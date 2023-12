"Moj očuh Ilija uzme me u naručje i nosi kat po kat. Tako do stana na četvrtom katu. Teško mi je, stavite se u moju poziciju. Iskreno, ni ne sjećam se koliko sam dugo u stanu, godinu i pol dana - možda. Kad su dani ljepši i topliji, očuh me na rukama snese, a onda se vozim po Korzu, družim s ljudima, udahnem zrak", govori nam to 30-godišnji Valentino Čolak kojemu je najveća želja s obitelji imati stan ili kuću iz koje bi mogao sam u kolicima izaći van.

On ima 30 godina i cerebralnu paralizu te Valentino na prvu ne otkriva detalj u kakvom stanu žive, dovoljno je teško što njegova obitelj i on žive na četvrtom katu bez lifta i što je jedini put da izađe među ljude preko ruku svog očuha.

A očuh Ilija (61), ratni vojni invalid, operirao je kralježnicu, ali to ga ne sprečava da posinka podigne na ruke i svakih nekoliko dana priušti Valentinu da udahne na svježem zraku. Žive u Slavonskom Brodu.

Očuh Ilija Valentina svaki put u naručju nosi s 4. kata. Uzlazak gore dva puta je teže, kažu nam

Valentinova majka Katica Filipović kaže da su pisali Gradu, obilazili urede, ali pomoć da im se dodijeli stan koji bi bio prikladan za Valentina nisu dobili. "Lani smo podnosili papire, molili gradonačelnika, nitko nije odgovorio, čak ni pisanu molbu nismo dobili", tvrdi majka Katica (48). Kaže, žive od osobne Valentinove invalidnine, ona ima status majke odgajateljice, za to prima oko 700 eura, a suprugova mirovina je 500 eura. Kad zbroje trošak unajmljenog stana i režije, na to svaki mjesec daju oko 500 eura.

"Ostaje nam 700 eura s kojima pokrivam trošak hrane, lijekova... sve što treba! Preko 'mirovinskog' primamo pelene, to ne kupujemo, ali kreme i lijekove koje Valentino treba kupujemo. Ima dana kad važem što ću kupiti za jesti ili treba nešto za Valentina, pa novac ostavim. Teško je i najgore je kad Valentino ne može izaći, naći se s drugim ljudima, a njemu je najbitnija komunikacija s drugim ljudima", govori majka Katica.

Žive u stanu od 26 kvadrata, teško je zamisliti skromnost uvjeta u kojima su. "Mi izađemo vani kad moramo nešto obaviti, ali Valentino je stalno u istom prostoru. Preko dana krati vrijeme igrajući igrice, gleda televizor - jako voli sport i kriminalističke serije. Je li mu dosadno? Je, teško mu je što ne može svaki dan izaći i družiti se", govori majka Katica.

Tvrdi - on i Valentino nikad nisu išli na more, sudbina ih je natjerala na svakodnevnu borbu i malo je užitaka. "A nama je najveća želja da si priskrbimo da se nešto riješi pa da dobijemo kuću ili stan koji su za Valentina pristupačni. Moja iskrena želja je možda kućica s dvorištem, da on može sam izaći", govori nam Katica o svojim snovima.

Otkiva Katica da Valentino na Korzu popije kavu s kolegama, popriča s njima i da je odmah veseliji.

I Ilija progovara kako je nositi Valentina s četvrtog kata na rukama i s operiranom kičmom. "Strašno je to, idemo polako kat po kat. On pogleda u mene, ja u njega i krenemo. Ima oko 50 kilograma. Ponekad Valentino ne želi van jer zna koliko je teško nositi ga", govori nam Ilija.

Tvrdi, potraga za stanom dugo traje, ima skupljih stanova za koje nemaju novca, jedina nada im je gradski stan.

