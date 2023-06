Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, sa zamjenicima gradonačelnika Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom u srijedu je predstavio projekt rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj. Radi se o rekonstrukciji i dogradnji tribina, s ukupno 12 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta. Projekt uključuje i uređenje infrastrukture oko stadiona.

"Radovi bi trebali početi u proljeće iduće godine. To je sigurna stvar. Treba jiš napraviti glavni i izvedbeni projekt. Novac u proračunu je osiguran, nadamo se i sufinanciranju od strane UEFA-e. Ponosni smo na taj projekt. Stadionom upravlja gradska ustanova, stadion i zemljište su u vlasništvu Grada", rekao je Tomašević.

Nastavio je da je riječ o rekonstrukciji i dogradnji tribine na istoku, sjeveru i jugu. Proširit će se kapacitet s 5 tisuća na 12 tisuća mjesta koji će biti potpuno natkriveni, a tribine će biti spuštene do travnjaka.

Jedan od 3 važna sportska projekta

"Uz Maksimirski stadion, ovo je jedan od tri najvažnija projekta u sportskoj infrastrukturi grada. Kreće i rekonstrukcija Doma sportova od 20 milijuna eura i to početkom iduće godine. Velika dvorana nije u funkciji već tri godine, morat ćemo to podmiriti iz proračuna, nadamo se da ćemo dio vezan uz energetsku obnovu povući iz fondova. Tu je i kupalište u Španskom koje se najavljuje barem 20 godina. Na zapadu grada nema ni jedan bazen i zu nepravdu želimo ispraviti. I to je vrijedno 20 milijuna eura, prijavili smo se na fondove, nadamo se da ćemo barem dio novca povući", rekao je gradonačelnik.

Nastavio je da se stadion u Kranjčevićevoj koristi za nogometne utakmice prvoligaša.

"U sljedećoj sezoni to će biti Lokomotiva i Rudeš, do sada je bio Dragovoljac. Kad se prošire kapaciteti stadiona, on će zadovoljavati četvrtu kategoriju UEFA-e, što znači da će se sve međunarodne utakmice, poput Lige prvaka, moći održavati na ovom stadionu kao i utakmice nogometne reprezentacije", rekao je Tomašević.

Nastavio je da je plan da se rekonstruirani stadion koristi i za Dinamo, kako bi se mogao srušiti Maksimirski stadion i izgraditi novi. Rekao je da je u završnoj fazi rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, a da se paralelno radi na arhitektonsko-urbanističkom natječaju za novi Maksimirski stadion.

"Rekonstrukcija Kranjčevićeve je dio plana izgradnje novog stadiona u Maksimiru. Naša je procjena da će cijena Kranjčevićeve biti malo ispod 20 milijuna eura, možemo početi s izgradnjom na proljeće i mogao bi biti gotovo u godini dana. Financirat će se uglavnom iz gradskog proračuna, ali nadamo se sufinanciranju UEFA-e preko HNS-a", rekao je Tomašević.

Zeleni i jedan od najmodernijih projekata

Dogradonačelnik Zagreba Luka Korlaet dao je detalje projekta te je rekao da će to biti jedan od najmodernijih i najzelenijih projekata, da će stadion biti samoodrživ i da se takav projekt ne vidi često u Europi.

"Parkinzi će se koristiti vikendom za vrijeme utakmica, a u drugim danima koristit će ih građani, bit će to mjesto za haklanje u košarci, mali nogomet, boćanje... Auti tijekom tjedna idu van i tu dolaze rekreativci", rekao je Korlaet.

Na krovu će biti solarni paneli na površini od 4000 kvadrata koji će davati 600 kilovat sati godišnje. "Riječ je o investiciju od 500 tisuća eura, a povrat će biti od 2,5 do 10 godina", rekao je dogradonačelnik.

Tomašević je nadodao da će stadion imati i vertikalne vrtove, spremnike s vodom koji će grijati i hladiti travnjak na prirodan način, bit će tu i javni trg, a stadion će biti zatvoren sa sve četiri strane kako bi se što manje buke širilo prema okolnim zgradama.

