Početkom tjedna stigao je kući s posla i upalio snimku propuštene epizode RTL-ove emisije "Ljubav je na selu" kao i inače. A onda mu je u stan uletio nepozvan gost - šišmiš. Ispričao nam je to Zagrepčanin Patrick Šišić kojem su bliski susreti s ovim sisavcima postali gotovo pa svakodnevica, a jedan je uspio i zabilježiti mobitelom.

"Nekad ih je znalo po šest-sedam ući u stan, ne jedan. Ja se šišmiša ne bojim, ali oni se vjerojatno malo uznemire pa lete u krug", objašnjava nam.

Živi u Travnom u Novom Zagrebu i to na sedmom katu. Iznad njega više nema nikoga, a nije čuo da se susjedima slično događa.

Šišmiši uglavnom lete oko lustera pa s vremenom nađu izlaz i odlete kroz prozor, no nekad se zna dogoditi da prenoće. Primijetio je da uglavnom ulete kasnije navečer ili ujutro pred zoru i to u ljetnim mjesecima kada se to dogodi jednom ili dvaput tjedno. Zimi ga nisu posjećivali.

S njim živi sin kojem u tim trenucima nije svejedno. "On se boji i u tom trenu se prenerazi, pita me jesu li su izašli što je meni smiješno. Ja sam već navikao, znam da će izaći sami", kaže nam.

Kad ulete tijekom noći, Patrick ustane i upali svijetlo te šire otvori prozor, čisto da im pomogne da nađu izlaz. "Valjda shvate da je netko tu pa prije odu. Inače bi vjerojatno do jutra letjeli", kaže nam.

Zbog ovog je ranije zvao društvo za zaštitu životinja. Rekli su da imaju puno poziva i posla, ali, govori nam, nitko nikada nije došao.

Ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Damir Skok potvrdio nam je da su ovakve situacije svakodnevne i normalne u ovo doba godine kad se izmjenjuju topla i hladnija razdoblja. Tada i oni sami tada imaju više ovakvih dojava građana.

"Nije to ništa neuobičajeno. Šišmiši ne vide pa su njima naši stanovi kao spilje u kojima inače žive pa znaju zalutati", objasnio nam je.

To se najčešće događa kad se vraćaju sa svojih hranilišta. Inače jedu komarce i muhe pa se prije zore dođu smiriti, ali ne mogu prepoznati je li pred njima spilja ili stan.

Ističe da ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljude i njihovo zdravlje te da vas ne mogu ozlijediti.

"Savjetujem ljudima da u tom slučaju ostave otvorene prozore. Preko dana će se šišmiši negdje smiriti, ali neće letjeti dalje. Do navečer će otići", objasnio je.

Teško mu je reći koja vrsta šišmiša je Patricku uletjela u stan jer, kaže, u Zagrebu ima preko 360, a ovo je vrijeme kad se pripremaju za zimu.