Najveća mu je želja da imaju stan ili kuću pristupačne za njegova kolica pa da i sam može izaći 'među ljude'

A u sadašnjih 26 kvadrata u kojima žive je i njihov dnevni boravak i spavaća soba, sve u jednom. Imaju kupaonicu, WC i hodnik. "Sve nekako u kompletu. Pomagali su nam ljudi, angažirali su se pa bi nam nešto uplatili. Kucali smo i na vrata pravobraniteljice, grada, ali ništa...", govori nam majka. Kažu, obraćali su se i Ministarstvu branitelja s obzirom na to da je Ilija ratni vojni invalid, ali ni otamo nisu dobili pomoć. Zapeli su u birokratskim preprekama, uvijek neki razlog zašto im se ne može pomoći.

Ilija na sve dodaje: "Gledam ga, meni je teško kad ne izađem iz tih 26 kvadrata na jedan dan, kamoli njemu. Mi u istom prostoru spavamo, jedemo, imamo kuhinjicu. Volio bih da može izaći češće, da ne bude zatvoren u mračnoj prostoriji, da se može družiti s ljudima, komunicirati. A ja svaki put kad ga snesem dole s četvrtog kata, kao sam Boga snijeo jer se Valentino osjeća lijepo. A moram ga snijeti, na to sam se obvezao kad sam se oženio s njegovom majkom. Znao sam koga ženim i s kim i to je moj život. Daj, Bože, zdravlja da poživim, a nadu ne gubim jer ima dobih ljudi. Živimo u nadi da će se nešto riješiti", govori Ilija.

Na dan kad smo razgovarali, Valentino se spremao izaći. Očuh Ilija ga je obrijao, okupao

Ranjen u ratu, na rukama nosi posinka

Na pitanje kako žive, spontano odgovara: "Tko nas pita, snalazimo se. Moramo živjeti kako je, tako je. Znam da ima ljudi s manjim primanjima od nas, ali su neki u svojim kućama. Valentino i njegova majka su i prije mene imali težak život. I sam kaže da je ratni vojni invalid s 40-postotnim invaliditetom, prepričava da je u avionskom raketiranju ranjen je u glavu i lijevu lopaticu.

Na dan kad smo razgovarali, Ilija je otkrio da je Valentina "friško obrijao, istuširao jer će ići vanka". Pripreme su to, s malo uzbuđenja, jer jedino kad Valentino izađe, on osjeti život, malo je manje sputan.

Pitali smo Grad Slavonski Brod, ali i Ured pravobranitelja je li Valentinov obitelj obraćala te može li im se ikako pomoći.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom potvrdili su da im se obratila Katica Filipović još u rujnu prošle godine.

"Po zaprimanju njezine zamolbe u kojoj je opisala probleme s kojima se njezina obitelj susreće, da je njezin sin osoba s cerebralnom paralizom te brojnim drugim dijagnozama i teškoćama zbog kojih je pri kretanju i svim drugim aktivnostima potpuno ovisan o pomagalima i tuđoj pomoći, kao i nemogućnost rješavanja obiteljskog stambenog pitanja, postupali smo upućujući preporuke i informacije o ovom slučaju nadležnim tijelima, Gradu Slavonskom Brodu i Ministarstvu hrvatskih branitelja, budući da je u zaprimljenom podnesku bilo navedeno kako suprug ima status HRVI-a iz Domovinskog rata. U upućenim preporukama smo preporučili da se uzimajući u obzir sve okolnosti preispitaju zamolbe ove obitelji i kroz otvorenu komunikaciju s njima pokušaju pronaći primjerena rješenja njihovog stambenog pitanja na način da se osigura potpuna pristupačnost nekretnine u kojoj će živjeti ako su za to ispunjene zakonima predviđeni uvjeti", naveli su iz Ureda pravobranitelja.

Birokratska zavrzlama

No tada su iskočile birokratske zavrzlame zbog kojih obitelj nije mogla dobiti pomoć.

Valentino i njegova obitelj zapeli su na birokraciji i mole grad ili državu da im pomognu

Nastavili su: "Grad Slavonski Brod obavijestio je Pravobranitelja o uvjetima i protokolu dodjeljivanja nekretnina u gradskom vlasništvu koje se dodjeljuju putem javnog natječaja. Istaknuli su kako su gospođu Filipović također o tome već prethodno obavijestili, međutim ona i njezina obitelj zahtjev i potrebnu dokumentaciju nisu podnijeli na objavljeni poziv tijekom svibnja 2022. godine. Nadalje, istaknuli su kako je ova obitelj prijavljena na području Grada Slavonskog Broda tek od ožujka 2022. godine, te da se s obzirom na mjesečna primanja ne mogu smatrati osobama slabijeg imovinskog statusa."

