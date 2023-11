VIDEO Penava: 'U koloni ima mjesta za sve'. Obrušio se na SDSS: 'Bolje da zaobiđu Vukovar, to su provokatori'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava na početku obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje poručio je da u Koloni sjećanja ima mjesta za sve te da se nada da će danas sve proći u najboljem redu.

"Kao i svake godine, u 11. mjesecu, a već i krajem desetog meni osobno, ali i većini nas u Vukovaru kreće ta posebna atmosfera i teška emocija gdje se zrak može rezati nožem. U ovaj dan ulazimo u tom ambijentu. Ovoliko godina nakon, s ponosom prema djelu hrvatskih branitelja grada Vukovara, ali s neizmjernom tugom zbog stradalih branitelja i civila. Ali definitivno u Vukovaru možemo govoriti da smo pobjednici. Unatoč tome što je grad pao ipak se stvorila hrvatska država. U čast tim ljudima kojih više nema, a koji su i danas tu sa nama, smo tu i siguran sam da ćemo koračati još jednoj dostojanstvenoj koloni sjećanja", kazao je.

Osvrnuo se na tenzije koje su se zadnjih dana stvorile u javnosti oko obilježavanja ovog dana.

"Svako donosi svoja razmišljanja i treba ih imati. Svako koristi mehanizme i alate koje misli da treba. S nekima se slažem, s nekima ne. Mislim da je situacija dozrela i da smo to pokazali i da će na današnji dan u Vukovaru sve proći u redu. Da mi se puno toga u državi vezano za Vukovar '91. ne sviđa, to i sami znate. Nevjerojatno je da za razoreni Vukovar i 2717 mojih sugrađana nitko od nalogodavaca generalnog štaba JNA nije odgovarao. Sve drugo je politikantstvo pored te činjenice. Danas smo ipak u mislima s onima kojih nema i one koji su s nama, a koji su davali sebe da bi danas živjeli u slobodnoj Hrvatskoj, a svima na razmišljanje kako je moguće da imamo ovakve scenarije", istaknuo je.

Na pitanje hoće li sve proći u redu danas te hoće li biti izdvajanja u Koloni sjećanja, poručio je da sa strane grada Vukovara toga neće biti. "Očekujem da kao i prošle i pretprošle godine sve prođe u redu", govori.

Danas će koračati uz ljude za koje je ranije rekao da pokušavaju oteti kolonu sjećanja u Vukovaru. Kaže da ni jednu svoju izjavu ne povlači i da iza njih stoji.

"Sve što sam govorio u proteklim danima stoji. Rekao sam da ću danas na ovom mjestu kao domaćin i prvi čovjek grada Vukovara dočekati i premijera, predsjednika Sabora, i predsjednika države i zaželjeti im dobrodošlicu. To je red i kultura bez obzira na različite stavove. I to sam govorio u kontekstu da se mora znati tko je u Vukovaru domaćin. Čuli smo različite tonove pokušaja da netko drugi igra ulogu domaćina. Međutim, to tako ne ide i mislim da je puno toga rečeno što nije trebalo biti rečeno, ali danas kažem mimo te politike stojimo. Stojimo na ovoj liniji, 18. studenog i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara", poručio je.

Osvrnuo se i na optužbe da ovaj dan zloupotrebljava za predizborne svrhe.

"To dolazi od ljudi koji su došli na ideju da imaju drugi plakat, koji su došli na ideju svojatati Kolonu sjećanja i otimati je gradu Vukovaru. Ali ponovno ću reći - pustimo to. Dovoljno je poruka bilo i o dijeljenju u Kninu i konopima. I sad primati kritike te vrste mogu na svaki dan, mogu ih i danas primati, ali mislim da javnost treba znati i da razabire tko tu što radi. U tom smislu apsolutno ne bježim ni od stava da 30 godina nakon možemo o Vukovaru imati različite i trebamo imati stavove. Međutim, nevjerojatna mi je bahatost kad netko dođe bilo kome danas tko živi u Vukovaru pa mu docira sa strane da on politizira Vukovar. To rade ljudi koji će doći danas u Vukovar i nema i 364 druga dana", poručio je.

Pripadnici HOS-a poručili su ranije tijekom jutra da su ponosni što će biti na čelu Kolone sjećanja.

"HOS je za mene jedna od mnogobrojnih ratnih postrojbi koje su branile Vukovar i Hrvatsku. Istaknuti su sada ne kao prva ratna postrojba. Dakle, isticali smo proteklih godina, Kolonu je predvodila 204. Vukovarska brigada i četvrta bojna Treće gardijske brigade. Danas je to HOS, ne slučajno. Isključivo zato što je godinama već ta postrojba pod pritiskom i što ih se pokušava gurnuti na marginu i od njih učiniti nekakve ljude koji praktično nisu davali sebe u obrani države. Imali smo potrebu u Vukovaru reći da mi svoje žrtve ne zaboravljamo bez obzira na pripadnost i da ne damo da se po njima gazi. I to je bila poruka nas iz Vukovara kao znak još jedan zahvalnosti prema toj postrojbi, ali i svim drugim postrojbama. I to je bio naš odnos prema vrijednostima do kojih držimo, a drugi i ove dane, dok su činili te pritiske, govore o sebi", kaže.

U svojoj ranijoj izjavi zamolio je da u Vukovar ne dolaze ni oni koji će, kako tvrdi, mjeriti koliki je kukuruz. Ako se to dogodi u Koloni, tko je za to odgovoran?

"Tko je taj koji će dizati ruku prije svega. Dakle, očekujem i od naših službi i od pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova da postupi kako treba postupiti sukladno zakonu", ističe gradonačelnik Vukovara.

Na kraju je podsjetio da u koloni ima mjesta za svakoga tko se dolazi pokloniti žrtvama.

"Nikada nisam rekao ja ili bilo tko od mojih suradnika dijelili ljude po nacionalnosti. Međutim, dolaziti s agendom da se bacaju žrtve Srbima, jer poginuli su Srbi i Hrvati, a ne priznavati relacije velikosrpske agresije i obrane grada Vukovara koji se nalazi u okruženju je grubo iskrivljavanje prošlosti. To tako ne ide i takvi neka zaobiđu Vukovar. To su provokatori", zaključio je.

