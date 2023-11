Zagrepčanka (46) V.B. dobila je dvije osuđujuće uvjetne osude za protupravno oduzimanje slobode i krađu nakon što je svog bivšeg partnera iz Istre koji je prekinuo s njom, uznemiravala porukama, lagala njegovoj obitelji o nepostojećoj trudnoći te objavila golišave zajedničke fotografije koje su obišle internet te došle do njegovih ukućana, točnije djece i bivše supruge, prenosi Jutarnji list.

Sumnja se da je otvorila Facebook profil na njegovo ime gdje je objavljivala dosta degutantnog sadržaja. On ju je preklinjao da sve to obriše i ugasi, a na što mu je samo govorila: ‘Budem ako svakodnevno budeš sa mnom komunicirao‘.

Osim konstantnog pretjerivanja putem poruka, par se odlučio naći ispred KBC-a u Rijeci gdje je zapravo došlo do fizičkog okršaja. Navodno je V.B. napala svog bivšeg partnera suzavcem, razbila mu naočale, ogrebala ga i tukla.

Njezin bivši partner nakon tog okršaja odlučio se obratiti policiji za pomoć. Nakon par tjedana na kućnu adresu stigla su mu dva anonimna pisma. Jedno je sadržavalo isprintane fotografije mrtvačkog sanduka ispred kojeg je bio križ s njegovim imenom te godinama rođenja i smrti, ali i s porukom: 'Vrati pare ili ti je došao kraj i tebi i…' A u drugom pismu uz fotografiju, pak, dva mrtvačka sanduka bila je poruka: 'Nisi vratio pare? Ideš kod D., kaže da te čeka i da mu fališ. Ali ne ideš sam!.

Strah se u tom Istrijanu nagomilao do te mjere da je ponovno okrenuo broj policije kad mu je u jesen te iste godine u jednom istarskom kafiću V.B. pokazala elektrošoker, stisnula gumb te mu gledajući kako iskri rekla: ‘Vidi što je šoker, ako te pipnem s time, sat vremena ne dolaziš k sebi‘.

Općinski sud koji se bavio tim slučajem, osudio ju je na osam mjeseci zatvora. Ipak, nije završila iza rešetaka jer je dobila uvjetnu osudu s dvogodišnjim rokom kušnje. Sud joj je naložio i plaćanje 633 eura sudskih troškova. S nepravomoćnom odlukom suda ona se ne slaže te je uložila žalbu jer se ne smatra krivom.

Kako svaka priča ima dvije strane, tako ima i ova. V.B. u svojoj izjavi objašnjava: "On me kontaktirao u proljeće 2017. i pozvao na kavu. Činio mi se psihički loše. Ja sam od ranije znala njegovu bivšu ženu, a on mog bivšeg muža. Između nas je došlo do intimne veze, bila sam mu potpora u svemu, kupovala sam mu odjeću, posjećivala ga kad je bio u bolnici. Kad mi je rekao da će prodati kuću i preseliti u Zagreb blizu mene, rekla sam mu da ne želim ozbiljniju vezu već da mi je naš odnos zabava, dok traje na što mi je rekao da me voli. Burno je reagirao, ali smo se nastavili viđati kad je dolazio poslovno u Zagreb. Bile su to samo kave bez konzumacije seksa", branila se optužena V.B. spominjući da je on tada pio tablete Helex i da je bio depresivan jer su ga ostavile dvije supruge. Što se tiče golišavih fotografija rekla je da ih je slala njemu na WhatsApp jer su se rijetko viđali i dijelile su ih stotine kilometara."

"Nakon nekog vremena rekao je da više neće koristiti tu aplikaciju jer mu je netko provalio u telefon. I tada su se moje intimne fotografije počele širiti gradom. Njegova bivša supruga i djeca su burno reagirali do te mjere da me je njegov sin u 2 ujutro nazvao i svašta mi rekao. SMS poruke u kojima sam navodno trudna s njim nisam pisala njegovoj djeci, susjedima, prijateljima. Svi oni su znali za našu vezu iako je bio dogovor da ista ostane tajna. Ja se nikada nisam fotografirala gola niti s izbačenim trbuhom niti sam objavljivala njegove i zajedničke gole slike iz kreveta. A postoji jedan video uradak nas dvoje kad smo se snimali, ali ga nigdje nisam objavila – pojasnila je dalje optužena žena. Osvrnula se pritom i na susret na parkiralištu KBC-a Rijeka kad ga je poprskala suzavcem. Ona ga je tražila da se nađu, osjećala se osramoćenom radi njezinih fotografija koje su obišle grad."