Obitelj potvrđuje da nisu podnijeli papire za dodjelu stana u Slavonskom Brodu na vrijeme i dogovaraju zašto.

Propustili natječaj

"Istina je, dobili smo informaciju kad ide natječaj i baš u to vrijeme Valentino je bio bolestan, obilazili smo ordinacije, javili smo da ne možemo prikupljati dokumentaciju dok smo s njim po doktorima. Kada čovjek mora odvagnuti što je bitnije, tada nam je bio bitniji Valentino. Rekli smo da ćemo donijeti sve naknadno i odmah drugi dan kad je Valentino smješten u toplice, predali smo papire. Zato smo kasnili", rekao je Ilija. No bilo je prekasno za toliko željeni natječaj za koji su se htjeli prijaviti.

Da su kasnili s predajom papirologije, potvrdili su i iz Grada Slavonski Brod.

Iz Ureda pravobraniteljice dodaju i da su iz Ministarstva branitelja naveli da je Ilija već ranije dobio nekretninu od države kao ratni vojni invalid i da je to pravo jednostavno iscrpio.

"S obzirom na navedeno Ministarstvo je zaključilo kako je time konzumirano pravo na stambeno zbrinjavanje s osnove statusa HRVI-a iz Domovinskog rata, te kako više ne postoji druga ili neka daljnja osnova po kojoj bi ova obitelj mogla ostvariti neki drugi oblik stambenog zbrinjavanja putem Ministarstva hrvatskih branitelja. Slijedom upućenih preporuka, zatraženih očitovanja i prikupljenih podataka, zaključeno je kako su nadležna tijela odgovorila i postupala u ovom slučaju prema mogućnostima i ovlastima propisanim relevantnim zakonskim propisima", naveli su u svom odgovoru.

Ilija opet pojašnjava: "Dobio sam nekretninu i prodao. To je bilo u prošlom životu kad sam bio u drugom braku, davno smo prodali nekretninu, podijelili novac međusobno. To je gotova priča. Sada je ovo drugi život, imam Valentina i njegovu majku i to je naša sudbina. Ako treba, mogu se i rastati od njegove majke, ispoštovati birokraciju ako smetam da sam u braku s njom. Ja ću i dalje biti s njima, samo da im se pomogne."

Valentino najviše vremena provodi u njihovih 26 kvadrata gledajući TV. Obožava sport i krim serij

Sve ovo što su naveli u Uredu pravobraniteljice nam potvrđuju i iz Grada Slavonski Brod. Navode da su Katica Filipović i njezin suprug u kolovozu prošle godine došli u Upravni odjel za gospodarstvo.

Našli nekretninu, ušli, pa ih istjerali

"Iskazali su da su pronašli nekretninu u vlasništvu Grada, na adresi Petra Hektorovića 3, te da će istu početi sređivati za svoje potrebe. Nakon što su upozoreni da ne mogu protupravno koristiti nekretninu i da postoji propisani način dodjele o čemu su upoznati kod ranijeg dolaska, prijetili su (Ilija Filipović) na način da vide tko će to tamo doći ako smije i na drugi neprimjeren način, o čemu je obaviještena Policijska uprava Brodsko posavska. S obzirom na to da je Grad spriječio protupravno korištenje nekretnine u svom vlasništvu, Katica Filipović je istog nadnevka 31. kolovoza 2022. godine podnijela zahtjev za dodjelu u najam predmetne nekretnine", navode u svom odgovoru.

Obitelj kaže da je i priča koja ima svoje naličje, da su slušali iz Grada da nemaju nekretninu prikladnu za njih.

