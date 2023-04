Tomašević otkrio koliko je kazni podijelio zbog ZG vrećica pa rekao koliko je otpada prikupljeno

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su redovnu konferenciju za novinare.

Jedna od glavnih tema konferencije je gospodarenje otpadom.

"Što se tiče mase mješanog otpada ona je u veljači 2023. godine manja otprilike za oko 33 posto u odnosu na masu sakupljenog komunalnog otpada u rujnu 2022. kada smo i krenuli s novim modelom", rekao je Tomašević i dodao da, otkad se krenulo s novim modelom gospodarenja otpadom u Zagrebu, se uspjela smanjiti količina mješanog komunalnog otpada koji se odveze i koji završi na odlaganju za čak jednu trećinu.

Po tome kolko ja znam ni jedan grad u tako kratkom roku, a radi se o glavnom gradu, nije uspio smanjiti količinu mješanog otpada koja se odlaže na odlagalište, istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

Postoje različite oscilacije među mjesecima. Nisu svi mjeseci isti, tako da tu imamo preliminarne statistike. Međutim, službene statistike će se tek najbolje vidjeti po završetku ove godine u statistikama mininistarstva budući da smo počeli s novim modelom 1. listopada i samo zahvatili tri mjeseca prethodne godine, objasnio je.

"Puni će se efekt ovog modela vidjeti tek na kraju ove godine i bit će objavljen u službenim statistikama ministarstva gospodarstva i održivog razvoja", rekao je.

Nadovezao se i na skupljeni papir i plastiku u Gradu Zagrebu.

"Ako gledamo masu sakupljene plastike u veljači 2023. godine i uspoređujemo je sa veljačom 2022. godine, ove je godine sakupljeno 60 posto više plastike u odnosu na prošlu godinu", rekao je prema podacima i dodao da je povećanje prisutno i kod prikupljenog papira, no ono je manje od plastike i bio otpada.

"Povećanje je u veljači 2023. u odnosu na početak modela u rujnu 2022. veće za 9 posto", rekao je.

Razliku postotka prikupljenog papira i plastike objasnio je time da se papir u Zagrebu i dosad dobro odvajao.

"Možemo reći da je velika većina građana prihvatila taj model. Oko 80 posto građana koristi službene ZG vrećice za odlaganje mješanog otpada i time plaća dio usluga odvoza otpada. Prodano je 16 milijuna vrećica u ovih šest mjeseci", istaknuo je i dodao da su se kazne za nepropisno odlaganje otpada počele primijenjivati od siječnja te da je dosad izdano 1300 kazni.

"Smanjio se broj odvoza mješanog komunalnog otpada, a povećao se broj odvoza drugih frakcija otpada. U Zagrebu imamo oko 16 odvoza mjesečno po kućanstvu kada gledamo sve frakcije", objasnio je.

U odnosu na grad Zagreb, jedino grad Split ima više odvoza po kućanstvu u Hrvatskoj.

Gradonačelnik se nadovezao i na bokseve. U Zagrebu ih je zasad oko 50 te se radi na tome da se njihov broj poveća kako bi građani mogli kontrolirati svoje spremnike i spriječiti da drugi u njih bacaju otpad.

"Reciklažnih je dvorišta u funkciji 20. 10 fiksnih i 10 mobilnih i još jednom bih pozvao građane da ih koriste", rekao je.,

Nakon otpada zagrebački se gradonačelnik nadovezao i na zaključak o kriterijima za odlučivanje zakupnine za poslovni prostor.

"Imali smo javno savjetovanje koje je počelo 1. veljače. Ovdje se radi o uvođenju reda u različite zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada. Mi imamo situaciju da neki koji su započeli najam poslovnih prostora koji su u vlasništvu grada devedesetih imaju čak tri ili četiri puta manje cijene od tržišne cijene", rekao je i dodao da se na taj način stvara nered.

Donosimo zaključak o izjednačavanju cijena najma jer nas je i na to upozorila državna revizija, ali je i objasnio da kada se sve to uredi, cijene, koje grad odredi za najam, i dalje će biti manje i to za 20 posto manje od tržišne cijene.

Zaključak je potpisan i stupio na snagu, no budući da su neki poslovni objekti tražili proces prilagodbe u tijeku je rok od šest mjeseci za prilagodbu.

Što se tiče sistematizacije koja je potpisna u ZET-u, Tomaševićeva zamjenica Danijela Dolenec rekla je da je tek sada sasvim jasno za svako radno mjesto koliko je koeficijent, kolika je složenost. Za veći dio radnika to neće utjecati na plaće, dok za manji dio ima.

"Što se tiče ukupne vrijednosti, ona u Zagrebačkom holdingu iznosi oko 8 milijuna eura, a u ZET-u nešto manje od 2 milijuna eura", rekla je.

Na pitanje novinara o tome tko kontrolira pješačke zone u kojima su prisutna vozila koja tamo ne bi smjela prolaziti Luka Korlaet je rekao da je to pitanje koje si je postavio i grad, ali da su se obratili službenicima kako bi se na pješačkim zonama pojačala kontrola.

Na pješačkim je zonama dozvoljen pristup jedino vozilima koja za to imaju dozvolu grada, stanari, interventna vozila i dostavna, rekao je.