaju najmanje za lokalno zagađenje, oni su zadnja tura koju ZET nabavlja na konvencionalna goriva. Sljedeći autobusi koje će ZET kupiti bit će na obnovljive izvore energije i na tu temu smo razgovarali prošli tjedan. Razgovarali smo o nabavci stotinjak novih autobusa", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Veliki trenutak je ovo za ZET jer smo od 2019. nabavili ukupno 109 novih autobusa i mislim da je to hvalevrijedan projekt i to je činjenica da smo s tim pomogli puno u devet hrvatskih gradova na povećanju sigurnosti i udobnosti. Veseli me što smo imali prošli tjedan sastanak s Gradom Zagrebom imali sastanak te se spominje priprema projekta tramvajske pruge do zračne luke, projekti su u ozbiljnim fazama i vjerujem da ćemo sve projekte zajednički realizirati", naglasio je Butković te naglasio kako će u perspektivi postojati 120 milijuna eura za nabavku autobusa na vodik ili električnih, ne samo u Zagrebu nego i drugim gradovima.

O državnim obveznicama

Na pitanje reportera RTL-a Ilije Radića oko državnih obveznica, ministar Butković rekao je:

"Nemojte sumnjati da smo u konfrontaciji premijer i ja - nismo. To je dobra stvar, mislim to je prilika za građane da upišu te obveznice, može se zaraditi, ali ja odluku nisam promijenio. Dodatno sam se konzultirao sa suprugom i naša konačna odluka je da neću u to uložiti, glasovali smo doma, to je osobna stvar moje obitelji", poručio je Butković pa dodao:

"Premijer je bio u pravu, to je prilika za sve građane i vjerujem da će se odazvati kao i naravno drugi ministri, ali nećemo svi 'kud jedan tud i svi', to je stvar osobne odluke", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Butković je zatim govorio o novim poskupljenjima.

"Mislim da realno neke velike potrebe za podizanjem cijena nema. Mi smo imali situaciju prije šest mjeseci kad smo donosili mjere da je cijena električne energije bila veća nego što je danas. Kada gledamo energente koji su trenutno nema nikakvih potreba da se velika povećanja dogode s 1. ožujkom. Vlada će neovisno o tome pripremiti nekoliko scenarija, vezano za mjere koje su na snazi, a mit ćemo i dalje sudjelovati u participiranju da našim građanima i poduzetnicima taj udar koji je na snazi", rekao je.

Na pitanje je li on primijetio što je poskupjelo u trgovini, odgovara:

"Da vam budem iskren, ja u trgovini nisam vodio analizu, ali vidio sam da su kafići dosta poskupjeli. Kava u kafićima je poskupjela u odnosu na cijene koje su bile izražene u kunama u prosincu", odgovara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinari su Tomaševića upitali oko kupnje državnih obveznica.

"Konzultirat ću se sa suprugom, razmislit ćemo. Zajedno donosimo odluke oko tih financijskih investicija. Imate moju imovinsku karticu, vidite koliko keša imam, nije to baš nešto u odnosu na druge, ali ja kao gradonačelnik smatram da državne obveznice jesu sigurno ulaganje", tvrdi gradonačelnik.

O smjenama u Lisinskom, Tomašević kaže da mu je to prvi glas.

"Ravnatelj Lisinskog je i dalje gosp. Siriščević, Upravno vijeće mi je uputilo nekakav prijedlog koji još nije došao do mene, ali onda ću donijeti odluku", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O bolnici Sveti Duh.

"Tamo se uvodi red i restrukturiranje. Ono što mnogima smeta je to što tamo pet godina nije bilo pobačaja, to im je trn u oku. Zbog toga non stop ravnateljica dobiva anonimne kaznene prijave. ima ih više nego ja. To je pritisak onih koji žele da sve bude kao prije", objasnio je.

Govorio je i o otpadu u Gradu Zagrebu.

"Kada sam bio na terenu s radnicima, uredno smo sve praznili jer su radnici imali šifre i uredno smo pristupali smetlarnicima. Veći broj kontejnera s javnih površina je maknuto, gotovo 50 posto ih je maknuto, no građani to moraju javiti Čistoći koja treba imati uvid da su maknuti", rekao je.