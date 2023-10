VIDEO Tužitelj u slučajevima Garaža i Selotejp zadovoljan presudom, Glavaš odreagirao: 'Boli me đon!'

Branimir Glavaš je uz psovke i riječi 'nabijem vas na **rac' danas napustio sudnicu zagrebačkog Županijskog suda tijekom objave presude kojom je ponovno osuđen za ratni zločin nad osječkim Srbima u Domovinskom ratu.

Osuđen je na sedam godina zatvora zbog ubojstvo srpskih civila u Osijeku tijekom Domovinskog rata. Uz njega su optuženi i Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, dok su Ivica Krnjak i Tihomir Valentić preminuli. Glavaš i Getoš Magdić su stigli na izricanje presude. Ona je dobila četiri godine zatvora, dok su Kontić i Dražić oboje dobili po tri. Riječ je o suđenjima za nečovječno postupanje i ubojstvo civila, šest muškaraca i jedne žene.

Tužitelj Robert Petrovečki je pred novinarima rekao da je zadovoljan presudom u jednom od najduljih sudskih postupaka ikad u hrvatskom pravosuđu.

"Zadovoljan sam što se okončao dugotrajni postupak koji je trajao od 2006. godine, kojem je Ustavni sud ukinuo presudu po kojoj su osuđenici praktički već izdržali kazne zatvora i vratio suđenje na početak. Provedeni su svi oni dokazi koji su provedeni i prvi put i koji su doveli do osuđujuće presude. Provedeno je niz dokaza u ponovljenom postupku koji su predlagani od strane od strane obrane. Zadovoljan sam da je i nakon tih dokaza Vijeće ponovno odlučilo da su optuženici krivi za ratni zločin u Osijeku."

No Branimir Glavaš ostaje na slobodi, unatoč nepravomoćnoj presudi od sedam godina. Naime, prema automatizmu bi u zatvor trebali ići svi oni koji dobiju kaznu zatvora od pet godina, bez obzira na nepravomoćnost presude. Novinari su pitali za obrazloženje, a tužitelj je objasnio: "Branimir Glavaš je na slobodi jer nije određen istražni zatvor s obzirom na odluku Ustavnog suda iz prethodnog postupka."

Podsjetimo i na to da je Glavaš u postupku 2009. za isti zločin osuđen na osam godina zatvora. Presudu je 2015. ukinuo Ustavni sud no Glavaš je do tada u zatvorima u BiH, gdje je otišao uoči izricanja prve presude, odradio više od pet godina i time stekao uvjete za prijevremeni otpust. Zakon predviđa da se nepravomoćno osuđenima na više od pet godina određuje istražni zatvor do pravomoćnosti presude pa iz sudnice odlaze izravno "iza rešetaka".

Na pitanje očekuje li da mu ponovno odrede istražni zatvor Glavaš je novinarima, izlazeći iz zgrade suda, odgovorio: "Boli me đon". Pritom je nastavio vrijeđati suca Kevrića, rekavši kako očekuje da će uskoro postati predsjednik suda ili otići u Bruxelles. Cijelo je suđenje ponovno nazvao politički motiviranom farsom te predstavom za javnost, režim i međunarodnu zajednicu.

"Idemo mi dalje, žalit ćemo se", poručio je Glavaš, a na pitanje namjerava li napuštati Hrvatsku kazao je da će "putovati kao slobodan čovjek". Uz Glavaša, na četiri godina zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

Glavaš i Getoš Magdić došli su na izricanju presude, no Kontić i Dragić nisu se pojavili u sudnici.

Presudu je komentirao i glavašem Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša, koji je očekivao oslobađajuću presudu. "Naravno da sam očekivao oslobađajuću jer sam godinu dana tu sjedio na raspravama u ponovljenom kaznenom postupku, izvedena je hrpa novih dokaza, a kojima u obrazloženju današnje presude, nije bilo ni jedne riječi. U tom smislu sugeriram sucu, Draženu Kevriću, odnosno skrećemo pažnju da kada bude pisao otpravak presude, da ne zaboravi promijeniti ime predsjednika Vijeća koje je donijelo presudu, tako da umjesto suca Željka Horvatovića, upiše ime Dražen Kevrić jer ovo danas što smo čuli je identična presuda koju je donio Željko Horvatović, koja je kasnije kasnije odlukama Ustavnog suda, a potom i Vrhovnog suda Republike Hrvatske ukinuta."

Rekao je da je ponovljeni kazneni postupak je bio samo farsa za javnost. "U njemu su kaznenom postupku i izvedeni brojni materijalni i personalni dokazi o kojima u obrazloženju presude danas nismo čuli ni jednu jedinu riječ. Pitam: Čemu je ovaj ponovljeni postupak služio ako sudac Kevrić u obrazloženju presude nije našao 'za shodnim osvrnuti se ni na jedan novi dokazni prijedlog koji je prihvaćen u ovom postupku i koji je od strane ovog sudskog Vijeća izglasan", rekao je.

Na novinarsko pitanje misli li pritom na izjavu Ivana Jarnjaka koja je ovjerena kod javnog bilježnika: "Apsolutno mislim na izjavu Jarnjaka što se tiče tog političkog konteksta. Tijekom ovog postupka je nesporno dokazano da je ovaj cijeli postupak politički iniciran, montiran i da je politika imala uplive u sam tijek postupka. Iz današnje je presude jasno da ta politika i dalje ima utjecaj…"