"Prekinula sam taj sastanak jer nismo u stanju bili normalno razgovarati. Uhvatio me rukom za lakat pa sam izvadila suzavac iz torbice i poprskala ga. On me ošamario pa sam ga opet špricnula i noktom ogrebla po nosu. Njemu su pale naočale pa me rukom ‘po zidarski‘ udario po licu. Bio je to jedan veliki šamar da sam pala na asfalt i ogrebla drugu stranu lica. On je pobjegao, a ja sam krenula za Zagreb zatvorenog oka i natečenog lica. Putem me zvao cijelo vrijeme, ispričavao mi se i govorio da nikada nije udario ženu. Prijavila sam ga policiji odmah, policajci su zvali Hitnu, u bolnici su mi očistili lice i bila sam dva tjedna na bolovanju – opisala je još optužena negirajući opetovano da ona njemu nikad nije prezentirala da nosi njegovo dijete, niti da je bila s njim trudna a kamoli da je planirala biti. Negirala je i da mu je slala anonimna pisma."

Ispričane priče se ne podudaraju. Oštećeni muškarac tvrdi da je V.B. kontaktirao samo zbog posla i da su se počeli viđati svaka dva tjedna, ali mu nije dugo trebalo da primijeti da s njom nešto nije u redu. Isto tako, znala mu je slati poruke s desetak različitih telefonskih brojeva. Kada bi spavali, znao je primijetiti ujutro da mobitel više nije bio na istom mjestu.

Osim toga, on nikada nije pristao na zajednička snimanja i slikanja, što se vidi na fotografijama i videima koje je V.B. objavila.

"Nakon godine dana smo prekinuli, a ona me počela ucjenjivati da slike cure u javnost. Pisma su mi počela dolaziti na kućnu adresu. Siguran sam bio da ih je jedino ona mogla poslati. Na njezin poziv došao sam sredinom prosinca u Zagreb, našli smo se u Areni i ona mi je rekla da će ići na razgovor kod odvjetnika u vezi sa situacijom oko djeteta. Predočila mi je ugovor koji sam trebao potpisati da ću plaćati za uzdržavanje djeteta i da ćemo se međusobno dogovoriti koliko. Dogovorili smo susret opet za sutradan da to riješimo, a kad sam došao do svog auta, na njemu više nije bilo zadnjih tablica pa sam prijavio to policiji. Ona je mojoj djeci slala fotografije svoga trbuha pišući poruke da vide što joj je njihov otac napravio. Je li bila trudna? Ne znam. Na nekim fotografijama je bio trudnički trbuh, ali mi nikad nije prezentirala nikakvu dokumentaciju. Zvala je moju susjedu i prijatelja pa su mi to prenosili. Osjećao sam se jadno. Od nje nikada ništa nisam tražio i ne znam čemu sve to. Jer ja i ona nismo imali ništa za skrivati od nikoga, niti od svoje djece" – prisjetio se očajni Istrijan navodeći da on Facebook nema, a da su ga o objavljenom eksplicitnom sadržaju obavijestili njegova djeca i bivša žena. Negirao je i da je depresivan te da ne pije tablete za psihu kako je ona ustvrdila.

Za ovu priču svakako će biti ključni svjedoci, a tijekom postupka ispitan je niz svjedoka. Prijatelj Istranina otkrio je da je dobio jedan video na kojem se vidi kako oštećeni gol šeta po jednoj sobi i u ruci drži ručnik.

Sin ovog muškarca koji je trpio cijelu godinu ovakvu vrstu zlostavljanja, prisjetio se da ga je V.B. zvala jednu noć te mu rekla da je trudna i da će dobiti još jednog brata.