"A imaju, potrudili smo se u svojoj muci i doznali za gradske nekretnine koje bi bile pristupačne za kretanje Valentina pa tako i za kuću jednog branitelja koji je preminuo. Znali smo da je to gradsko i najavili da ćemo mi to urediti. Istina je da smo ušli u tu kuću, zaraslu, punu smeća i svega živog. Sve smo raščišćavali 23 dana, unijeli život u to i onda su se pojavili zaštitari i istjerali nas. Grad nije sam sredio nekretninu na koju su se žalile komšije, koja je zarastala i propadala, pa smo mi to napravili", govori Ilija.

Iz Slavonskog Broda također potvrđuju da Valentinova obitelj nije na vrijeme podnijela dokumentaciju za dodjelu gradskih nekretnina, a da su Katicu prethodno uputili da će ići natječaj.

"Javni je natječaj bio objavljen 23. svibnja 2022. godine, Katica Filipović bila je upoznata s načinom dodjele stanova u vlasništvu Grada... ali nije podnijela zahtjev, iako je već ranije bila usmeno upoznata da će natječaj biti objavljen u svibnju, gdje će biti objavljen", navode u Gradu.

Naveli su i da je Katica Filipović naknadno priložila dokumentaciju te potvrđuju i ono što su naveli u uredu pravobraniteljice - da su Valentino i majka do 24. ožujka 2022. godine imali prebivalište u Našicama, a tek od tog dana u Sl. Brodu, a da su primanja Katičina supruga znatno viša od propisanih iznosa te da se na "osnovi istih (primanja opa.a) ne smatraju osobama slabijeg imovnog stanja za dobivanje stana". Stan koji su Katica i njezina obitelj istaknuli kao prilagođen za Valentina na adresi Petra Hektorovića 3 grad je dodijelio, naveli su, samohranoj majci sa dvoje malodobne djece starosti 12 i 9 godina.

Nekretnine iz prošlosti

Iznijeli su i kronologiju događanja kada je Ilija dobio nekretninu od države kao ratni vojni invalid, da je to bilo 2006. godine da je stan od Republike Hrvatske kupio za malo više od 30.000 kuna, a prodao za 50.000 eura.

Potom nižu detalje da je potom kupio kuću, pa da ju je prodao, a onda ponovno 2011. kupuje stan koji opet prodaje.

U svom odgovoru iz Slavonskog Broda navode da smatraju da nema zapreke da se Katica Filipović i njezin suprug jave na novi natječaj te tako ostvare pravo na najam, a da bi idući natječaj trebao biti u svibnju 2024., čime bi riješili tešku obiteljsku situaciju .

Dalek je to datum za Valentinovu obitelj koja je i revoltirana da zapinju na birokraciji. "I nije istina da grad nema nekretnine u svom vlasništvu koje bi nam mogao dodijeliti i koje bi bile prikladne za mog posinka. Ljut sam, razočaran, sve jer nitko ne gleda kako je Valentinu. Gledaju se birokratske prepreke, ne čovjeka. Ali nada ne nestaje, borit ćemo se, a ja ću njega i dalje nositi na rukama. Moram, on je moj posinak i njegov pogled kad ga nosim znači mi sve. Kao da me Bog gleda", govori Ilija. U semu je komentirao i dio gdje navode da njihova obitelj ima primanja po kojima nisu kategorija socijalno ugroženih.

"Evo ja ću im svima dati naše eura, mirovinu i invalidninu, pa da uzmu naš teret i neka žive", govori kratko Ilija.

Iz Ureda pravobraniteljice otkrivaju koliko je tema stanovanja osoba s invaliditetom bolna i puna problema te kroz svoj odgovor potvrđuju da birokracija nerijetko stoji na putu ljudima koji zaista trebaju pomoć te da bi država morala nešto hitno napraviti.

