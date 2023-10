U travnju je najavio svoj prvi nastup u dvorani Vatroslava Lisinskog i rekao da njime želi postati najmlađi stand up komičar u Hrvatskoj koji će dvorani uspjeti napuniti.

Želja mu se ostvarila i tako je 28-godišnji komičar Goran Vinčić rasprodao sve ulaznice kraljice svih dvorana, o kojoj nesumnjivo mnogi mladi komičari u Hrvatskoj, ali i regiji sanjaju.

Razgovarali smo s hrvatskim komičarom poznatijim kao Vinča o njegovom uspjehu i obaranju rekorda.

"Nakon 8 godina karijere htio sam dići stepenicu i napraviti korak više. Mislim da sam najmlađi kojemu je ovo uspjelo", kaže Vinčić i dodaje kako mu je velik čast nastupiti u Lisinskom.

"Najmlađi sam i najdeblji, ali s ovim drugim se volim manje hvaliti", kaže Vinča koji se ne može strpjeti sa svojima šala do ponedjeljka.

Kako je i napisao na svojim društvenim mrežama u srednjoškolskim je danima prolazio pokraj Lisinskog koji mu je bila neka preozbiljna stvar u kojoj svira samo klasična glazba.

"Kad sam 2009. došao u Zagreb u srednju školu, zanimalo me kakva je to velika zgrada koja je stajala preko puta učeničkog doma 'Franjo Bučar' u kojem smo bili smješteni. Svaki dan bih prošao pored nje, i svaki put bih pročitao natpis na kamenom zidu južne strane: Koncertna dvorana 'Vatroslav Lisinski'. Gledao sam plakate raznih izvođača i nikada mi nije palo na pamet da bih i ja mogao tu nastupati", napisao je na svojim društvenim mrežama nakon rasprodaje ulaznica.

"To mi je velika čast. Kruna karijere", poručuje Vinča, a u njegovom će nastupu pod nazivom "Reci mi da se šališ", 16. listopada uživati oko 2 tisuće ljudi.

Samo tri dana nakon, obožavatelje stand up-a nasmijavat će u Beogradu i time postati prvi hrvatski komičar koji će raditi solo u Domu sindikata, MTS dvorani.

U usporedbi s drugim komičarima u Hrvatskoj Vinčić se, smatra, u svojim nastupima više fokusira na komuniciranje s publikom i improvizaciju.

"Mislim da u Hrvatskoj i regiji to nekako najviše radim. Volim publiku i zezanje s njom, iako nekad dođe do čupavih momenata", govori, a i ranije je istaknuo kako su i ulaznice za prve redove bile jeftinije baš zbog komunikacije s publikom za koju je tada rekao da iako su njihove karte bile jeftinije, možda će ih ipak platiti skuplje, no poručuje kako je na kraju dana ipak najvažnije da se svi zabave.

Smatra da je stand up u Hrvatskoj, kao i u ostatku regije super, a da je scena zaista kvaliteta i razvijena te da se dobro širi.

Za našu komičarsku scenu smatra da nema toliko problema sa suvremenim kritikama humora kao što ima primjerice Amerika.

"Kad imam i najgore fore, ako uspiju bravo, ako ne, ajmo pokušati ponovno. Pred humorom smo svi jednaki. Ne bi nas odmah trebalo osuđivati", govori Vinčić i objašnjava kako je njemu publika diljem regije jako draga te da se smije na sve.

Govori kako je ovaj posao nekad i naporan, ali naporan je i svaki drugi posao kojemu osoba treba biti predana.

"U samo posljednjih dva mjeseca prošao sam između 12.000 i 15.000 kilometara", kaže i ističe da je kao i svatko u svom poslu, i on uporan.

Tako se i od 2015. Goran Vinčić trudi. Tada je imao i jedan od svojih prvih nastupa kada je dvorana u kojoj je izbijao šale brojila tek 40-ak mjesta.

"Naravno Stanje nacije mi je donijelo veću popularnost i vidljivost na sceni. Ljudi su zapamtili moju facu", ističe i dodaje kako mu je drago za angažman koji ima s RTL-ovom emisijom koju vodi Zoran Šprajc.

"Drago mi je kad se novinarstvo i stand up isprepletu", kaže.

Na pitanje što bi se poručio svim mladima koji se odluče za ovakav posao poručuje: "Odustanite! Nemate šanse", naravno ponovno zbijajući šale, ali kao i sebi i njima želi poslati poruku ohrabrenja, a to je da budu uporni i slušaju samo pozitivne kritike.

"I ja se nekako smatram mlađim komičarom, ali danas Lisinski, a sutra Arena", kaže Vinča za kraj.

