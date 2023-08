VIDEO Rodilja (22) iz NP Paklenica ipak znala da je trudna? Na odmor stigla s drugim dečkom

Nakon što je majka koja je rodila u NP Paklenica jučer otpuštena iz bolnice, čeka se kada će se isto napraviti i s bebom.

Mlada Natasha ima 22 godine i nedavno je prekinula s dečkom, a na odmor je stigla s obitelji i novim momkom s kojim je u vezi tek nekoliko mjeseci. Danas je također došla posjetiti svoju bebu, a prijatelj djevojčinog oca razgovarao je s novinarima ispred bolnice.

"Za nas je to bio šok, iznenađenje. Nije se to na njoj puno vidjelo", rekao je prijatelj.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Mi smo išli na planinu svi skupa jer obitelj obožava Winnetoua. Natasha jer bila dobro, a onda je otišla u WC i bilo joj je zlo. Na kraju su je porodile moja supruga i njena majka. Pomoć je došla kasnije jer se radi o terenu koji nije pristupačan", govori prijatelj obitelji za 24 sata.

Kako piše isti portal, beba je dobro, porođajna težina je 3300 grama, a skupa s posteljicom je to preko pet kilograma, doznaje se u zadarskoj bolnici, čije osoblje ipak kazuje da ne stoji da novopečena majka nije znala da je trudna.

Postavlja se pitanje zašto je to sve tajila, no moguće da je do toga što je na odmor stigla s novim dečkom, a ne ocem djeteta.

Podsjetimo, ove subote u NP Paklenica odvijala se prava akcija. HGSS je pomogao strankinji (22) iz Luksemburga pri porodu u objektu Lugarnica.

Bile su prebačene odmah u zadarsku bolnicu, a kako smo doznali i jučer je majka posjetila bebu koja bi danas tijekom dana trebala biti otpuštena iz bolnice.

"Pacijentica je tijekom jučerašnjeg dana na vlastiti zahtjev otpuštena iz Opće bolnice Zadar, dok je dijete zadržano do otpusta. Majka i dijete su urednog zdravstvenog stanja", rekli su iz zadarske bolnice za 24 sata.