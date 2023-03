Vlasnik posljednje videoteke u Zagrebu pronađen mrtav

Moj sin Marko Jantol pronađen je mrtav u Zagrebu u nedjelju 05.03.23 m napisala je Jantolova majka na društvenim mrežama.

Vlasnik Pauka, posljednje zagrebačke videoteke. nestao u prosincu prošle godine i obitelj je tada molila za pomoć

Kako je objavio njegov prijatelj na Facebooku, kaže da je zadnje viđen kako izlazi iz kuće u jutarnjim satima i da ga je vidjela njegova majka Dragica.

"Prijavila sam Markov nestanak na policiju. Nema ga nigdje. Molim vas ako ga netko vidi neka obavezno nazove policiju", napisala je tada njegova majka.

"Ne vjerujem da je mogao negdje otići jer za to nije imao novca. Primijetila sam da je on te nedjelje bio jako uznemiren, no nije mi rekao zbog čega. Nikad me nije htio opterećivati niti je htio da brinem pa mi neke stvari nije ni govorio. Primjerice, da nema zdravstveno ni mirovinsko osiguranje. Ne znam što radi policija i ne mogu ulaziti u njihove metode rada, no nevjerojatno mi je da mene ni mog sina nisu zvali na razgovor. Zvali su jedino da pitaju znamo li s kime se to našao u videoteci u nedjelju, otkud bi mi to znali" kazala je ranije njegova majka Dragica za 24 sata.

Njegovi prijatelji vjerovali da je netko na Marka vršio pritisak vezano uz videoteku te su rekli da je, na dan kad je nestao, trebao predati videoteku zbog nagomilanog duga. Navodno je molio odgodu, no nije poznato je li je uspio i dobiti. Nije pronađen ni njegov ruksak s laptopom ni mobitel, koji je otad nedostupan.

Što je uzrok i kakve su okolnosti smrti još uvijek nije poznato.