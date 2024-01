Nakon fantastične vijesti da su prve bebe u 2024. rođene u Splitu i da je riječ o blizankama koje su rođene jedna na Staru a jedna na Novu godinu oglasio se prof. dr. Damir Roje, pročelnik Zavoda za perinatologiju u KBC-u Split.

"Zaista se neobična situacija dogodila noćas kada su rođene blizanke kao u Gibonnijevoj pjesmi, u ponoć, jedna malo prije, druga kasnije. To će biti jedna simpatična situacija u toj sretnoj obitelji gdje će se sestre rođene u dvije minute razlike jedna biti 2023. godište , a jedna 2024. ali priroda bilježi svakakve situacije pa tako i ovu. Veselimo se kad god je nešto neobično u splitskom rodilištu, a dobro i veselo. Ovako nešto dosad u svojoj karijeri nisam doživio. Doživio sam da su blizanci rođeni prije i poslije ponoći, ali da su rođeni baš na 31.12. a druga 1.1.- e to nisam doživio. I sumnjam da ćete tako nešto slično naći u Hrvatskoj a možda i šire", kazao je prof. Roje te dodao kako će taj porođaj zasigurno biti zabilježen u analima.

"Kad se budu pisale nekakve monografije i kronologije sigurno će biti navedeno da se to dogodilo u splitskom rodilištu. To su sretnoj mami prva djeca i to baš dvije djevojčice, kao u Gibonnijevoj pjesmi - blizanke i to jedna u ponoć malo prije, druga kasnije. Najvažnije je ipak da su mama i blizanke dobro" istaknuo je Roje te dodao kako su prošle godine u splitskom rodilištu zabilježili 3901 porod.

"Računajući višeplodne trudnoće rođeno je 4007 djece. Po broju poroda smo najveće rodilište u RH." pohvalio se Roje.