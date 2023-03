Tomašević smijenio direktora Vodoopskrbe i odvodnje: 'Proceduralna greška odgađa poskupljenje'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i gradonačelnik Splita Ivica Puljak prisustvuju konferenciji u Splitu. Očekuje se da će Tomašević komentirati Filipovićeve prozivke oko poskupljenja vode.

Podsjetimo, Filipović je danas na konferenciji rekao kako Vlada štiti standard građana te kako u Gradu Zagrebu nije prijavljen nijedan projekt koji se tiče vodoopskrbe i kako je i ranije govorio da nema razloga za povećanje cijene vode.

"Ljudi koji vode Grad Zagreb odlučili su protuzakonito povećati cijene vode. To je sada obustavljeno. Imamo gradsku upravu koja svaki problem rješava udaranjem po građanima. Krajnje je vrijeme da se odgovorno krene ponašati i da se ne dopusti povećanje cijene toplinarstva", rekao je Filipović.

"Ovo je inicijativa grada Zagreba da obiđemo i druge gradove. Prije neki mjesec posjetili smo Rijeku, a sada Split, kako bismo dogovorili neka konkretna rješenja. Pozvat ćemo i grad Osijek. Glavni problem je gospodarenje otpadom u svim tim gradovima. Drugi problem je problem stanovanja i stambenog pitanja. Cijene najma i prodaje stanova su otišle u nebo", rekao je uvodno Tomašević.

Objasnio je kako grad Zagreb i grad Split imaju veliki problem oko gospodarenja otpada.

"Moramo povećati postotak odvajanja, Zagreb je tu nešto bolji od Splita. Imamo i neke razlike među gradovima, ne možemo baš sve kopirati", rekao je Tomašević.

Puljak kaže kako o štrajku Čistoće nisu razgovarali i kako se nada da se taj štrajk neće dogoditi.

Veliki problem oko gospodarenja otpadom

'Ne može sve biti copy-paste'

Novinari su upitali gradonačelnike je li ovo prvi korak ka koaliciji.

"Sada smo usmjereni na suradnju između gradova. Nije lako mijenjati stvari u Hrvatskoj. Imamo gradonačelnike iz različitih političkih opcija tako da u tome smislu nije lako mijenjati stvari, ali smo spremni na to. Kažem ponovno, ne može sve biti copy-paste, ali možemo naučiti jedni od drugih", odgovorio je Tomašević.

O poskupljenju vode

"Danas smo dobili informaciju da je Vijeće za vodne uslugu obustavilo odluku što znači da je dio poskupljenja vode sporan. Drugi dio nije. Donijeli su tu odluku jer su zatražili vodoopskrbu i odvodnju da dostave dokumentaciju do određenog roka, koji nisu dostavljeni. Tu informaciju ja nisam imao, ni Uprava Holdinga. To je proceduralna greška koja će odgoditi poskupljenje. I to je dovelo do odgode jednog dijela poskupljenja. Ta odluka je meni apsolutno neprihvatljiva! Riječ je o neoprostivoj grešci! Zato je direktor Vodoopskrbe i odvodnje Davor Poljak danas smijenjen. Ovakva je greška neoprostiva i zato je on smijenjen", rekao je Tomašević.

"Postoji točna procedura. Ovo je proceduralna greška koja je sada napravila štetu. I takve propuste ne možemo tolerirati. Najveći problem je da se potrošilo 2,3 milijarde kuna. I sada mi moramo rješavati to što je taj novac otišao tamo gdje je taj novac otišao."