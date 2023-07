"Taman sam reka minut i pol", čuje se na snimci u trenutku kada je jahta AE iz Rijeke gotovo cijela nestala u moru.

Toliko je očigledno trebalo da potone nakon što je prvo udarila u plivaricu Mašun pri čemu je poginuo 61-godišnji kuhar Vatroslav Ugrinić.

Portal Morski.hr objavio je snimku potonuća jahte koja je sad na dubini od oko 80 metara, a kako smo jučer u RTL Danas objavili, vlasnik jahte je taj koji je dužan izvući je van te mu je za to već i izdan nalog.

S obzirom na to da se radi o velikoj dubini, to će biti vrlo zahtjevan pothvat, no portal Morski.hr donosi kako su se već javile tvrtke koje imaju i tehnologiji i mogućnost izvaditi ovakvo plovilo pa i s većih dubina.

Podsjetimo, tragedija se dogodila kada se jahta, kojom je upravljao 51-godišnjak s oko 20 čvorova brzine naletjela na ribaricu na kojoj je na mjestu poginuo kuhar.

Osumnjičeni vozač jahte je, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ugrožavanje posebnih vrsta prometa Kaznenog zakona predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Podsjetimo i na to da je svjedok Karlo Magić, zapovjednik plovila 1586 BG vlasnika ribarskog obrta Frane, bio na svega 150 metara od nesreće i prvi je zvao pomoć na 112. Ispričao je dramatične trenutke spašavanja, ali on tvrdi i da je kapetan jahte vikao na ženu i pitao "gdje je crvena jakna u kojoj je 10.000 eura".