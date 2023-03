VIDEO Grbin oslovljavao Plenkovića s A.P. Jandroković: 'Ovo što sada izvodite dovest će do kaosa'

Na prijedlog 33 oporbena zatupnika prvi put otkako je u listopadu 2016. preuzeo dužnost premijera u Hrvatskom saboru raspravlja se u o opozivu Andreja Plenkovića.

Sve je inicirao Domovinski pokret koji je u suradnji s oporbom prikupio potpise kako bi taj prijedlog ušao u saborsku proceduru.

Kao razlozi opoziva premijera Plenkovića navode se brojni razlozi: od afere Janaf, milijardu kuna izvučenih iz Ine do zatvaranja rafinerije u Sisku, neuspjele obnove i zdravstvene reforme pa sve do aktualne SMS afere u koju je uključen najuži krug premijerovih ljudi.

Naime, u Saboru je došlo do nemira u trenutku kada je predsjedsjednik SDP-a Peđa Grbin oslovio premijera Plenkovića s A.P na što je reagirao Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"Da ste vi bili u kriminalnim porukama, i vas bih zvao G.J. Vi ćete odlučiti hoćete li mi dopustiti da govorim. Dakle, poštovani A.P…", rekao je Grbin na što ga je Jandroković prekinuo i dao mu opomenu.

"To je jednostavno nešto što se može pretvoriti u potpuni kaos, i potpuno nepoštivanje svih nas, to što ste učinili. Obratite se predsjedniku Vlade onako kako to dolikuje i kako činimo uvijek. Ovo što sada izvodite dovest će do kaosa, nepoštivanja i međusobnog vrijeđanja. Vodite kod tituliranja računa o dignitetu svih nas", rekao je Jandroković.

"Poštovani A.P., vi ste…", nastavio je Grbin, nakon čega ga je Jandroković opet prekinuo.

"Ja branim dignitet ove institucije", rekao je Jandroković.

"Poštovani A.P., ova reakcija predsjednika sabora je pokazala da vi inzistirate da se u Hrvatskoj kažnjava izrečena riječ", istaknuo je Grbin.

"Sada ste povrijedili standarde, sve što vam se sad kaže će biti dopušteno", rekao je Jandroković.

Nakon toga, na Grbina su se obrušili HDZ-ovi zastupnici kojima je Jandroković izrekao opomenu jer su se javili za povredu poslovnika, a replicirali su.