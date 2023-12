I službeno je počeo taj 'dugi' vikend kojem su se svi radovali, odnosno došlo je vrijeme blagdana. Badnjak pada sutra, u nedjelju dok je Božić u ponedjeljak. Blagdan Svetog Stjepana ove godine pada u utorak pa će stoga i dosta trgovina raditi skraćeno - na Badnjak, a preostale dane biti zatvoreno.

Mnogi su zato u panici kako sve stići stoga smo vam pripremili popis trgovina i njihovo radno vrijeme tijekom nadolazećih dana.

Konzum - Sve prodavaonice će na Badnjak raditi prema posebnom radnom vremenu kojeg možete pogledati OVDJE. Za Božić, i blagdan Svetog Stjepana neće raditi.

Kaufland - Njihove će trgovine biti zatvorene na Božić i blagdan Svetog Stjepana dok će na Badnjak većinom raditi od 07:00 do 16:00 sati. Kako će raditi pogledajte OVDJE.

Lidl - Trgovine neće raditi na Badnjak, Božić niti na blagdan Svetog Stjepana.

Spar i Interspar - Na Badnjak, 24. prosinca, INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će do 17 sati, dok će poslovnica u Mall of Split bit zatvorena. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno, do 14 sati. Izuzetak su SPAR supermarketi Supernova Zadar, Valpovo, Šibenik, Ludbreg, Kaštel Sućurac i Gospić koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarket Martinkovac do 17 sati. Više informacija kako radi koja trgovina možete provjeriti OVDJE.

Plodine - Badnjak 07:00 - 18:00 sati (vrijedi za supermarkete s radnom nedjeljom), a u ponedjeljak i utorak zatvoreno. Točno radno vrijeme svih trgovina pogledajte OVDJE.

KTC - 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima'. Tako da oni ovi godine ne rade na Badnjak, Božić i blagdan Svetog Stjepana.

DM - Sve dm trgovine su zatvorene na Božić i blagdan Svetog Stjepana, a na Badnjak rade po prilagođenom radnom vremenu kojeg možete vidjeti OVDJE.

MÜLLER - Ne radi na Božić niti blagdan Svetog Stjepana, a trgovine na Badnjak će raditi prema prilagođenom radnom vremenu kojeg možete vidjeti OVDJE.

BIPA - Sve BIPA poslovnice bit će zatvorene za Božić i blagdan Svetog Stjepana, a radno vrijeme poslovnica na Badnjak možete provjeriti OVDJE.

Što se tiče Shopping centara, njihovo radno vrijeme bit će sljedeće:

Arena Centar - Neće raditi na Božić, 25.12., i na blagdan Sv. Stjepana, 26.12. Na Badnjak, 24.12., trgovine rade skraćeno od 9:00 do 17:00. Detalje pogledajte ovdje.

Avenue Mall Zagreb - Na Badnjak će trgovine raditi 09:00 - 18:00 sati, a na Božić i blagdan Svetog Stjepana neće raditi.

City Center One Zagreb West i East - Shopping centar na Badnjak radi od 9 do 17 sati, a za Božić i na blagdan Sv. Stjepana je zatvoren.

Supernova Buzin - Shopping centar Supernova Buzin na Badnjak radi do 18 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

Westgate - Centar će biti zatvoren na Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana (izuzev igraonice Family Park).

Pula City Mall - Na Badnjak radi 09:00 - 17:00 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

Mall Osijek - Ne radi za Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana.

Joker Split - Za Badnjak je otvoren do 16:00 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

Tower Centar Rijeka - Trgovine u ovom centru će raditi od 10 do 17 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne rade.

Lumini Centar Varaždin - Trgovački centar Lumini u Varaždinu otvoren je samo u nedjelju 24. prosinca od 9-17 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: U 4 mjeseca zbog neradnih nedjelja inspektori kaznili više od 50 trgovaca: 'Sajmeni dani su unijeli nered na tržište'