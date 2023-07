Bauk o Vladi kao o TNT grupi: 'Netko iz HEP-a nazove kao Sir Oliver: 'Halo, Bing, imam plin. Cijena? Sitnica'

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora održava danas tematsku sjednicu o "Izvješću o problematici kupnje i prodaje plina prema uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije".

Na sjednici Odbora na temu plinske afere došao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, te čelnici HROTE-a i HERA-e kao i šef HEP-a Frane Barbarića.

15:45 Šef HEP-a Barbarić: Ako netko zna što je kriza, to zna HEP

Pred Odborom se obratio i predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić. "Razumijem vašu zabrinutost i cijenim vaše zanimanje za predmet", započeo je i nastavio "očito je da se u vezi toga stvorila javna percepcija krizne situacije, ali vjerujte ako netko zna što je kriza to zna HEP. Mi dobro znamo što znači u teškim okolnostima, prirodnim katastrofama pa čak i u ratu osigurati oprkrbu energijom i zaštititi građane. HEP je u svakoj krizi pokazao da vodi računa o hrvatskim građanima", kaže.

Osvrnuo se i na energetsku krizu i poručio da je Vlada donijela niz mjera kako bi zaštitila građane. Kaže i da su se mogli uvjeriti koliko je za mogućnost regulacije cijena i sigurnost opskrb te interese građana i poduzetnika dragocjeno da je HEP u državnim rukama.

"Plinsko skladište u Okolima popunili smo u planiranom roku premla odluci Vlade i Nacionalnog kriznog tima za plin. Zahvaljujući mjerama Vlade hrvatska je imala stabilnu zimu kao što će imati i sljedeću", ističe.

"U ključnom trenutku kada cijene plina divljaju, Vlada donosi Uredbu kojom je propisano kako je proizvođač plina Ina od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024. dužna cjelokupni proizvedeni plin u Hrvatskoj dužna prodati HEP-u po cijeni od 41 euro po megavat satu. Vlada je time dala snažnu poruku da ima odlučnosti i mehanizama kako domaći plin staviti u funkciju sigurnosti oprksrbe te zaštititi kupce od poskupljenja. Uredbom je propisano da je plin preuzet od Ine HEP dužan isporučivati za potrebe jasno navedenih kategorija kupaca", dodaje i ističe da je regulirana cijena u tom trenutku bila pet puta niža od tržišne cijene. 19. listopada 2022. Vlada je donijela još jednu odluku kojom su definirate količine plina za pojedine kupce i cijene po kojima ih je HEP dužan prodavati", ističe.

Naposlijetku se dotaknuo odluke Vlade od 3. lipnja o osiguranju zaliha plina u Hrvatskoj. Njome je, ističe Barbarić, zadužila HEP za osiguranje plina u iznosu od 2,7 teravata koje je trebalo utisnuti u podzemno skladište. "Na temelju naloga Kriznog tima, korisnici sustava skladišta su prepustili dio skladišnog kapaciteta da bi se pohranile te zalihe", nastavio je.

Poručio je da je 5. lipnja ove godine viškovima plina zapunjeni svi raspoloživi prostori.

"Kako nije Uredbom drugačije propisano, HEP ni na koji drugi način nije mogao zbrinuti viškove plina, osim ostavljanjem plina u transportnom sustavu kada Plinacro aktivira negativnu energiju uravnoteženja i formira se marginalna cijena na koju HEP nije mogao utjecati. To je trenutak koji nas je doveo za ovaj stol sve zajedno. HEP je učinio sve da do viškova ne dođe", kazao je i poručio da ovo nije tako rijedak događaj na energetskim tržištima diljem svijeta. Trgovanje plinom je kompleksan proces", kaže.

"Gubici se ne događaju samo u Hrvatskoj i samo na plinskom tržištu", tvrdi. "HEP je dobio količine plina koje je morao preuzeti, potražnja je bila vrlo mala i to se riješilo u jasnom i transparentnom postupku na koji HEP nema utjecaja. Ali ipak se radi o vrlo čestom događaju u energetici diljem svijeta. Da to razumijemo od ovoga nitko ne bi stvarao prekomjeran problem, a kamoli aferu", zaključio je.

