TKO PJEVA, ZLO NE MISLI? VIDEO Kakav hit! Tomašević se razbacao na pozornici i zapjevao hit Red Hot Chili Peppersa

Gradovi diljem zemlje pripremaju se za spektakularne dočeke Nove godine, a atmosfera na većim trgovima se već užarila. Na zagrebačkom Cvjetnom trgu mnogi se građani okupljaju od jutra, od malo prije podneva one najmlađe uz voditelja Miru Čabraju i pjevača Dinu Jelusića zabavljaju akrobati, a organizirane su kreativne, cirkusne i balon show-radionice. Dini Jelusiću se na pozornici pridružio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je zapjevao bezvremenski hit Red Hot Chilli Peppersa "Under the Bridge".