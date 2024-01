Vlada odriješila kesu i 'dignula' koeficijente: Čistačica u državnoj službi zarađivat će više od novinara

Ministri su na sjednici Vlade predstavili cjeloviti prijedlog uredbe o koeficijentima za zaposlene u državnim i javnim službama temeljem kojih se, po riječima ministra rada i mirovinskog sustava Marina Piletića, može očekivati da će plaće za ožujak, s isplatom u travnju, zbog povećanih koeficijenata u prosjeku rasti 13,5 posto.

Najniža plaća u državnim i javnim službama će tako iznositi 1.000 eura za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom, dok veće povišice mogu očekivati zaposleni u deficitarnim zanimanjima, kao što je informatička struka, piše Novi list.

Povišicama se mogu radovati i čistačice zaposlene u državnim i javnim službama čija bi plaća s novim koeficijentom trebala dosezati 1.200 eura.

To je 91 euro više od prosječne plaće novinara koja, prema izračunu portala Moja plaća, iznosi 1.109 eura.

Prema novim koeficijentima, zaposleni sa srednjom stručnom spremom će imati prosječnu plaću od 1.222 eura, oni s višom stručnom spremom 1.396 eura, a radnici s višom stručnom spremom od 1.950 eura.

Kako je najavio premijer Andrej Plenković, cilj reforme je da plaće rastu svim kategorijama zaposlenih, a reforma će obuhvatiti njih 240.000.

Sindikati državnih i javnih službi dobili su uredbu te imaju petnaest dana da se o njoj očituju. Reforma o plaćama teška je 880 milijuna eura. Sindikati državnih službi su bez primjedbi, no školski Sindikat Preporod ima par svoju računicu.

"To vam je nekih 135 do 140 eura, to je ono što će učitelj dobiti više na plaći za treći mjesec u travnju. Ja samo mogu reći da štrajk treba biti posljednja opcija. Imaju sindikati i drugih alata, ali ne treba ni tu zadnju opciju nikad isključiti", poručio nam je ranije čelnik sindikata Željko Stipić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, Stjepan Topolnjak kaže da za sada ne razmišljaju o štrajku. No, vidjet će što će biti kada se njihovi članovi očituju o najavljenim promjenama. "Ako će se štrajkom će se moći nešto riješiti, ako će se povećavati plaće njima, onda ćemo se i mi pridružiti", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Učitelju 296, policajcu 382, a referentu za 501 euro. Plaće rastu, ali zašto su ljudi i dalje nezadovoljni?