"Inače, socijalno i priuštivo, pristupačno, dostupno stanovanje - teme su koje godinama zaokupljaju javni prostor, predmet su stručnih rasprava i članaka, ali bez očekivanih pozitivnih pomaka, ako se izuzme državno subvencioniranje koje određenim kategorijama građana olakšava stjecanje 'krova nad glavom'. Međutim, sve više cijene nekretnina nadilaze realne mogućnosti većine građana da vlastitim snagama i sredstvima riješe svoje stambeno pitanje bilo da se radi o kupnji ili izgradnji vlastitog prostora za stanovanje ili najmu nekretnine u vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave. Ovako nepovoljnom stanju pridonose manjkava zakonska regulativa, nepostojanje strateškog dokumenta kao podloge za razvoj politika socijalnog stanovanja, te smanjenje stambenog fonda u vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave. S obzirom na to da je rješavanje stambenih pitanja građana u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i iako iste svojim odlukama kojima definiraju uvjete za dodjelu gradskih stanova u najam i osobama s invaliditetom daju prioritet, nužno je da ti stanovi budu pristupačni i prilagođeni za kretanje i boravak osoba s invaliditetom što predstavlja razlog zbog kojega je mnogim osobama s invaliditetom stambeni prostor nedostižan san."

Potom nastavljaju da i onda kada postoji spremnost i razumijevanje jedinice lokalne samouprave, nedostatak raspoloživih stambenih jedinica je objektivna zapreka za rješavanje konkretnih.

Je li stanovanje za njih lutrija?

"Kako bi se istaknulo značenje ove životno važne teme za osobe s invaliditetom, u drugoj polovici 2021. godine trinaest nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja, u okviru Razvojne suradnje u području unapređenja kvalitete življenja započelo je s provođenjem Kampanje 'Je li osobama s invaliditetom u RH Primjereno stanovanje lutrija', a s ciljem donošenja odgovarajućeg pravnog okvira socijalnog stanovanja u RH - Zakona o socijalnom stanovanju i Strategije stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine", navode iz Ureda pravobraniteljice.

Iznose i podatke rezultata istraživanja provedenog u sklopu kampanje u kojoj je sudjelovalo 526 osoba s invaliditetom - 97 posto osoba s invaliditetom smatra da Republika Hrvatska treba donijeti odgovarajući pravni okvir za socijalno stanovanje, njih 51,1 posto smatra da su im preniska primanja najčešća zapreka za rješavanje stambenog pitanja, a shodno tome isti postotak njih smatra da bi im visina najma bila najvažnija prilikom ostvarivanja prava na socijalno stanovanje, 64 posto osoba s invaliditetom izjasnilo se kako bi im prilagođenost prostora bila najvažnija prilikom ostvarivanja prava na socijalno stanovanje, 66,7 posto osoba s invaliditetom smatra da bi RH trebala izgraditi više stambenih jedinica prilagođenih osobama s invaliditetom.

"Nadalje, 60,5 posto osoba s invaliditetom smatra da bi se postojeće nekretnine u javnom vlasništvu trebale prenamijeniti u socijalno stanovanje", navode u svom odgovoru.

Inače, Uredu pravobraniteljice se tijekom 2022. godine obratilo 44 građana od čega su pisanim putem zaprimili 35 podnesaka osoba s invaliditetom koje su se ticali područje stanovanja, a većina njih se odnosila na zamolbe za žurnu dodjelu stana u slučajevima iznenadnog nastanka posebno teških životnih okolnosti, zamjenu nepristupačnog stana za prilagođeni prostor ili odgode već zakazanog sudskog iseljenja.

"Pitanje dostupnog stanovanja mora biti sastavni dio razvojnih strategija Republike Hrvatske i promišljene stambene politike s težištem na poticanje i razvoj prakse najma stanova. Navedeno iziskuje donošenje cjelovitog strateškog okvira socijalnog stanovanja, odnosno Strategije socijalnog stanovanja, te pravno uređenje najma stanova na način da najmodavcima i najmoprimcima jamči sigurnost i bolju zaštitu. S obzirom da je stambeno zbrinjavanje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) potrebno je planirati sredstva te iznalaziti različite mogućnosti i izvore sredstava za potrebe gradnje priuštivih i dostupnih stanova poštujući načela univerzalnog dizajna – pristupačnih i za sve osoba", ističu iz Ureda pravobraniteljice.