VIDEO Pernar opet upao Tomaševiću na presicu, donio mu i loptu: 'Nema više smisla nastaviti...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu je otvorio novu pješačku zonu na dijelu Masarykove ulice i to od Gundulićeve do Tesline, te na dijelu Preradovićeve od raskrižja s Masarykovom i Teslinom do Berislavićeve ulice.

"Želimo da se što veći broj putovanja u gradu obavlja javnim prijevozom, biciklom ili pješice. Zato uz pomoć 40 milijuna eura iz EU fondova nabavljamo 20 novih tramvaja, zato nabavljamo i 11 rabljenih tramvaja, zato ćemo ići u nabavu još 20 novih tramvaja, kao i stotinu autobusa na alternativne izvore energije. Sve to će u konačnici smanjiti i gužve u motornom prometu, a Zagreb učiniti zelenijim i čišćim za sve", rekao je Tomašević.

I ovog puta, donose 24sata, neželjezni gost presice bio je Ivan Pernar koji je dobacivao Tomaševiću, a onda su se uključili i drugi koji su došli s Pernarom na što je Tomašević reagirao i rekao da "nema smisla nastaviti presicu".

"Vi mediji i vaša je odgovrnost ako želite prenositi ove stvari", opleo je Tomašević i prema medijima, a pljeskom i vikom dali su mu podršku građani.

Pernar je u rukama imao o košarkašlku loptu. Nije pojasno zašto. Podsjetimo ipak da je Tomašević prilikom posjeta sportskoj dvorani obnovljene Osnovne škole Ante Kovačića htio pokazati košarkaško umijeće, ali onda je postao hit jer je uporno pokušavao, ali nije zabijao koševe.

A prije skoro tri tjedna Pernar je također pao Tomaševiću i na konferenciju kad je gradonačelnik predstavljao dvostruki rotor na križanju Nova cesta/Kranjčevićeva/Božidara Adžije.

Tada je dobacivao: "Zašto ste lagali da su tramvaju stari između 10 i 15, godina, a stari su 27? Recite to Zagrepčanima! Zašto govorite da je kriza stambenog prostora, a dijelite stanove migrantima i azilantima a naši ljudi ne mogu pod normalnim cijenama naći stan za mjesečni najam?"

Isto tako, prije četiri dana Pernar je, tvrdeći da je novinar, upao na konferenciju na kojoj je Tomašević otvarao Dom za starije osobe u Markuševcu.

"Ako vas građani smiju pitati: Prije izbora ste govorili o transparentnosti, a nakon izbora ste bez javnog natječaja zaposlili Upravu Holdinga Samodola i Vukovića, kasnije ste bili nezadovoljni njihovim radom pa ste im dali otkaz. Dali ste im otkaz, a onda ste iz gradskog proračuna im davali otpremnine. Za vašu grešku plaćaju građani", rekao mu je tada Pernar.

Dodajmo i to da je Pernar u subotu, prije dva tjedna, na Trgu bana J. Jelačića isprovocirao umjetnicu Arijanu Lekić-Fridrih koja je izvela performance "Tiha misa" kao kontraprosvjed moliteljima.

Umjetnica je navela kako ju je tijekom prosvjeda seksualno uznemirio bivši saborski zastupnik Ivan Pernar.

"Ja sam se rukovala s gospodinom Pernarom koji mi je savio ruku i stavio mi je na grudi. To je na jednom ovakvom skupu jedna vrlo simbolična gesta. Ja ne znam da li se radi o mentalno zdravoj osobi pa ne želim pretjerano komentirati njegov istup međutim ja ću ga naravno prijaviti. S obzirom na broj prijava protiv gospodina Pernara kad dođe na red dođe. Ali svaka stvar se treba prijaviti. Ovo nije ubojstvo, nije zlostavljanje, nije silovanje, ali mislim moje grudi su moje grudi, moje tijelo je moje tijelo, a gospodin Pernar mora jako dobro razmisliti šta radi sa svojim rukama", ispričala je Arijana Lekić-Fridrih.

O svemu se tada oglasio i Pernar te na Facebooku iznio svoju verziju priče:

"Ljevičarka je u panici, došla je da mi pruži ruku za koju nisam znao da je ofarbana u crvenu boju, budući da je ona prilikom rukovanja čvrsto stiskala moju ruku kako bi me zaprljala tom bojom, ja sam primio njenu ruku i tu prljavu ruku naslonio na njenu haljinu. Nikakvog napada, ozljede, vrijeđanja nije bilo s moje strane, samo sam na provokaciju odgovorio s provokacijom. Htjela je zaprljati mene s crvenom bojom, pa sam ja nju, s tom istom rukom i tom istom bojom. Uzvratio sam istom mjerom na njen incident."

