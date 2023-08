VIDEO Milanović o apelu roditelja BBB-a: 'Pustimo njih, to su odrasli ljudi, nisu ih oni tamo poslali...'

Predsjednik Zoran Milanović nalazi se na 26. maratonu lađa na Neretvi, a tamo je prokomentirao situaciju hrvatskih navijača u Grčkoj.

"Pet dana ih policija ima pravo držati, to sad istječe i ako im svima daju pritvor, to je sto ljudi. Neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti. To ne mogu podržati, to naprosto je čudno ponašanje, ali su građani i imaju svoja prava, okolnosti tog ubojstva nisu razjašnjenja, ne zna se…", rekao je Milanović pa dodao:

"Sad da ih baš grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, to bi onda imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, da se izvuku iz toga odgovorni."

O pismu roditelja koje je poslano vladajućima, rekao je:

"Ako je to ono javno pismo, vidio sam ga, ali pustimo sad roditelje, to su odrasli ljudi, nisu ih roditelji tamo poslali, išli su sami i neki će odgovarati za to, ali da baš sto ljudi…"

Više pogledajte u videu: