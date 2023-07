Tomašević o Svetom Duhu: 'Pritisci su krenuli nakon što je prekinuta praksa da žene ne mogu obaviti pobačaj'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević će zajedno sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom predstaviti nove podzemne spremnike za otpad i nove značajke aplikacije "RazvrstajMojZG".

Očekuje se da će odgovarati i na pitanja vezana uz ostavku ravnateljice KB Sveti Duh, Ana-Marie Šimundić, koju je jučer podnijela.

Prvo je govorio o novim podzemnicima.

"Prošlo ljeto smo preko Holdinga pozvali tvrtke zainteresirane, da predstave svoje podzemne spremnike na nekoliko lokacija u Gradu Zagrebu i javilo se nekoliko tvrtki. Prvi je bio set podzemnih spremnika u Masarykovoj ulici i ovih dana smo čekali da druge dvije zainteresirane tvrtke dostave svoje podzemne zajedno sa pripadajućim čip karticama kako bi i oni bili ugrađeni na Ilirskom trgu i na Kaptolu. Za sada je devet podzemnih spremnika na tri lokacije u sklopu ovog pilot projekta u funkciji i koriste ih građani za odlaganje otpada", rekao je.

O novim podzemnim spremnicima

Rekao je o kojim je proizvođačima riječ te objasnio da su namijenjeni odlaganju miješanog komunalnog otpada, jedan za biootpad i jedan za papir, plastiku i metal.

"Cilj je da podzemni spremnici zamijene zelene otoke", poručio je gradonačelnik.

"Toplo preporučujem svima da instaliraju aplikaciju RazvrstajMojZg, svaki mjesec se sve više unaprjeđuje. Dosta je korisna. Pokazuje vam kad vam je odvoz. Aplikacija vam šalje i push notifikacije kako bi mogli na taj dan iznijeti smeće", rekao je.

Dodao je da aplikacija nudi i odgovore što ide u koji spremnik.

"Želimo građane potaknuti da koriste što više reciklažna dvorišta", rekao je i dodao:

"Ako građani odu pet mjeseci za redom na reciklažna dvorišta i predaju bilo koju vrstu otpada dobit će besplatni paket ZG vrećica. Kako bi potakli građane da što više koriste reciklažna dvorišta. Aplikacija će sve pratiti kad ste donijeli otpad", rekao je.

Broj odvoza i učestalost su sad potpuno točni", rekao je Tomašević. "Dobit ćete notifikaciju. Vi ne morate više barkod s računa nositi na reciklažno dvorište. Mi smo to uveli da tvrtke ne odlažu besplatno svoj otpad, to je usluga isključivo za građane. Sad više ne morate nositi barkod, tamo je spremljen barkod u aplikaciji. Ovo pravo za besplatne vrećice ste mogli i do sada ostvariti, ali sad vam aplikacija sve točno prati pa je lakše", rekao je.

"U Ljubljani su podzemni spremnici. Mediji su tamo išli i govorili da je to uzor model. Mi to sad radimo. Ljubljana ima najveći postotak odvajanja otpada, oni su nam uzor. Zato radimo podzemne spremnike u centru grada, to je povijesna jezgra. Oni iznad zemlje ne zauzimaju puno, a ispod imaju veliki kapacitet, ne treba ih često prazniti", rekao je.

"Količina otpada se smanjuje. Na Jakuševcu se od 1.10. odlaže 20 posto miješanog otpada", rekao je.

O ZG vrećicama

"Zg vrećice se stabilno prodaju. Na početku je bio boom, građani su se opremili, nisu znali koliko će im trebati. Mislim da su mnogi bili iznenađeni kad su počeli odvajati koliko im malo vrećica treba. Nakon početnog booma, prodaja je stabilna. Dosad je prodano 28 milijuna zg vrećica. Prodaja je stabilna, svaki mjesec je pratimo", rekao je.

Komentirao je zatim i ostavku ravnateljice KB Sveti Duh.

Komentirao ostavku ravnateljice KB Sveti Duh

"Hvala Anamariji Šimundić na svemu. Žao mi je. Kakvu to poruku šalje, netko takvog kalibra dobije 20 anonimnih prijava. Da netko takav mora dati ostavku da sačuva zdravlje. Radi se o osobi koja nije član Možemo, ja je prije natječaja nikad nisam vidio. Ona je jedna od najcitiranijih znanstvenica u svijetu u svim znanstvenim disciplinama. Ona je iz Svetog duha, vodila je laboratorij tamo", rekao je.

"Napravila je u godinu i pol impresivne rezultate unatoč svim pritiscima", dodao je.

"Vršila se medijska hajka, koja nije stajala. Ona je sve obrazložila u pismu. Žao mi je, pitam se kakvo smo mi društvo. Ništa od tih nepravilnosti nije dokazano, to je 20 anonimnih prijava, nijedna potpisana imenom i prezimenom. Što to govori o nama kao o društvu", rekao je.

"Javila mi se prije toga, pokazala mi je to pismo i detalje."

Tomašević kaže da je neistina da je dobila novce za Zagrepčanku godine.

Tko će biti novi ravnatelj, znat će se kad se sastane Upravno vijeće i kada krene natječaj.

"Nezadovoljan sam kako se izvještavalo o bolnici Sveti duh. Ispadalo je da je to najgora bolnica u Hrvatskoj. Što nije. Dapače, udruge pacijenata su govorile da je to medijska hajka. Imali smo predstavnike drugih gradskih bolnica koji su izlazili van i govorili da je u njihovim bolnicama još gore, ali se o tome ne piše. Stvarao se pritisak, medijska hajka, koja u konačnici šteti samoj bolnici", rekao je.

"To je bio jedan od glavnih razloga za ostavku, ona je rekla da bi se njenim daljnjim ostankom tako radila šteta bolnici", rekao je.

"Ti pritisci su krenuli, i kaznene prijave, nakon što je prekinuta praksa da žene ne mogu obaviti pobačaj. Siguran sam da je dio prijava došao iz tih krugova. Siguran sam da je dio prijava i prijetnji došao iz krugova koji su super živjeli za vrijeme prošlog gradonačelnika", rekao je. Kaže da su prijetnje prijavljene policiji.

Tomašević je rekao da očito postoje dvostruki standardi. Kaže da je enterovirus ušao i u bolnicu u Bjelovaru. "Znate li tko je tamo ravnatelj? Ja ne znam. Što je bilo s onim iz Siska koji je priznao da nije govorio istinu? Postoje dvostruka mjerila", rekao je.