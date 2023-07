VIDEO Svi čekali da Plenković progovori o plinskoj aferi, on bocnuo Milanovića: 'Tko je htio mogao je doći?'

Nakon sjednice Vlade na kojoj je odlučeno da će se ukinuti obveza HEP-a da otkupljuje plin od INA-e koji se proizveo u Hrvatskoj u jeku plinske afere, premijer Andrej Plenković je stao pred medije. Dok su svi očekivali njegovo prvo obraćanje nakon izbijanja afere cent o kojoj je danima vješto izbjegavao pitanja, premijer je odlučio prvo bocnuti predsjednika Zorana Milanovića.

"Dobar dan svima, jeste li svi tu", pitao je novinare kojima isprva nije bilo jasno na što misli. "Kako to mislite", čulo se pitanje iz pozadine, a premijer je kao iz topa poručio "pa lijepo jer svi koji su htjeli doći su mogli doći". Pritom se referirao na potez predsjednika Milanovića koji je prije nekoliko dana zabranio novinaru Jutarnjeg lista da dođe na njegovu pressicu što je izazvalo buru reakcija u javnosti.

"Najvažnije je da tko god je htio doći je mogao doći i da može postaviti koje god pitanje želi", nastavio je premijer. "A ovi koji nisu htjeli doći, a morali su", pitala ga je novinarka. "Njima će ovo biti toliko simpatično da će možda drugi put doći", kroz smijeh joj je odgovorio Plenković.

I kada svi traže odgovorne u velikoj aferi s poslom u kojem je HEP prodajom viška plina u bescjenje izgubio milijune, dalo bi se pomisliti da premijeru nije do smijeha. No on na konferenciji za medije zbija šalu za šalom. A iako je afera otkrila nemar Vlade u cijeloj priči, premijer je svoj poduži monolog na kraju pressice završio s malo - hvalisanja.

"Neće Hrvatska propasti", kaže, "vidjeli ste rezultate", pucao je od ponosa. "Ja mogu sada onako kao od šale…", ali novinari o tome nisu htjeli ni čuti. Nije ni uspio dovršiti rečenicu, a novinari su u glas rekli "nemojte, nemojte" i prasnuli u smijeh. Premijer ih je svejedno pitao "hoćemo još jedanput, BDP, investicije, turizam", a u pozadini odzvanja "ne, ne". Kratko i jasno.

