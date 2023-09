VIDEO Autobus zagrebačkih maturanata usred noći zaglavio u Italiji. Bus morao u rikverc, maturanti pješice......

Javio nam se čitatelj portala Danas.hr i poslao video na kojem se vidi autobus koji je zapeo u Italiji na "uskog grlu" zbog čega su svi putnici morali izaći van te su gestikulacijom pokušavali pomoći nesretnom vozaču da se izvuče iz gabule.

"Autobus pun maturanata iz Zagreba u četvrtak je oko 23 sata zapeo u tunelu na povratku iz Španjolske. Maturanti su trebali prenoćiti u Francuskoj, ali su se kratko zaustavili u Cannesu te nastavili vožnju bez večere prema Italiji. Tamo se dogodila ova nesreća", navodi naš čitatelj.

Na snimci se vidi kako putnici, vjerojatno maturanti, dižu ruke i pokazuju vozaču što da radi, on se sa sva četiri upaljena "žmigavca" pokušava izmigoljiti vozeći unatrag. Čini se kako je u jednom trenutku zapeo malo za rizol, a potom jedan mladić naslanja ruku na autobus i kao da ga pokušava "odgurnuti" sa rizola.

Kao što se vidi na snimci, maturante je prevozio autobusni prijevoznik Darojković d.o.o. pa smo ih kontaktirali kako bismo provjerili što se dogodilo.

Putem telefona rekli su nam da autobus nije zapeo u tunelu, nego na cesti.

"Bilo je to na oko 200 metara od hotela u Italiji. Na cesti su bili radovi koji nisu bili označeni. Vozač nije znao za radove. On se vratio unatrag, a putnici su morali nastaviti dalje do hotela pješice. Nitko nije ozlijeđen", kratko su komentirali što se dogodilo.

POGELDAJTE VIDEO Kako su maturanti iz Velike Gorice skovali plan da razredniku poklone pečenje? 'Prvo smo mislili donijeti buket pun mesa'