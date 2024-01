Domovinski pokret predložio je uvođenje vojne obuke u školama, na našem portalu u anketi smo vas pitali za mišljenje.

Ako je suditi po vašim odgovorima, većina je protiv te ideje. "Što će to djeci? Ne treba ih zamarati", mišljenje je 43 posto naših čitatelja. No gotovo isto toliko naših čitatelja smatra da je to "dobra ideja i da je bilo i vrijeme da se uvede". To misli 41 posto naših čitatelja.

Opet, 16 posto čitatelja nema sud o tome i izjasnilo se da "ne zna što bi mislili" o tome.

U našoj najnovijoj anketi bavimo se istupom predsjednika Zorana Milanovića koji je šokirao javnost izjavom o ministru gospodarstva Damiru Habijan.

Naime, nakon što je nešto ranije nekadašnjih HDZ-ovac i bivši ministar zdravstva Darko Milinović na svom Facebooku objavio usporedbu svog isklesanog tijela i Habijana, Milanović je pred novinarima izjavio: "To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej. U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život. Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej".

Potom se osvrnuo na objavu Milinovića: "Prihvaćao sam te ranije, ali ako je to napravio Milinović onda je to pogrešno. Ljudima se ne rugaš radi toga, čak i ako to previše ističu. To ti ne može bit identitet, to može biti samo dio tog identiteta. Znam ja šta je mislio Ličanin. Želimo bit zapadno društvo, kom krivom, kom pravo. Moja supruga je otišla na gej pride, ja nisam nikad otišao. Meni je to bilo malo previše naglašavanja samo jednog djela identiteta, a ti si kompletna osoba".

Njegova izjava o tome da je ministar gej izazvalo je buru u javnosti pa i reakciju premijera Andreja Plenkovića. "Zamislite da ja sada počnem govoriti tko je od političara ili novinara kojeg seksualnog opredjeljenja. Vjerojatno bi me svi ovi proglašavali staljinistom, Vučićem, diktatorom, faraonom, najdivljijim i najnekulturnijim čovjekom i slično".

