Veliko priznanje: Voyo je dobitnik nagrade za digitalni proizvod godine!

Nova, revolucionarna RTL-ova streaming platforma Voyo dobitnik je nagrade u kategoriji Digitalni proizvod godine na ovogodišnjoj prestižnoj dodjeli SoMo Borac.

Nagrade se dodjeljuju u 15 kategorija, a u kategoriji Digitalnog proizvoda godine se nagrađuje sve ono "oko" medijskog sadržaja. Kako kažu sami organizatori natjecanja, često je to sučelje u koje je taj isti sadržaj pakiran pa se u ovoj kategoriji mogu naći web stranica nekog medija, newsletter, mobilna aplikacija, podcast i slični proizvodi. Prvo mjesto u njoj zauzeo je Večernji.hr.

Osim dodjele nagrada za digitalne radove, u Tvornici Kulture drugu godinu zaredom održala se i konferencija na kojoj se analiziraju najvažniji trendovi i digitalna budućnost. Jedan od govornika na panelu bio je i predsjednik Hrvatske udruge digitalnih izdavača i glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria Matej Lončarić.

Panelisti su poručili da je kvaliteta izuzetno važan aspekt hvatanje i zadržavanje korisnika na vlastitom mediju.

"Kvalitetu promatramo i kroz vrijeme koje korisnik provodi s nama, kod streaming platforme VOYO pratimo koliko je korisnik tjedno na našoj platformi i koliko je uključen. Važno nam je i kupi li on samo pretplatu ili nešto prati. Nije bitno samo prodati pretplatu nego je bitno da je korisnik uključen, odnosno da prati sadržaj koji ga zanima. Kvalitetan sadržaj je onaj na koji je korisnik spreman potrošiti vrijeme, platiti ga ili se uključiti u raspravu", istaknuo je Lončarić.

Pažnja korisnika može se pridobiti na više načina, kao i osigurati da se oni vrate nekom mediju. U toj priči bitnu ulogu ima personalizacija sadržaja.

"To mi pokušavamo s Voyo. Personalizirana početna stranica ovisno o korisniku, prati li sport ili sapunice. Ako im ne pričamo priču koju oni žele napuštaju nas, ali uz to moramo pričati i svoju priču. Za to postići moramo iskoristiti sve resurse, društvene mreže, metriku, short forme na Instagramu, YouTubeu, to je jako bitno. Video izaziva najveće emocije kod korisnika kad ga gleda, ja sam evanđelist videa i novih short formi", objasnio je Lončarić.

Voyo je specifična platforma jer svojim korisnicima nudi širok spektar sadržaja raznih tematika koje grupira prema njihovim interesima u čemu pomaže i umjetna inteligencija.

Ono po čemu se Voyo razlikuje od ostalih streaming platformi je to što po prvi put u Hrvatskoj svoje omiljene showove i serije iz RTL-ove produkcije korisnici mogu gledati prije svih, odnosno 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Na Voyo platformi korisnike svaki tjedan čekaju i novi naslovi sadržaja, a nove epizode emisija i serija dodaju se na Voyo na dnevnoj bazi pa pretplatnike ondje čeka više od 10.000 sati najboljeg domaćeg i stranog sadržaja.

