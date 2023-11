Već na početku saborske sjednice zaiskrilo je između premijera Andreja Plenkovića i Stipe Mlinarića (Domovinski pokret) koji ga je optužio da "koalira s teroristima" iz SDDS-a i da Damira Markuša naziva teroristom, dok mu je Plenković iz klupe dobacio da 'ne zna i laže'.

"Vi nazivate Damira Markuša teroristom, čovjeka koji se borio u Vukovaru. Ako su SOA i DORH rekli da nije bio teroristički napad, gospodine Plenkoviću nemojte manipulirati. Ako itko s teroristima koalira to ste onda vi", poručio je Mlinarić Plenković.

Plenkoviću je rekao da je u koaliciju uzeo "SDSS, Hadžića, Stanimirovića i ekipu, a ide protiv Markuša koji je branio Vukovar dok je on jeo croasane".

Premijer: Domovinski pokret iskazuje razumijevanje za teroristički napad, a Penava bi "a la carte" primao u Vukovar

Na to mu je Plenković poručio da" ne zna i laže" nakon čega je predsjednik Hrvatskog sabora odredio desetminutnu pauzu.

Plenković je također rekao da je Markuš član Predsjedništva Domovinskog pokreta i jedini koji je došao na zadnje ročište Đure Čehulića osuđenog zbog prijetnji premijeru u slučaju Danijela Bezuka i teroristički napad na Vladu 2020. "Drago mi je da Markuš i dalje podržava Čehulića kao što je indoktrinirao Bezuka. Vidim da predsjedništvo Domovinskog pokreta podržava ljude koji su osuđeni na kaznu zatvora i uvjetno. Vi ste to kao politička stranka 2020. podržali i iskazali razumijevanje za teroristički napad", rekao je.

Upozorio je i da bi predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava "a la carte" primao ljude u Vukovar na Dan sjećanja.

"Novi moment u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti gdje bi nam jedna stranka svima u Hrvatskoj određivala tko može, a tko ne doći na Dan sjećanja u grad heroj. Podržavate teroriste i ne bi puštali sve Hrvate da dođu u Vukovar dati počast braniteljima i onima koji su u Vukovaru izgubili živote", rekao je.

Sve je počelo kada je Daniel Spajić (Domovinski pokret) upitao premijera za što u proračunu služi stavka od tri milijarde kuna za prognanike i izbjeglice, a prije to nismo imali. Uz to je dodao da je u zadnjih 10 mjeseci u Hrvatsku ušlo oko 55.000 nelegalnih migranata, a koji su dobili potvrde da mogu ući u Hrvatsku na sedam dana, no više se ne zna gdje su ti ljudi.

Vezano uz nezakonite migracije Plenković je rekao da je Vlada u ponedjeljak prihvatila izviješće o stanju nezakonitih migracija u ovoj godini kako bi proaktivno djelovala, a sutra će se na Saboru raspraviti pitanje nezakonitih migracija.

Mlinarić premijeru: Teroristički čin bio je u Borovu Selu, a vi ste krivi jer za to još nitko nije odgovarao

Upozorio je da se dinamika nezakonitih migracija preko zapadno balkanske rute intenzivirala u zadnjih godinu dana, a ključ je njihova zaustavljanja je, kako smatra, rješavanje problema na izvoru te da susjedne zemlje usklade viznu politiku.

Nakon pauze, u obranu premijera stalo je više HDZ-ovih zastupnika, a Mario Kapulica podsjetio je da je policija utvrdila da napad na Banske dvore ima obilježje terorističkog čina, a i DORH i SOA su potvrdili kako je riječ o terorističkom napadu.

Unatoč tome, Stipo Mlinarić poručivao je da je teroristički čin počinjen u Borovu Selu gdje je ubijeno 12 policajaca, a 33 godine nitko nije odgovarao za to. "Vi ste krivi za to što nisu procesuirani jer ste na vlasti više od 25 godina i koalirate s SDSS-om", rekao je.

Za povrede poslovnika javljali su se i zastupnici i branitelji iz redova HDZ-a, ali i oni iz Domovinskog pokreta, a zbog zlouporabe povrede poslovnika Jandroković je većini podijelio opomene.