15: 27 Filipović: Dopisi su maliciozno interpretirani

Ministar Davor FIlipović započeo je svoje izlaganje u kojem je rekao da treba sagledati širi kontekst. Govori o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

"Mnogi su govorili da se skladište plina Okoli neće napuniti i da će sve propasti. To se nije dogodilo. Vlada je cijelo vrijeme intervenirala pa zato građani plaćaju električnu energiju po cijenama koje su najniže u EU. Cijene naftnih derivata, kada usporedite s EU, imam najnižu cijenu, plin je samo skuplji u Mađarskoj nego kod nas", rekao je.

"Kada primjerice pogledate stope gospodarskog rasta u Hrvatskoj u prošloj godini - možete vidjeti da su dvostruko veće nego u EU", rekao je Filipović.

"Sve ono što je Vlada radila, radila je dobro i upravljala cijelom energetskom krizom da naši građani prođu sa što manje problema i da naši građani neometano funkcioniraju"

"Osvrnut ću se na pogrešno interpretirane dopise u medijima. Maliciozno su interpretirani u cilju brutalnog napada na Vladu, premijera i mene", tvrdi.

15: 25 Bauk: 'Vlada podsjeća na grupu TNT'

Arsen Bauk nadovezao se na to što je Mrak Taritaš spomenula zdrav razum. "Ova situacija je bila ozbiljna dok Vlada nije u satiričkom tonu počela objašnjavati što se dogodilo. Vlada u ovom slučaju podsjeća na grupu TNT. Neko iz HEP-a na Sir Olivera: Halo, Bing. Imam plin , cijena sitnica. Predsjednik Vlade podsjeća na Broj 1, ministar Filipović poput Alana Forda, a Bačić nas je u stilu Grunfa uvjerava', replicirao je SDP-ov Arsen Bauk."

15: 14 Potpredsjdednica odbora Anka Mrak Taritaš držala govor:

"Da je plin problem to nismo uopće dvojili, da su određene odluke na razini EU donesene, jednako smo bili svjesni. No, kao što to u Hrvatskoj uvij bila, tako je i ovaj put. Sve što dobro krene, u jednom trenutku krene loše. Troskot je bio prvo koji je u javnom prostoru govorio o tome da HEP kupuje do 47 eura jedan MWh plina, a prodaje za jedan cent", rekla je Mrak Taritaš pa nastavila:

"Kada se kupuje plin, kupuje se za novce koji nisu imaginarni, nisu novci premijera ili ministra, nego hrvatskih građana. Kada postanemo dužnosnici, odgovaramo za odgovorno trošenje novaca. Kada se to pojavilo u javnost, mi oporbeni zastupnici odlučili smo sazvati sjednicu kako bismo to mogli raspraviti. Ako sabor nije mjesto na kojem to treba raspraviti, onda ne znam koje je to mjesto."

Mrak Taritaš je rekla da su odmah zatražili odgovore HROTE-a, HERA-e, Plinacro-a i HEP-a.

"Kad sam ih pogledala, rekla sam da možda bolje da ih nismo dobili. CIjeli posao je odrađen tako da je možda dobro da nekim postupcima upravlja umjetna inteligencija jer bi onda odmah reagiralala na disbalanc. Mi zastupnici nismo stručnjaci za plinski biznis, ali imamo zdrav rzum. Ja si kao prvo pitanje postavljam, ako dolazi šesti mjesec i da se znatno manje troši plin, zašto vlada i ostali sudionici nisu odgovorno reagirali?", rekla je Mrak Taritaš.

'HEP i ministarstvo su 300 metara udaljeni, jednu tramvajsku stanicu'

Kazala je da ključne odgovore nisu dobili i da ne može odgovor biti "pisali smo" pa je netko nekome pisao pa taj netko nije nešto odgovorio. Mi smo zemlja s 3 milijuna i 800 tisuća stanovnika. Udaljenost između HEP-a i ministarstva je jedna tramvajska stanica, 300 metara. Ako je predsjednik Uprave HEP-a znao, ako mu se signaliziralo da su sva skladišta puna. Mi kupujemo plin. Na tržištu cijena kreće padati. Morat će se prodavati. Meni bi bilo najlogičnije: Na moju odgovornost stanete na sat i dva, nazovete premijera ii resornog ministra i kažete: Stavljaj uredbu izvan snage. To nitko napravio nije. Svatko je stavio prst u uho, gledao u nebo i gledao svoja posla. To ne može funkcionirati. Dopise ne nose golubi pismonoše."

"Svatko tko svoj dio nije odradio kako treba, za to treba snositi odgovornost na način kako je, a onda i političku odgovornost", smatra Mrak Taritaš.