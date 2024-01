Dijelu je Zagrepčana put do posla ili škole jutros trajao kud i kamo duže, i to zbog zastoja tramvaja od Mašićeve ulice do Kvatrića.

Kako su nam potvrdili iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), do zastoja je došlo jer su se pokvarila dva tramvaja na istom mjestu. Kako doznajemo od čitatelja, nije riječ o novim tramvajima iz Njemačke.

"Nećete vjerovati, ali dva tramvaja su se pokvarila u isto vrijeme, jedan iza drugoga oko 7:40. Još jedan stoji na Kvatriću i čeka dizalicu, ali ne smeta za promet koji se sada unormalio. Moguće je da su drugi tramvaji u zakašnjenju", objasnili su nam iz ZET-a.

Čitatelji javljaju kako je stajalo pet do šest tramvaja u koloni, a stanica je bila puna ljudi.

"Stanujem na Maksimirskoj i odmah me pri izlasku iz stana iznenadila količina ljudi na stanici Mašićeva. Ispred mene se protezala kolona od 5-6 tramvaja, svi u zastoju. Ljudi su kasnili na posao, djeca u školu. Hladna pljuska za početak tjedna", poručila je jedna čitateljica.

Javila nam se druga čitateljica koja je zbog zastoja zakasnila na posao. Izašla je na stanici na Kvatriću nakon čega je krenula pješice. Nekoliko stanica kasnije ušla je u tramvaj kojim se vozila do Sheratona kada ju je opet zatekao zastoj nakon čega je odlučila naručiti taksi.

"Putovala sam na posao i prvo sam čekala tramvaj 20 minuta. Ne znam zašto plaćam pokaz 13 eura. Vozačica je na mikrofon rekla da nema pojma što se događa. Ovakvi se kvarovi događaju prečesto. Možda će ovi novi tramvaji biti bolji, ali nisam baš uvjerena. Uvijek nađu način da zakasnim gdje god krenula, ma koliko rano krenula", ispričala nam je druga čitateljica koja je zakasnila na posao.

Gužva je i na Ilici gdje se automobil pokvario nasred tračnica pa kolona tramvaja čeka u nizu dok se ostali pokušavaju "ubaciti" u drugu traku, piše Net.hr.

