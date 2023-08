Varaždincima od iduće godine poskupljuje odvoz otpada i za 25 posto. Posao preuzima C.I.O.S

Promjene u sustavu gospodarenja otpadom na području grada Varaždina, odnosno viši računi od iduće godine, teme su konferencije za novinare u četvrtak u gradskoj upravi, koja ističe kako je cilj da građani u većoj mjeri razdvajaju otpad.

Zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković istaknuo je da će Grad posebno brigu voditi o varijabilnom dijelu cijene zbrinjavanja otpada, koji se odnosi na mješoviti komunalni otpad.

Cilj je poticati građane Varaždina da više razdvajaju i tako smanje količinu mješovitog komunalnog otpada, dodao je.

Pojasnio je i razloge povećanja cijene zbrinjavanja otpada u Varaždinu od idućeg godine.

"U ovom trenutku zbrinjavamo otpad u privatnom MBO postrojenju (za mehaničkobiološku obradu otpada), kojem cijena, nakon javne nabave koju smo raspisali za ovu godinu, iznosi otprilike 200 eura po toni. To je duplo viša cijena nego od onoga što smo zbrinjavali do sada", dodao je Marković.

Zoran Svetec, direktor varaždinske Čistoće rekao je da se otpad dosada odvozio na dva odlagališta, gdje je cijena sa prijevozom bila 93 eura, ali da su već dosegnute dogovorene količine dovoza otpada na ta odlagališta i trebalo je naći novo rješenje.

"Raspisali smo javnu nabavu na koju nam se javio jedan ponuđač i ponudio je cijenu 200 eura. Kada tih 200 eura podijelite s ovih 93, to je ta razlika za koliko se povećava varijabilni dio cijene", ustvrdio je Svetec.

Također je apelirao na građane Varaždina da što više razvrstavaju otpad jer će se na taj način njima smanjivati dio varijabilne cijene.

Na javnu nabavu javila se tvrtka C.I.O.S. MBO koja je kao jedini ponuđač dobila posao zbrinjavanja otpada po spomenutoj cijeni od 200 eura po toni.

Rasprava o povećanju cijene otpada dominira u varaždinskom javnom prostoru, a Marković napominje da je tek krenulo savjetovanje i da povećanje cijene dolazi s početkom iduće godine.

Kaže da će maksimalna korekcija, tj. povišenje cijene zbrinjavanja otpada biti između 2 i 25 posto te da će i taj račun ovisiti o tome koliko će ljudi dodatno razvrstavati. Ocijenio je da se u dosta stambenih zgrada stanari nisu dobro organizirani.

Da postoji problem što se tiče prikupljanja otpada po zgradama potvrdio je i Svetec ističući kako već godinu dana djelatnici Čistoće objašnjavaju suvlasnicima u zgradama da mogu obračunavati zbrinjavanje otpada na način na koji god oni žele.

"Je lI to po broju stanova ili po kvadraturi, nama je svejedno, nama samo treba doći predstavnik suvlasnika s potpisom modela na koji on to želi obračunavati", zaključio je.

