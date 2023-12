VIDEO Ovako Jakuševec izgleda iz zraka nakon odrona u kojem je teško ozlijeđen radnik

Na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec u ponedjeljak je došlo do odrona smeća. Drugi je to slučaj odrona na istom odlagalištu u mjesec dana. Jedan djelatnik Čistoće teško je ozlijeđen i operiran u KBC-u Zagreb. Amputirana mu je lijeva podlaktica, a ozlijeđen mu je i trup kralješka te ima prijelome od petog do sedmog rebra.

Policija i inspektorat provode istragu kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za odrone. U Gradu demantiraju da su na Jakuševcu ilegalno odlagali biootpad, dio radnika, ali i aktivisti – upravo to navode kao jedan od mogućih razloga urušavanja deponija.

Objavljena je i snimka drona koja pokazuje razmjere urušavanja na odlagalištu: