Vojnikinja obitelji poslala snimku potresa u zgradi MORH-a. Protiv nje podignuta optužnica

Na Županijskom sudu u Zagrebu podignuta je optužnica protiv 26- godišnje vojnikinje koja je kako navodi tužiteljstvo, članovima svoje obitelji poslala snimku zaslona nadzornog sustava MORH-a, piše Telegram.

Riječ je o snimci Petrinjskog potresa u kojem je zgrada MORH-a na Trgu Petra Krešimira IV. oštećena, a koju je vojnikinja putem WhatsAppa poslala svojoj obitelji.

Tužiteljstvo tvrdi da vojnikinja to nije smjela napraviti, jer su svi podaci iz MORH-ovog nadzornog sustava tajni, što propisuje i Zakon o tajnosti podataka, a MORH-ove snimke imaju stupanj tajnosti "ograničeno".

Za njezin "pothvat" saznalo se preko nadzornih kamera koje su snimile kako stoji pored ekrana s mobitelom u sobi u kojoj se nalazi nadzorni sustav.

Vojna policija prijavila je 26-godišnjakinju Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, no oni su ju nakon prve sjednice optužnog vijeća vratili na doradu, a danas su je potvrdili.

Priznala krivnju

Vojnikinja je priznala da je u uredu zapovjednika Nadzornog centra presnimila trenutak potresa, te je snimku proslijedila dalje, ali kako kaže "nije bila svjesna da čini kazneno djelo, jer je taj dan bila pod stresom i uplašena".

U obrani je dodala kako je znala da se radi o tajnim snimkama,a li nije razmišljala da radi nešto nezakonito.

Njezin je zapovjednik potvrdio kako je pri zaposlenju u MORH-u prošla sigurnosnu edukaciju, te je shodno tome bila upoznata s pravilnim postupanjem s klasificiranim podacima.

Ipak, snimku je i dan nakon Petrinjskog potresa pokazala i spremačicama u zgradi.

Iako Kazneni zakon RH predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora za onog tko oda tajne podatke, tužiteljstvo je ovom optužnicom predložilo sudu da vojnikinju osudi na sedam mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. To bi značilo da ne mora u zatvor zbog onoga što joj je stavljeno na teret, no sud ne mora prihvatiti kaznu koju predlaže tužiteljstvo.